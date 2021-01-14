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https://ria.ru/20210114/kot-1593096291.html
В Петербурге ученые обследовали заболевшего COVID-19 домашнего кота
В Петербурге ученые обследовали заболевшего COVID-19 домашнего кота
Первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2 у домашнего кота провели ученые в Петербурге: животное заразилось от хозяев и сейчас уже идет на... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T19:59
2021-01-14T21:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2 у домашнего кота провели ученые в Петербурге: животное заразилось от хозяев и сейчас уже идет на поправку, сообщает Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа имени Смородинцева."В рамках деятельности Российского консорциума по секвенированию генома коронавирусов исследователи из ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России провели первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2, выявленного у домашнего кота", - говорится в сообщении учреждения.Как выяснилось, кот, скорее всего, заразился от хозяев, а найденный у него штамм вируса идентичен циркулирующим в России. "Наиболее вероятно источником заражения домашнего животного стали хозяева, которые заболели раньше и перенесли подтвержденную коронавирусную инфекцию COVID-19 в легкой форме. У животного поднялась температура, наблюдались апатия и отказ от пищи", - отмечают ученые.Специалисты взяли у животного мазки, в которых и был обнаружен коронавирус. Выделенные возбудители от хозяйки и кота практически идентичны, относятся к наиболее распространенному в России типу и не имеют "специфических замен", отличающих их от вирусов, ранее выделенных от больных людей."В настоящее время состояние животного стабильное, аппетит восстановился, питомец идет на поправку", - добавили в институте.Как считают в НИИ гриппа, можно по-прежнему утверждать, что единственным источником инфицирования животных являются хозяева, а сами животные не способны передавать вирус ни друг другу, ни человеку.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, санкт-петербург, общество

В Петербурге ученые обследовали заболевшего COVID-19 домашнего кота

19:59 14.01.2021 (обновлено: 21:33 14.01.2021)
 
© Fotolia / Mario BeauregardДомашний кот
Домашний кот - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Fotolia / Mario Beauregard
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2 у домашнего кота провели ученые в Петербурге: животное заразилось от хозяев и сейчас уже идет на поправку, сообщает Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа имени Смородинцева.
"В рамках деятельности Российского консорциума по секвенированию генома коронавирусов исследователи из ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России провели первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2, выявленного у домашнего кота", - говорится в сообщении учреждения.
Как выяснилось, кот, скорее всего, заразился от хозяев, а найденный у него штамм вируса идентичен циркулирующим в России. "Наиболее вероятно источником заражения домашнего животного стали хозяева, которые заболели раньше и перенесли подтвержденную коронавирусную инфекцию COVID-19 в легкой форме. У животного поднялась температура, наблюдались апатия и отказ от пищи", - отмечают ученые.
Специалисты взяли у животного мазки, в которых и был обнаружен коронавирус. Выделенные возбудители от хозяйки и кота практически идентичны, относятся к наиболее распространенному в России типу и не имеют "специфических замен", отличающих их от вирусов, ранее выделенных от больных людей.
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"В настоящее время состояние животного стабильное, аппетит восстановился, питомец идет на поправку", - добавили в институте.
Как считают в НИИ гриппа, можно по-прежнему утверждать, что единственным источником инфицирования животных являются хозяева, а сами животные не способны передавать вирус ни друг другу, ни человеку.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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