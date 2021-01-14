https://ria.ru/20210114/karabakh-1592956817.html
В Карабахе восстановили более 300 объектов благодаря гумпомощи из России
В Карабахе восстановили более 300 объектов благодаря гумпомощи из России
Свыше 300 объектов восстановлено на территории Нагорного Карабаха благодаря гуманитарной помощи из России, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T05:18
2021-01-14T05:18
2021-01-14T05:18
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
степанакерт
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Свыше 300 объектов восстановлено на территории Нагорного Карабаха благодаря гуманитарной помощи из России, сообщает МЧС РФ."Специалисты МЧС России совместно с представителями министерства градостроительства Нагорного Карабаха продолжают проверки жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры. С использованием строительных материалов, доставленных в качестве гумпомощи из России, уже восстановлено более 300 объектов. В работе находится еще свыше 450 объектов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в четверг специалисты ведомства посетили 10 объектов, на которых ведутся работы. Основную часть объектов составляют частные дома. К работам привлечены свыше 90 местных строительных организаций, из которых более 50 в Степанакерте.
https://ria.ru/20210113/karabakh-1592891306.html
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россия, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), степанакерт, в мире