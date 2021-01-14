https://ria.ru/20210114/obrazovanie-1593065352.html

Греф назвал пять принципов современного образования

Греф назвал пять принципов современного образования

Принципами современного образования являются его персонализация, переход к обучению навыкам, особенно "мягким" и цифровым, а также развитие в ребенке желания... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T17:37

2021-01-14T17:37

2021-01-14T21:58

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образование - общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Принципами современного образования являются его персонализация, переход к обучению навыкам, особенно "мягким" и цифровым, а также развитие в ребенке желания учиться всю жизнь, считает глава Сбербанка Герман Греф.Вторым принципом Греф назвал "навыковое обучение", переход к проектной деятельности. Третьим - "мягкие навыки", которые состоят из трех элементов: социальные, когнитивные и эмоциональные навыки."Четвёртое - это цифровые навыки. Это не программирование, это огромный объем, целый мир цифровых навыков: создание продуктов, обучение цифровой архитектуре, облачные системы, искусственный интеллект. Ну и, конечно, небольшой кусок - это программирование. Я думаю, что труд программиста скоро уйдет в прошлое. Все больше и больше его начинает заменять искусственный интеллект", - сказал глава Сбербанка.Наконец, пятым принципом Греф назвал умение учиться. По его мнению, навык учиться на протяжении всей жизни ребенок должен приобрести в школе."Это то, как мы видим будущую систему образования. То, во что мы сейчас должны вкладывать все свои ресурсы", - подытожил он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20210114/gref-1593050317.html

https://ria.ru/20210105/golikova-1592062233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, гайдаровский форум - 2021, сбербанк россии, герман греф, образование - общество, общество