Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210114/kitay-1592864662.html
Сколько стоит дружба с Китаем
Сколько стоит дружба с Китаем
Первое по времени событие года из области международной дипломатии — поездки главы китайского МИД Ван И в Африку и сразу после этого в Юго-Восточную Азию... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T08:00
2021-01-14T13:45
ван и (политик)
африка
китай
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592868761_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_b39cf3a695099a4029debf399d03d6e7.jpg
Первое по времени событие года из области международной дипломатии — поездки главы китайского МИД Ван И в Африку и сразу после этого в Юго-Восточную Азию. Дипломатия в целом находится в вирусной летаргии (исключение — разве что личная встреча лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве), а тут целое путешествие. Чем это событие важно: оно показывает точки на земном шаре, где будет в наступившем году происходить что-то хорошее типа роста, выздоровления и прочего. Хотя какие точки — целый Африканский континент и еще регион к югу от Китая и востоку от Индии. Кстати, уже и в конце прошлого года было заметно, что если где-то есть зоны отсутствия чересчур плохих событий, то это никак не США и не Европа. А скорее страны, как-то связанные с Китаем, его партнеры разной степени близости. И вот некоторые факты, всплывшие по ходу африканской поездки Ван И. За последние 20 лет товарооборот между Китаем и Африкой и объем прямых инвестиций Пекина туда выросли в 20 и 100 раз соответственно. КНР построила в Африке больше 6000 километров железных дорог, 6000 километров автомобильных дорог, почти 20 портов, свыше 80 крупных электроэнергетических объектов, а также оказала помощь при строительстве более 130 медицинских учреждений. Еще направила в 48 африканских стран медицинские бригады в составе 21 тысячи человек, которые обслужили примерно 220 миллионов пациентов.Со странами ЮВА у Китая картина отношений выглядит сложнее, чем с Африкой: все-таки соседи, а раз так, есть и территориальные, и прочие проблемы. Хотя первым экономическим партнером Юго-Восточной Азии он в итоге давно стал. И вот Индонезия — один из пунктов маршрута Вана И закупает у Пекина 143 миллиона доз китайской вакцины от коронавируса, а Филиппины — относительно новый партнер и тоже часть поездки министра — организовали в прошлом году целый воздушный медицинский мост с великим соседом. Теперь сравните ситуацию этих двух государств, например, с украинской — в этой стремящейся на Запад стране уже поняли, что их очередь следующая за тем самым Западом, так что несколько месяцев вакцины не будет. Ну если только ввезенной в частном порядке и за несколько тысяч евро на одного привитого. Или сравните относительно мирную санитарную картину в десятках азиатских и африканских стран (за небольшими исключениями) с безумием, которое охватывает европейцев или американцев на почве нескончаемых локдаунов. Речь о неожиданно мощном антивакцинном движении, и кстати — а концлагеря для зараженных не хотите? Есть такой законопроект в штате Нью-Йорк. Так вот, и у партнеров ужасно тоталитарного Китая, и у самого Пекина концлагерных планов точно нет, в том числе потому, что просто незачем. Но что теперь и в светлом будущем станет с проектом, который — пусть в чисто пропагандистском плане — связывает Пекин и более половины мира (речь о концепции "Один пояс, один путь")? Какие-то итоги по этой части уже можно подвести. Получается, что на протяжении зачумленного 2020-го если в нашем мире хоть какие-то проекты сотрудничества как-то вообще работали, то это именно "Пояс и путь". За девять месяцев года страны-участницы получили прямых китайских инвестиций в разные стройки до 13 миллиардов долларов, то есть на 30% больше, чем год назад. Что касается финансовой помощи (грантов, беспроцентных и почти беспроцентных займов), то таковых Пекином было выдано на 41,4 миллиарда — правда, в период с 2013 по 2018 год. В целом мировая экономика в истекшем году потерпела если не катастрофу, то спад, какой именно — сейчас подсчитывают. Было бы оптимистично ожидать, что после такого удара "Пояс и путь" продолжит развиваться прежними темпами. Собственно, одна из целей поездки Ван И как раз в том, чтобы подвергнуть ревизии весь комплект инфраструктурных проектов с Африкой и частью Азии, через которые пролегает "Пояс и путь". А это прекрасная тема. Пока в Вашингтоне трамписты шли на Капитолий, а Ван И еще ездил по Африке, американские и союзные им идеологи оттачивали формулировки насчет того, что вирус убил "Пояс и путь". И будьте уверены, достаточно окажется всего одного замороженного проекта в любой стране, чтобы в тех или иных СМИ прозвучало радостное "вот видите". Кристаллизовалось это мироощущение в знаменитом высказывании посла Великобритании в США Карен Пирс, которая несколько дней назад заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. Кому-то могло показаться, что речь о человеческих потерях от болезни — то есть англичанка кровожадно ведет из таковых турнирную таблицу. Но нет, она говорила о другом. О частностях — "Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика". Но также и о целом: "Второй большой вызов — это стратегическая конкуренция со стороны Москвы и Пекина". Стратегическая конкуренция — это в данном случае вот что: пока британцы или американцы разбираются со свалившейся на них медико-экономико-политической катастрофой, никакие русские с китайцами не должны чувствовать себя хорошо. Они — в идеале — должны отстать в развитии еще больше, чем западники, или как минимум пострадать так же тяжело. Таково сейчас стратегическое содержание момента. И с подобными чувствами множество людей прекрасного Запада наблюдают за пусть и рядовыми международными дипломатическими событиями — типа двух поездок китайского министра.
https://ria.ru/20210111/kniga-1592560594.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210106/kitvy-1592117288.html
https://ria.ru/20200624/1573377825.html
https://ria.ru/20210106/posol-1592141172.html
африка
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Дмитрий Косырев
https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Дмитрий Косырев
https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592868761_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_3f7d2bbd3f7168a87f1d784f9aeba022.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ван и (политик), африка, китай, авторы

