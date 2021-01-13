https://ria.ru/20210113/zhirinovskiy-1592892124.html

Жириновский рассказал о поисках преемника

Жириновский рассказал о поисках преемника

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что вопрос о его возможном преемнике должен решаться через выборы на съезде партии, а так все, с кем он обсуждал этот... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T16:31

2021-01-13T16:31

2021-01-13T16:31

лдпр

владимир жириновский

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589127804_0:325:3064:2048_1920x0_80_0_0_4d716d471ed96fc8b49014e06f7c8e35.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что вопрос о его возможном преемнике должен решаться через выборы на съезде партии, а так все, с кем он обсуждал этот вопрос, боятся большой ответственности."Передавать (партию) не надо, это не вещь, у нас не монархический строй, чтобы преемники были. Съезд партии очередной если увидит, что есть несколько кандидатов и проголосуют за того, что лучше партию сможет управлять, я буду только рад. Сейчас сколько я ни предлагал тем, кто наиболее близок к руководству партии, - боятся, ибо партией руководить оппозиционной в России тяжело, нужно иметь очень много знаний, быть публичным, иметь возможность отвечать на любой вопрос в любое время суток. Я бы с удовольствием, но пока нет, я ищу, требую, настаиваю, но все боятся", - сказал Жириновский в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20210112/igra-1592722176.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, владимир жириновский, политика