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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210114/karabakh-1592956817.html
В Карабахе восстановили более 300 объектов благодаря гумпомощи из России
В Карабахе восстановили более 300 объектов благодаря гумпомощи из России
Свыше 300 объектов восстановлено на территории Нагорного Карабаха благодаря гуманитарной помощи из России, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T05:18
2021-01-14T05:18
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
степанакерт
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Свыше 300 объектов восстановлено на территории Нагорного Карабаха благодаря гуманитарной помощи из России, сообщает МЧС РФ."Специалисты МЧС России совместно с представителями министерства градостроительства Нагорного Карабаха продолжают проверки жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры. С использованием строительных материалов, доставленных в качестве гумпомощи из России, уже восстановлено более 300 объектов. В работе находится еще свыше 450 объектов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в четверг специалисты ведомства посетили 10 объектов, на которых ведутся работы. Основную часть объектов составляют частные дома. К работам привлечены свыше 90 местных строительных организаций, из которых более 50 в Степанакерте.
https://ria.ru/20210113/karabakh-1592891306.html
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россия, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), степанакерт, в мире

В Карабахе восстановили более 300 объектов благодаря гумпомощи из России

05:18 14.01.2021
 
© Sputnik / Рагим Мамедов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ разгружают гуманитарный груз, предназначенный для восстановительных работ на объектах социально-значимой инфраструктуры Нагорного Карабаха
Сотрудники МЧС РФ разгружают гуманитарный груз, предназначенный для восстановительных работ на объектах социально-значимой инфраструктуры Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Sputnik / Рагим Мамедов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Свыше 300 объектов восстановлено на территории Нагорного Карабаха благодаря гуманитарной помощи из России, сообщает МЧС РФ.
"Специалисты МЧС России совместно с представителями министерства градостроительства Нагорного Карабаха продолжают проверки жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры. С использованием строительных материалов, доставленных в качестве гумпомощи из России, уже восстановлено более 300 объектов. В работе находится еще свыше 450 объектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в четверг специалисты ведомства посетили 10 объектов, на которых ведутся работы. Основную часть объектов составляют частные дома. К работам привлечены свыше 90 местных строительных организаций, из которых более 50 в Степанакерте.
Военнослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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