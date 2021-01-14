https://ria.ru/20210114/maski-1593036494.html
Врач заявил о необходимости носить маски привившимся от коронавируса
Врач заявил о необходимости носить маски привившимся от коронавируса
После вакцинации от коронавируса необходимо носить маски и соблюдать все меры безопасности, установленные Роспотребнадзором, заявил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:37
2021-01-14T15:37
2021-01-14T15:38
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
владимир круглый
медицинские маски
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
валерий лимаренко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. После вакцинации от коронавируса необходимо носить маски и соблюдать все меры безопасности, установленные Роспотребнадзором, заявил РИА Новости в четверг сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Он подчеркнул, что россияне, которым была поставлена вакцина, "так же как и все должны носить медицинские маски и соблюдать все меры безопасности".Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в декабре 2020 года. Согласно национальному календарю прививок, приоритет в вакцинации от коронавируса отдается медикам, учителям и соцработникам, а также гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания и тем, кто имеет хронические заболевания (бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет, ожирение).Ранее сахалинский губернатор Валерий Лимаренко заявил, что сделавшие прививку от коронавируса жители региона получат специальные бейджи, которые дадут право не носить маски в общественных местах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210114/issledovanie-1593033100.html
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