https://ria.ru/20210106/posol-1592141172.html

Британский посол не хочет, чтобы Россия вышла победительницей из пандемии

Британский посол не хочет, чтобы Россия вышла победительницей из пандемии

Посол Великобритании в США Карен Пирс в интервью Bloomberg заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T16:09

2021-01-06T16:09

2021-01-06T16:31

россия

карен пирс

владимир путин

великобритания

китай

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151804/64/1518046459_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_84a3516f7d3511e0d359c18dee8241a0.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Посол Великобритании в США Карен Пирс в интервью Bloomberg заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса.Она назвала опасным тот факт, что Китай может задать правила будущего технологического развития в этих областях. Дипломат сравнила эту ситуацию с распространением ядерных технологий в 1950-х годах.Пирс считает, что развитие Китая "слишком авторитарно", а новые технологии должны приносить выгоду "открытым рынкам". Поэтому США и Великобритании нужно "сделать все правильно", чтобы "открытые общества" преуспевали и могли "противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России" после пандемии, заключила она.Ситуация с коронавирусной инфекцией в США и Великобритании остается крайне напряженной. Число выявленных случаев заражения в Штатах за сутки увеличилось на 229 тысяч, скончались 3775 человек. Суточный прирост выявленных случаев инфекции COVID-19 в Великобритании впервые с начала пандемии превысил 60 тысяч случаев, умерли 830 человек. С вечера четверга в Англии ввели уже третий по счету локдаун, который по строгости можно сравнить с первым. Китай смог справиться с эпидемией коронавирусной инфекции благодаря дисциплинированному подходу государства и граждан страны к проблеме. В стране отсутствуют случаи массового заражения, а небольшие вспышки инфекции быстро гасят с помощью точечных карантинных мер, массового тестирования групп риска и масштабного отслеживания передвижения граждан.Президент России Владимир Путин заявил, что российская система здравоохранения не без проблем, но достаточно быстро смогла отреагировать на вызов пандемии коронавируса. Глава государства отметил, что страна может гордиться своими специалистами. Путин также поблагодарил правительство за эффективную и очень напряженную работу в период пандемии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592108761.html

https://ria.ru/20200319/1568742369.html

россия

великобритания

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, карен пирс, владимир путин, великобритания, китай, сша