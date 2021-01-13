https://ria.ru/20210113/zhirinovskiy-1592892124.html
Жириновский рассказал о поисках преемника
Жириновский рассказал о поисках преемника
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что вопрос о его возможном преемнике должен решаться через выборы на съезде партии, а так все, с кем он обсуждал этот... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T16:31
2021-01-13T16:31
2021-01-13T16:31
лдпр
владимир жириновский
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589127804_0:325:3064:2048_1920x0_80_0_0_4d716d471ed96fc8b49014e06f7c8e35.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что вопрос о его возможном преемнике должен решаться через выборы на съезде партии, а так все, с кем он обсуждал этот вопрос, боятся большой ответственности."Передавать (партию) не надо, это не вещь, у нас не монархический строй, чтобы преемники были. Съезд партии очередной если увидит, что есть несколько кандидатов и проголосуют за того, что лучше партию сможет управлять, я буду только рад. Сейчас сколько я ни предлагал тем, кто наиболее близок к руководству партии, - боятся, ибо партией руководить оппозиционной в России тяжело, нужно иметь очень много знаний, быть публичным, иметь возможность отвечать на любой вопрос в любое время суток. Я бы с удовольствием, но пока нет, я ищу, требую, настаиваю, но все боятся", - сказал Жириновский в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20210112/igra-1592722176.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589127804_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_e78c7891ea090940246a78656da6b7d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, владимир жириновский, политика