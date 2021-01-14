https://ria.ru/20210114/murashko-1593022589.html

Мурашко выступит на "правительственном часе" в Совфеде

Мурашко выступит на "правительственном часе" в Совфеде

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выступит в Совфеде 20 января, на первом пленарном заседании палаты в весеннюю сессию, говорится в повестке. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:32

2021-01-14T14:32

2021-01-14T14:32

михаил мурашко

совет федерации рф

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

политика

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выступит в Совфеде 20 января, на первом пленарном заседании палаты в весеннюю сессию, говорится в повестке.В рамках "правительственного часа" министр расскажет сенаторам о мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам.В ходе заседания парламентарии также заслушают отчеты профильных комитетов о работе за год.

https://ria.ru/20210112/meditsina-1592710949.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, совет федерации рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), политика