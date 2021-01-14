https://ria.ru/20210114/metro-1592998658.html

В петербургское метро не будут пускать мужчину, игравшего в мяч на путях

В петербургское метро не будут пускать мужчину, игравшего в мяч на путях

Молодой человек играл в мяч на путях станции метро "Звенигородская" в Санкт-Петербурге, теперь его собираются привлечь к ответственности и не допускать на... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:33

2021-01-14T12:33

2021-01-14T15:05

гуп "петербургский метрополитен"

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Молодой человек играл в мяч на путях станции метро "Звенигородская" в Санкт-Петербурге, теперь его собираются привлечь к ответственности и не допускать на территорию подземки, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен".Как уточняет метрополитен, "13 января зафиксирован случай нарушения пассажиром правил пользования метрополитеном - на станции "Звенигородская" мужчина пытался жонглировать футбольным мячом на путях перед прибытием состава".Отмечается, что молодой человек ранее неоднократно нарушал правила пользования метрополитеном."Данная ситуация взята на особый контроль. Проводятся совместные мероприятия с целью недопущения нарушителя на территорию метрополитена в дальнейшем и привлечения его к ответственности", - сообщает метрополитен.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/metro-1592753669.html

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гуп "петербургский метрополитен", санкт-петербург, происшествия