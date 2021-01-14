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В петербургское метро не будут пускать мужчину, игравшего в мяч на путях
В петербургское метро не будут пускать мужчину, игравшего в мяч на путях
Молодой человек играл в мяч на путях станции метро "Звенигородская" в Санкт-Петербурге, теперь его собираются привлечь к ответственности и не допускать на... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:33
2021-01-14T15:05
гуп "петербургский метрополитен"
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Молодой человек играл в мяч на путях станции метро "Звенигородская" в Санкт-Петербурге, теперь его собираются привлечь к ответственности и не допускать на территорию подземки, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен".Как уточняет метрополитен, "13 января зафиксирован случай нарушения пассажиром правил пользования метрополитеном - на станции "Звенигородская" мужчина пытался жонглировать футбольным мячом на путях перед прибытием состава".Отмечается, что молодой человек ранее неоднократно нарушал правила пользования метрополитеном."Данная ситуация взята на особый контроль. Проводятся совместные мероприятия с целью недопущения нарушителя на территорию метрополитена в дальнейшем и привлечения его к ответственности", - сообщает метрополитен.
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гуп "петербургский метрополитен", санкт-петербург, происшествия

В петербургское метро не будут пускать мужчину, игравшего в мяч на путях

12:33 14.01.2021 (обновлено: 15:05 14.01.2021)
 
Мужчина с мячом на путях станции "Звенигородская" Санкт-Петербургского метрополитена
Мужчина с мячом на путях станции Звенигородская Санкт-Петербургского метрополитена - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Молодой человек играл в мяч на путях станции метро "Звенигородская" в Санкт-Петербурге, теперь его собираются привлечь к ответственности и не допускать на территорию подземки, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен".
Как уточняет метрополитен, "13 января зафиксирован случай нарушения пассажиром правил пользования метрополитеном - на станции "Звенигородская" мужчина пытался жонглировать футбольным мячом на путях перед прибытием состава".
Отмечается, что молодой человек ранее неоднократно нарушал правила пользования метрополитеном.
"Данная ситуация взята на особый контроль. Проводятся совместные мероприятия с целью недопущения нарушителя на территорию метрополитена в дальнейшем и привлечения его к ответственности", - сообщает метрополитен.
Машинист метро спас упавшего на рельсы ребенка - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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ГУП "Петербургский метрополитен"Санкт-ПетербургПроисшествия
 
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