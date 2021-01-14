https://ria.ru/20210114/muka-1593095590.html
В Якутии впервые за 60 лет изготовили муку из собственного зерна
В Якутии впервые за 60 лет изготовили муку из собственного зерна
В Вилюйском районе Республики Саха (Якутия) впервые за 60 лет началось производство муки из самостоятельно выращенного зерна пшеницы. Осенью был собран... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-14T19:53
2021-01-14T19:53
2021-01-15T04:47
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Вилюйском районе Республики Саха (Якутия) впервые за 60 лет началось производство муки из самостоятельно выращенного зерна пшеницы. Осенью был собран рекордный урожай – 17 тонн зерна. Из полученной муки в районе уже начали изготавливать хлеб и выпечку.Местные пекарни уже строят планы по массовой выпечке хлеба из собственной муки. Как отметил Иннокентьев, постепенно территории посева пшеницы будут расширяться и таким образом в перспективе район сможет полностью обеспечивать сам себя мукой. Он также сообщил, что урожай пшеницы и первый хлеб из местного сырья стал возможен благодаря программе "Кормопроизводство" по линии минсельхоза республики – отремонтирована котельная, закуплена мельница."В 2020 были выкуплены семена в Новосибирске. К осени из двух пашен мы получили урожай зерна в 17 тонн. Только из местности Эбэ мы получили рекордный урожай – 13 тонн пшеницы", – сообщил руководитель департамента сельского хозяйства Вилюйского района.Отмечается, что история выращивания зерна в Вилюйском улусе начинается с 30-х годов прошлого века. В 1936 году здесь был установлен мировой рекорд по выращиванию ячменя. Кроме того, в районе занимаются выращиванием ячменя и овса для фуражных целей, то есть для подкормки крупного рогатого скотаКроме производства муки в Вилюйском районе активно развивается пчеловодство, таким образом местные жители имеют возможность покупать мед собственного производства. Также сейчас ведутся работы по расширению круглогодичных теплиц для выращивания овощей, чтобы обеспечивать население экологически чистой продукцией.
https://ria.ru/20201208/elektroparkovka-1587706270.html
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россия, республика саха (якутия), хорошие новости, вилюйский улус
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Вилюйском районе Республики Саха (Якутия) впервые за 60 лет началось производство муки из самостоятельно выращенного зерна пшеницы. Осенью был собран рекордный урожай – 17 тонн зерна. Из полученной муки в районе уже начали изготавливать хлеб и выпечку.
"Мы попробовали хлеб, якутскую лепешку и пирожки из этой муки – очень вкусно. Из районов звонят коллеги, просят поделиться опытом, а местные жители уже хотят муку приобрести", – сообщил РИА Новости руководитель департамента сельского хозяйства Вилюйского района Республики Саха (Якутия) Павел Иннокентьев.
Местные пекарни уже строят планы по массовой выпечке хлеба из собственной муки. Как отметил Иннокентьев, постепенно территории посева пшеницы будут расширяться и таким образом в перспективе район сможет полностью обеспечивать сам себя мукой. Он также сообщил, что урожай пшеницы и первый хлеб из местного сырья стал возможен благодаря программе "Кормопроизводство" по линии минсельхоза республики – отремонтирована котельная, закуплена мельница.
"В 2020 были выкуплены семена в Новосибирске. К осени из двух пашен мы получили урожай зерна в 17 тонн. Только из местности Эбэ мы получили рекордный урожай – 13 тонн пшеницы", – сообщил руководитель департамента сельского хозяйства Вилюйского района.
Отмечается, что история выращивания зерна в Вилюйском улусе начинается с 30-х годов прошлого века. В 1936 году здесь был установлен мировой рекорд по выращиванию ячменя. Кроме того, в районе занимаются выращиванием ячменя и овса для фуражных целей, то есть для подкормки крупного рогатого скота
Кроме производства муки в Вилюйском районе активно развивается пчеловодство, таким образом местные жители имеют возможность покупать мед собственного производства. Также сейчас ведутся работы по расширению круглогодичных теплиц для выращивания овощей, чтобы обеспечивать население экологически чистой продукцией.