Сколько стоит дружба с Китаем

08:00 14.01.2021 (обновлено: 13:45 14.01.2021)
 
© AP Photo / Kin CheungЛюди на фоне обменного пункта в одном из районов Гонконга в Китае
Люди на фоне обменного пункта в одном из районов Гонконга в Китае - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / Kin Cheung
Читать ria.ru в
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Первое по времени событие года из области международной дипломатии — поездки главы китайского МИД Ван И в Африку и сразу после этого в Юго-Восточную Азию. Дипломатия в целом находится в вирусной летаргии (исключение — разве что личная встреча лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве), а тут целое путешествие.
Чем это событие важно: оно показывает точки на земном шаре, где будет в наступившем году происходить что-то хорошее типа роста, выздоровления и прочего. Хотя какие точки — целый Африканский континент и еще регион к югу от Китая и востоку от Индии.
Вход в комплекс Чжуннаньхай - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 13:32Россия-Китай: Главное
В Китае выпустили Белую книгу о сотрудничестве в международном развитии
Кстати, уже и в конце прошлого года было заметно, что если где-то есть зоны отсутствия чересчур плохих событий, то это никак не США и не Европа. А скорее страны, как-то связанные с Китаем, его партнеры разной степени близости.
И вот некоторые факты, всплывшие по ходу африканской поездки Ван И. За последние 20 лет товарооборот между Китаем и Африкой и объем прямых инвестиций Пекина туда выросли в 20 и 100 раз соответственно. КНР построила в Африке больше 6000 километров железных дорог, 6000 километров автомобильных дорог, почти 20 портов, свыше 80 крупных электроэнергетических объектов, а также оказала помощь при строительстве более 130 медицинских учреждений. Еще направила в 48 африканских стран медицинские бригады в составе 21 тысячи человек, которые обслужили примерно 220 миллионов пациентов.

Никакое сотрудничество не играет только в одни ворота. Каким образом Китай не только оказался единственной крупной экономикой мира, которая росла в истекшем 2020-м, но вдобавок должен обеспечить более чем одну треть от мирового экономического роста в этом году? Никак не благодаря США, которые три года пытались во всяких смыслах развестись с Пекином. Успехи ожидаются вследствие его давно выстроенной системы партнерств с десятками стран, включая Россию и многие другие. Для того чтобы что-то производить и особенно экспортировать, нужны адреса, куда произведенное пойдет. Соответственно, экспорт без импорта тоже выглядит шатко, итог — то самое партнерство, выгодное всем.

