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https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593046172.html
В Подмосковье спасли пациента с 97-процентным поражением легких
В Подмосковье спасли пациента с 97-процентным поражением легких
Мужчину с серьезным ожирением, 97-процентным поражением легких и другими тяжелыми патологиями, спасли в Видновской районной клинической больнице Московской... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:22
2021-01-14T17:11
хорошие новости
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Мужчину с серьезным ожирением, 97-процентным поражением легких и другими тяжелыми патологиями, спасли в Видновской районной клинической больнице Московской области, сообщили РИА Новости в медучреждении.Третьего декабря туда доставили пациента в возрасте 55 лет с насыщением кислорода в крови менее 60%. Ему сделали компьютерную томографию, после чего поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ."Врачом-отоларингологом ему была установлена трахеостома. Благодаря оперативно назначенному лечению медикам удалось стабилизировать его состояние", — приводятся в сообщении слова заведующей третьим инфекционным отделением больницы Анны Даниловой.Лечение пациента осложнялось сопутствующими заболеваниями: серьезным ожирением (на момент поступления в медучреждение его вес превышал 200 килограммов), артериальной гипертензией, недостаточностью кровообращения и сахарным диабетом, отметила Данилова.Пациент находился на ИВЛ три дня, после этого в лечении наметилась положительная динамика. Сейчас мужчина самостоятельно дышит и вновь начал ходить."На момент поступления у пациента фактически осталось три процента дыхательной поверхности легких. Организм мужчины справился, в первую очередь потому, что он очень хотел выздороветь и поскорее вернуться домой к любимым внукам", — заключила Данилова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье спасли пациента с 97-процентным поражением легких

16:22 14.01.2021 (обновлено: 17:11 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме
Медик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Мужчину с серьезным ожирением, 97-процентным поражением легких и другими тяжелыми патологиями, спасли в Видновской районной клинической больнице Московской области, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Третьего декабря туда доставили пациента в возрасте 55 лет с насыщением кислорода в крови менее 60%. Ему сделали компьютерную томографию, после чего поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.
Работник скорой помощи и пациент у больницы в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 16:54
Подмосковные врачи спасли пациентку с тяжелой формой панкреонекроза
"Врачом-отоларингологом ему была установлена трахеостома. Благодаря оперативно назначенному лечению медикам удалось стабилизировать его состояние", — приводятся в сообщении слова заведующей третьим инфекционным отделением больницы Анны Даниловой.
Лечение пациента осложнялось сопутствующими заболеваниями: серьезным ожирением (на момент поступления в медучреждение его вес превышал 200 килограммов), артериальной гипертензией, недостаточностью кровообращения и сахарным диабетом, отметила Данилова.
Пациент находился на ИВЛ три дня, после этого в лечении наметилась положительная динамика. Сейчас мужчина самостоятельно дышит и вновь начал ходить.
"На момент поступления у пациента фактически осталось три процента дыхательной поверхности легких. Организм мужчины справился, в первую очередь потому, что он очень хотел выздороветь и поскорее вернуться домой к любимым внукам", — заключила Данилова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Год в "красной зоне". Герои 2020-го
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Словосочетание "красная зона" в 2020-м выучили даже те, кто никогда не сталкивался с отделениями больниц, куда поступают самые тяжелые пациенты.

Медицинский работник в санитарном шлюзе городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
1 из 20

Словосочетание "красная зона" в 2020-м выучили даже те, кто никогда не сталкивался с отделениями больниц, куда поступают самые тяжелые пациенты.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Распространение нового коронавируса потребовало мобилизации всех сил и перенастройки системы здравоохранения.

Граффити в поддержку врачей в борьбе с COVID-19 в Красногорске
2 из 20

Распространение нового коронавируса потребовало мобилизации всех сил и перенастройки системы здравоохранения.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На базе клиник по всей России оборудовали госпитали для больных COVID-19.

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
3 из 20

На базе клиник по всей России оборудовали госпитали для больных COVID-19.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Врачи разных специальностей за очень короткое время переквалифицировались в инфекционистов.

Медицинские сотрудники коронавирусного госпиталя, расположенного в корпусах Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича
4 из 20

Врачи разных специальностей за очень короткое время переквалифицировались в инфекционистов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Медикам пришлось привыкать к изнурительному графику, жизни в стационаре, неудобным защитным костюмам, очкам и респираторам.

Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского в Москве
5 из 20

Медикам пришлось привыкать к изнурительному графику, жизни в стационаре, неудобным защитным костюмам, очкам и респираторам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

А главное, времени на раздумья и сомнения не оставалось.

Зенаида Афанасьева Новикова, которой исполнился 101 год, выписалась из Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава РФ после лечения коронавирусной инфекции COVID-19
6 из 20

А главное, времени на раздумья и сомнения не оставалось.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Было страшно за каждого "тяжелого" пациента, признаются доктора.

Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52 в Москве
7 из 20

Было страшно за каждого "тяжелого" пациента, признаются доктора.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Красные зоны" больниц начали напоминать линию фронта.

Временный госпиталь COVID-19 в Крылатском
8 из 20

"Красные зоны" больниц начали напоминать линию фронта.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Медикам порой приходилось работать буквально на ощупь.

Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
9 из 20

Медикам порой приходилось работать буквально на ощупь.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Весь этот год врачи практически жили в больницах. Подъем, завтрак, переодевание, обход, переодевание, обед… Потом — снова к больным. Если было нужно, работали и ночью.

Медицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
10 из 20

Весь этот год врачи практически жили в больницах. Подъем, завтрак, переодевание, обход, переодевание, обед… Потом — снова к больным. Если было нужно, работали и ночью.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Иногда смены были такими, что хирургическую пижаму, которую надевают под комбинезон, можно было выжимать.

Госпиталь для больных COVID-19 в МКЦИБ Вороновское
11 из 20

Иногда смены были такими, что хирургическую пижаму, которую надевают под комбинезон, можно было выжимать.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Медсестер отделения реанимации больные нарекли "ангелами в белых халатах".

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
12 из 20

Медсестер отделения реанимации больные нарекли "ангелами в белых халатах".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Героями 2020 года россияне назвали врачей и медработников, а главной победой — изобретение вакцины от коронавируса.

Концерт для медиков инфекционного госпиталя ФСНКЦ ФМБА России в Красноярске
13 из 20

Героями 2020 года россияне назвали врачей и медработников, а главной победой — изобретение вакцины от коронавируса.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Питалев

Запланированные объемы вакцинации позволяют надеяться на значительное снижение заболеваемости.

Медицинский работник отдыхает в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
14 из 20

Запланированные объемы вакцинации позволяют надеяться на значительное снижение заболеваемости.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Медикам предстоит продолжить борьбу с пандемией и добиться перелома.

Главный врач ГБУЗ Городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева Департамента здравоохранения г. Москвы Александр Митичкин в видео-шлеме для связи с кураторами и старшими специалистами во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
15 из 20

Медикам предстоит продолжить борьбу с пандемией и добиться перелома.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Козырев

Пока ситуация остается сложной и требует огромной выдержки и силы духа.

Врач бригады скорой помощи в защитном костюме загружает бокс для перевозки зараженных коронавирусом в машину
16 из 20

Пока ситуация остается сложной и требует огромной выдержки и силы духа.

© РИА Новости / Евгений Козырев
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Но уже сегодня можно сказать, что титанический труд врачей и медсестер позволил спасти многие тысячи жизней.

Мужчина в отделении реанимации во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
17 из 20

Но уже сегодня можно сказать, что титанический труд врачей и медсестер позволил спасти многие тысячи жизней.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанк

Такая работа под силу не каждому.

Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
18 из 20

Такая работа под силу не каждому.

© РИА Новости / Татьяна Макеева
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Можно только гордиться мужеством людей, которые борются с коронавирусом.

Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
19 из 20

Можно только гордиться мужеством людей, которые борются с коронавирусом.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Граффити Сергея Бадаляна "Я благодарю врачей" в Сочи.

Граффити Я благодарю врачей, посвящённое врачам, на стене одного из гаражей расположенных вблизи здания 4-й городской больницы в микрорайоне Ареда в Сочи
20 из 20

Граффити Сергея Бадаляна "Я благодарю врачей" в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
1 из 20

Словосочетание "красная зона" в 2020-м выучили даже те, кто никогда не сталкивался с отделениями больниц, куда поступают самые тяжелые пациенты.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 20

Распространение нового коронавируса потребовало мобилизации всех сил и перенастройки системы здравоохранения.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
3 из 20

На базе клиник по всей России оборудовали госпитали для больных COVID-19.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 20

Врачи разных специальностей за очень короткое время переквалифицировались в инфекционистов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
5 из 20

Медикам пришлось привыкать к изнурительному графику, жизни в стационаре, неудобным защитным костюмам, очкам и респираторам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 20

А главное, времени на раздумья и сомнения не оставалось.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 20

Было страшно за каждого "тяжелого" пациента, признаются доктора.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 20

"Красные зоны" больниц начали напоминать линию фронта.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 20

Медикам порой приходилось работать буквально на ощупь.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 20

Весь этот год врачи практически жили в больницах. Подъем, завтрак, переодевание, обход, переодевание, обед… Потом — снова к больным. Если было нужно, работали и ночью.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 20

Иногда смены были такими, что хирургическую пижаму, которую надевают под комбинезон, можно было выжимать.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 20

Медсестер отделения реанимации больные нарекли "ангелами в белых халатах".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 20

Героями 2020 года россияне назвали врачей и медработников, а главной победой — изобретение вакцины от коронавируса.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
14 из 20

Запланированные объемы вакцинации позволяют надеяться на значительное снижение заболеваемости.

© РИА Новости / Илья Питалев
15 из 20

Медикам предстоит продолжить борьбу с пандемией и добиться перелома.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
16 из 20

Пока ситуация остается сложной и требует огромной выдержки и силы духа.

© РИА Новости / Евгений Козырев
17 из 20

Но уже сегодня можно сказать, что титанический труд врачей и медсестер позволил спасти многие тысячи жизней.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
18 из 20

Такая работа под силу не каждому.

© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
19 из 20

Можно только гордиться мужеством людей, которые борются с коронавирусом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
20 из 20

Граффити Сергея Бадаляна "Я благодарю врачей" в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
 
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