Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210114/obrazovanie-1593065352.html
Греф назвал пять принципов современного образования
Греф назвал пять принципов современного образования
Принципами современного образования являются его персонализация, переход к обучению навыкам, особенно "мягким" и цифровым, а также развитие в ребенке желания... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T17:37
2021-01-14T21:58
социальный навигатор
сн_образование
гайдаровский форум - 2021
сбербанк россии
герман греф
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155864/75/1558647535_0:48:2873:1664_1920x0_80_0_0_f085588a52410168044a4bbc542a080e.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Принципами современного образования являются его персонализация, переход к обучению навыкам, особенно "мягким" и цифровым, а также развитие в ребенке желания учиться всю жизнь, считает глава Сбербанка Герман Греф.Вторым принципом Греф назвал "навыковое обучение", переход к проектной деятельности. Третьим - "мягкие навыки", которые состоят из трех элементов: социальные, когнитивные и эмоциональные навыки."Четвёртое - это цифровые навыки. Это не программирование, это огромный объем, целый мир цифровых навыков: создание продуктов, обучение цифровой архитектуре, облачные системы, искусственный интеллект. Ну и, конечно, небольшой кусок - это программирование. Я думаю, что труд программиста скоро уйдет в прошлое. Все больше и больше его начинает заменять искусственный интеллект", - сказал глава Сбербанка.Наконец, пятым принципом Греф назвал умение учиться. По его мнению, навык учиться на протяжении всей жизни ребенок должен приобрести в школе."Это то, как мы видим будущую систему образования. То, во что мы сейчас должны вкладывать все свои ресурсы", - подытожил он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20210114/gref-1593050317.html
https://ria.ru/20210105/golikova-1592062233.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155864/75/1558647535_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_12aeedcf9c2bb7cdb695d61464643660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, гайдаровский форум - 2021, сбербанк россии, герман греф, образование - общество, общество

Греф назвал пять принципов современного образования

17:37 14.01.2021 (обновлено: 21:58 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на Московском финансовом форуме
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Принципами современного образования являются его персонализация, переход к обучению навыкам, особенно "мягким" и цифровым, а также развитие в ребенке желания учиться всю жизнь, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Закончить дискуссию я бы хотел слайдом, который мы вывели как наш гимн. Это принципы современного образования. Первое - это персонализация, основанная на изучении цифрового следа каждого ребенка и создании персональных траекторий для каждого ребенка в стране. Это возможно сделать только с помощью искусственного интеллекта", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.

Вторым принципом Греф назвал "навыковое обучение", переход к проектной деятельности. Третьим - "мягкие навыки", которые состоят из трех элементов: социальные, когнитивные и эмоциональные навыки.
"Четвёртое - это цифровые навыки. Это не программирование, это огромный объем, целый мир цифровых навыков: создание продуктов, обучение цифровой архитектуре, облачные системы, искусственный интеллект. Ну и, конечно, небольшой кусок - это программирование. Я думаю, что труд программиста скоро уйдет в прошлое. Все больше и больше его начинает заменять искусственный интеллект", - сказал глава Сбербанка.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 16:41
Греф призвал внедрить в образование предмет "принятие решений"
Наконец, пятым принципом Греф назвал умение учиться. По его мнению, навык учиться на протяжении всей жизни ребенок должен приобрести в школе.
"Это то, как мы видим будущую систему образования. То, во что мы сейчас должны вкладывать все свои ресурсы", - подытожил он.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 17:11
Голикова оценила доступность дошкольного образования в 98 процентов
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеГайдаровский форум - 2021Сбербанк РоссииГерман ГрефОбразование - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22В Хабаровском крае три человека пострадали при пожаре в жилом доме
07:04Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"
07:02СМИ: в Индонезии семь человек погибли при серии землетрясений
06:52В ДТП на трассе вблизи Братска погибли четыре человека
06:28"Нас покидают лучшие": артисты — о смерти Бориса Грачевского
06:24Мексиканский штат хочет закупить и производить вакцину "Спутник V"
06:21Врач посоветовал воздержаться от Крещенских купаний привитым от COVID-19
06:06Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно
06:04"АвтоВАЗ" поднял цены на свои автомобили
06:02Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
05:50СМИ: сына Трампа ожидают на допрос в прокуратуре
05:49Землетрясение в Индонезии разрушило больницу
05:35В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
05:25Пушков предрек Байдену возвращение импичмента "бумерангом"
05:22В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии"
05:08Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
05:03Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело
04:58WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена
04:45В Индонезии, предположительно, нашли "черный ящик" упавшего самолета
04:38На Сахалине вакцинированным от COVID-19 выдадут спецзнак
Лента новостейМолния