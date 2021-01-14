https://ria.ru/20210114/maslo-1593006925.html

Минсельхоз прокомментировал ситуацию с поставками масла и сахара

Минсельхоз прокомментировал ситуацию с поставками масла и сахара

Минсельхоз не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара со стороны производителей. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T13:14

2021-01-14T13:14

2021-01-14T14:37

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Минсельхоз не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара со стороны производителей.Газета "Коммерсант" в четверг написала, что у некоторых торговых сетей появились сложности с закупкой этой продукции по фиксированным недавно ценам. "К соглашениям о стабилизации цен присоединились предприятия, занимающие свыше 90% рынка подсолнечного масла и порядка 100% рынка сахара. <...> Все участники исполняют свои обязательства в полном объеме, планомерно осуществляя поставки как в крупные, так и в мелкие торговые сети", — прокомментировали в ведомстве.Минпромторг тоже ответил, что в министерство не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой сахара и масла. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети), в свою очередь, также не фиксирует перебоев с поставкой продукции."О дефиците подсолнечного масла не может быть и речи, поскольку объем производства в два раза больше, чем объем внутреннего потребления", — сказал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. "В настоящий момент ситуация на рынке сахара остается стабильной: сбоев в поставках и дефицита продукции в стране нет", — добавил председатель правления Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) Андрей Бодин.Правительство в декабре ввело комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Они до апреля закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/tseny-1591642917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика