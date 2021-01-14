https://ria.ru/20210114/murashko-1593022589.html
Мурашко выступит на "правительственном часе" в Совфеде
Мурашко выступит на "правительственном часе" в Совфеде
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выступит в Совфеде 20 января, на первом пленарном заседании палаты в весеннюю сессию, говорится в повестке. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T14:32
2021-01-14T14:32
2021-01-14T14:32
михаил мурашко
совет федерации рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
политика
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выступит в Совфеде 20 января, на первом пленарном заседании палаты в весеннюю сессию, говорится в повестке.В рамках "правительственного часа" министр расскажет сенаторам о мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам.В ходе заседания парламентарии также заслушают отчеты профильных комитетов о работе за год.
https://ria.ru/20210112/meditsina-1592710949.html
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михаил мурашко, совет федерации рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), политика