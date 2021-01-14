https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593046172.html

В Подмосковье спасли пациента с 97-процентным поражением легких

В Подмосковье спасли пациента с 97-процентным поражением легких

Мужчину с серьезным ожирением, 97-процентным поражением легких и другими тяжелыми патологиями, спасли в Видновской районной клинической больнице Московской... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:22

2021-01-14T16:22

2021-01-14T17:11

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Мужчину с серьезным ожирением, 97-процентным поражением легких и другими тяжелыми патологиями, спасли в Видновской районной клинической больнице Московской области, сообщили РИА Новости в медучреждении.Третьего декабря туда доставили пациента в возрасте 55 лет с насыщением кислорода в крови менее 60%. Ему сделали компьютерную томографию, после чего поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ."Врачом-отоларингологом ему была установлена трахеостома. Благодаря оперативно назначенному лечению медикам удалось стабилизировать его состояние", — приводятся в сообщении слова заведующей третьим инфекционным отделением больницы Анны Даниловой.Лечение пациента осложнялось сопутствующими заболеваниями: серьезным ожирением (на момент поступления в медучреждение его вес превышал 200 килограммов), артериальной гипертензией, недостаточностью кровообращения и сахарным диабетом, отметила Данилова.Пациент находился на ИВЛ три дня, после этого в лечении наметилась положительная динамика. Сейчас мужчина самостоятельно дышит и вновь начал ходить."На момент поступления у пациента фактически осталось три процента дыхательной поверхности легких. Организм мужчины справился, в первую очередь потому, что он очень хотел выздороветь и поскорее вернуться домой к любимым внукам", — заключила Данилова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/pankreonekroz-1592895875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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