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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/maski-1593036494.html
Врач заявил о необходимости носить маски привившимся от коронавируса
Врач заявил о необходимости носить маски привившимся от коронавируса
После вакцинации от коронавируса необходимо носить маски и соблюдать все меры безопасности, установленные Роспотребнадзором, заявил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:37
2021-01-14T15:38
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
владимир круглый
медицинские маски
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
валерий лимаренко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. После вакцинации от коронавируса необходимо носить маски и соблюдать все меры безопасности, установленные Роспотребнадзором, заявил РИА Новости в четверг сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Он подчеркнул, что россияне, которым была поставлена вакцина, "так же как и все должны носить медицинские маски и соблюдать все меры безопасности".Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в декабре 2020 года. Согласно национальному календарю прививок, приоритет в вакцинации от коронавируса отдается медикам, учителям и соцработникам, а также гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания и тем, кто имеет хронические заболевания (бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет, ожирение).Ранее сахалинский губернатор Валерий Лимаренко заявил, что сделавшие прививку от коронавируса жители региона получат специальные бейджи, которые дадут право не носить маски в общественных местах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, владимир круглый, медицинские маски, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, валерий лимаренко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, общество

Врач заявил о необходимости носить маски привившимся от коронавируса

15:37 14.01.2021 (обновлено: 15:38 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. После вакцинации от коронавируса необходимо носить маски и соблюдать все меры безопасности, установленные Роспотребнадзором, заявил РИА Новости в четверг сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Конечно, граждане, прошедшие вакцинацию, будут чувствовать себя более защищенными. Но правила, установленные Роспотребнадзором, одинаковы для всех.

Член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый
Владимир Круглый
сенатор, заслуженный врач России
Он подчеркнул, что россияне, которым была поставлена вакцина, "так же как и все должны носить медицинские маски и соблюдать все меры безопасности".
Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в декабре 2020 года. Согласно национальному календарю прививок, приоритет в вакцинации от коронавируса отдается медикам, учителям и соцработникам, а также гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания и тем, кто имеет хронические заболевания (бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет, ожирение).
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Ранее сахалинский губернатор Валерий Лимаренко заявил, что сделавшие прививку от коронавируса жители региона получат специальные бейджи, которые дадут право не носить маски в общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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