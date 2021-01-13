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Жириновский рассказал о поисках преемника
Жириновский рассказал о поисках преемника
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что вопрос о его возможном преемнике должен решаться через выборы на съезде партии, а так все, с кем он обсуждал этот... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T16:31
2021-01-13T16:31
лдпр
владимир жириновский
политика
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что вопрос о его возможном преемнике должен решаться через выборы на съезде партии, а так все, с кем он обсуждал этот вопрос, боятся большой ответственности."Передавать (партию) не надо, это не вещь, у нас не монархический строй, чтобы преемники были. Съезд партии очередной если увидит, что есть несколько кандидатов и проголосуют за того, что лучше партию сможет управлять, я буду только рад. Сейчас сколько я ни предлагал тем, кто наиболее близок к руководству партии, - боятся, ибо партией руководить оппозиционной в России тяжело, нужно иметь очень много знаний, быть публичным, иметь возможность отвечать на любой вопрос в любое время суток. Я бы с удовольствием, но пока нет, я ищу, требую, настаиваю, но все боятся", - сказал Жириновский в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram, отвечая на соответствующий вопрос.
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лдпр, владимир жириновский, политика

Жириновский рассказал о поисках преемника

16:31 13.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что вопрос о его возможном преемнике должен решаться через выборы на съезде партии, а так все, с кем он обсуждал этот вопрос, боятся большой ответственности.
"Передавать (партию) не надо, это не вещь, у нас не монархический строй, чтобы преемники были. Съезд партии очередной если увидит, что есть несколько кандидатов и проголосуют за того, что лучше партию сможет управлять, я буду только рад. Сейчас сколько я ни предлагал тем, кто наиболее близок к руководству партии, - боятся, ибо партией руководить оппозиционной в России тяжело, нужно иметь очень много знаний, быть публичным, иметь возможность отвечать на любой вопрос в любое время суток. Я бы с удовольствием, но пока нет, я ищу, требую, настаиваю, но все боятся", - сказал Жириновский в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram, отвечая на соответствующий вопрос.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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