Со странами ЮВА у Китая картина отношений выглядит сложнее, чем с Африкой: все-таки соседи, а раз так, есть и территориальные, и прочие проблемы. Хотя первым экономическим партнером Юго-Восточной Азии он в итоге давно стал. И вот Индонезия — один из пунктов маршрута Вана И закупает у Пекина 143 миллиона доз китайской вакцины от коронавируса, а Филиппины — относительно новый партнер и тоже часть поездки министра — организовали в прошлом году целый воздушный медицинский мост с великим соседом. Теперь сравните ситуацию этих двух государств, например, с украинской — в этой стремящейся на Запад стране уже поняли, что их очередь следующая за тем самым Западом, так что несколько месяцев вакцины не будет. Ну если только ввезенной в частном порядке и за несколько тысяч евро на одного привитого.
Министр иностранных дел КНР Ван И во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 11:58
В Китае высказались на тему соперничества ведущих держав в Африке
Или сравните относительно мирную санитарную картину в десятках азиатских и африканских стран (за небольшими исключениями) с безумием, которое охватывает европейцев или американцев на почве нескончаемых локдаунов. Речь о неожиданно мощном антивакцинном движении, и кстати — а концлагеря для зараженных не хотите? Есть такой законопроект в штате Нью-Йорк. Так вот, и у партнеров ужасно тоталитарного Китая, и у самого Пекина концлагерных планов точно нет, в том числе потому, что просто незачем.
Но что теперь и в светлом будущем станет с проектом, который — пусть в чисто пропагандистском плане — связывает Пекин и более половины мира (речь о концепции "Один пояс, один путь")?
Какие-то итоги по этой части уже можно подвести. Получается, что на протяжении зачумленного 2020-го если в нашем мире хоть какие-то проекты сотрудничества как-то вообще работали, то это именно "Пояс и путь". За девять месяцев года страны-участницы получили прямых китайских инвестиций в разные стройки до 13 миллиардов долларов, то есть на 30% больше, чем год назад. Что касается финансовой помощи (грантов, беспроцентных и почти беспроцентных займов), то таковых Пекином было выдано на 41,4 миллиарда — правда, в период с 2013 по 2018 год.

Все вместе означает, что к неприятному 2020 году множество партнеров Пекина подошли несколько более богатыми, чем если бы подобного партнерства не было. За что Китай, ясное дело, заработал от стратегических конкурентов прозвище финансового хищника, удушающего друзей в объятиях.

В целом мировая экономика в истекшем году потерпела если не катастрофу, то спад, какой именно — сейчас подсчитывают. Было бы оптимистично ожидать, что после такого удара "Пояс и путь" продолжит развиваться прежними темпами. Собственно, одна из целей поездки Ван И как раз в том, чтобы подвергнуть ревизии весь комплект инфраструктурных проектов с Африкой и частью Азии, через которые пролегает "Пояс и путь".
Дорога на Запад Китая - РИА Новости, 1920, 24.06.2020
24 июня 2020, 08:00
Будущее Китая — Запад. Но не тот, что вы думаете
А это прекрасная тема. Пока в Вашингтоне трамписты шли на Капитолий, а Ван И еще ездил по Африке, американские и союзные им идеологи оттачивали формулировки насчет того, что вирус убил "Пояс и путь". И будьте уверены, достаточно окажется всего одного замороженного проекта в любой стране, чтобы в тех или иных СМИ прозвучало радостное "вот видите".
Кристаллизовалось это мироощущение в знаменитом высказывании посла Великобритании в США Карен Пирс, которая несколько дней назад заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. Кому-то могло показаться, что речь о человеческих потерях от болезни — то есть англичанка кровожадно ведет из таковых турнирную таблицу. Но нет, она говорила о другом. О частностях — "Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика". Но также и о целом: "Второй большой вызов — это стратегическая конкуренция со стороны Москвы и Пекина".
Посол Великобритании в США Карен Пирс - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 16:09
Британский посол не хочет, чтобы Россия вышла победительницей из пандемии
Стратегическая конкуренция — это в данном случае вот что: пока британцы или американцы разбираются со свалившейся на них медико-экономико-политической катастрофой, никакие русские с китайцами не должны чувствовать себя хорошо. Они — в идеале — должны отстать в развитии еще больше, чем западники, или как минимум пострадать так же тяжело. Таково сейчас стратегическое содержание момента. И с подобными чувствами множество людей прекрасного Запада наблюдают за пусть и рядовыми международными дипломатическими событиями — типа двух поездок китайского министра.
 
Ван И (политик)АфрикаКитайАвторы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"
07:02СМИ: в Индонезии семь человек погибли при серии землетрясений
06:52На трассе вблизи Братска четыре человека погибли, один пострадал в ДТП
06:28"Нас покидают лучшие": артисты — о смерти Бориса Грачевского
06:24Мексиканский штат хочет закупить и производить вакцину "Спутник V"
06:21Врач посоветовал воздержаться от Крещенских купаний привитым от COVID-19
06:06Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно
06:04"АвтоВАЗ" поднял цены на свои автомобили
06:02Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
05:50СМИ: сына Трампа ожидают на допрос в прокуратуре
05:49Землетрясение в Индонезии разрушило больницу
05:35В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
05:25Пушков предрек Байдену возвращение импичмента "бумерангом"
05:22В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии"
05:08Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
05:03Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело
04:58WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена
04:45В Индонезии, предположительно, нашли "черный ящик" упавшего самолета
04:38На Сахалине вакцинированным от COVID-19 выдадут спецзнак
04:18Шведы оценили ролики о войне с Россией
Лента новостейМолния