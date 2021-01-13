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Кузнецова рассказала, на что жаловались россияне в новогодние каникулы
Кузнецова рассказала, на что жаловались россияне в новогодние каникулы
Более 200 обращений от россиян поступило в аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой за прошедшие новогодние праздники, чаще всего жалобы... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:17
2021-01-13T13:17
анна кузнецова
красноярский край
курганская область
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более 200 обращений от россиян поступило в аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой за прошедшие новогодние праздники, чаще всего жалобы касались роботы органов опеки и попечительства, нехватки лекарственных препаратов, вопросов дистанционного образования, а также безопасности детей в интернете, рассказали РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена."В период зимних новогодних каникул в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка продолжали поступать обращения от граждан в защиту прав несовершеннолетних, всего к детскому омбудсмену поступило 236 обращений, в том числе несколько коллективных. Чаще всего заявители обращались по вопросам защиты прав детей на образование, а также по вопросам, связанным с защитой имущественных прав несовершеннолетних. Не теряла своей остроты тема охраны здоровья детей - проблемы обеспечения лекарственными препаратами и средствами реабилитации. Кроме того, из повестки омбудсмена не уходят жалобы на действия органов опеки и попечительства – поступило сразу несколько обращений на отобрание детей из многодетных семей", - говорится в сообщении.Отмечается, что россиян продолжает волновать вопрос дистанционного формата обучения в школах. Так, в период каникул к Кузнецовой поступило два коллективных обращения из Красноярского края и Курганской области, подписи под которыми поставили почти 900 человек. Кроме того, дети стали больше времени проводить в интернете, и этот вопрос также поднимался в обращениях граждан с просьбами усилить информированность родителей о существующих угрозах, работу с детьми для обучения их безопасному поведению в интернете, а также увеличение штата школьных психологов. Отдельно россияне жаловались и на принуждение приобретать за свой счет рабочие тетради для детей, которые должны приобретаться за бюджетные средства. Так, в Удмуртии было внесено 40 представлений в адрес руководителей образовательных организаций, однако ситуация пока не изменилась.Несколько жалоб на работу органов опеки и попечительства также поступило за период новогодних праздников. Так, заявительница из Хакасии сообщает, что у нее забрали троих несовершеннолетних детей, в том числе грудного ребенка, о нарушении прав троих своих детей также сообщила другая заявительница, которая в настоящий момент ждет четвертого ребенка, переживает, что и он будет отобран, и просит юридической помощи. Отдельно омбудсмен отметила, что в аппарате также следят за ситуацией за безопасностью детей."Со всеми поступившими к нам обращениями уже начата работа. Конечно, помимо поступающих к нам в аппарат жалоб, мы очень внимательно следим за ситуацией в целом. В период зимних каникул были трагические случаи при катании с горок, много пожаров. В конце зимы мы подведем итоги нашей акции "Безопасность детства", а также направим запросы в профильные ведомства, чтобы комплексно оценить, как прошли зимние каникулы для наших детей, и принять необходимые меры", - заключила Кузнецова.
https://ria.ru/20201228/distant-1591166890.html
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анна кузнецова, красноярский край, курганская область, общество

Кузнецова рассказала, на что жаловались россияне в новогодние каникулы

13:17 13.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие на Никольской улице в Москве
Прохожие на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более 200 обращений от россиян поступило в аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой за прошедшие новогодние праздники, чаще всего жалобы касались роботы органов опеки и попечительства, нехватки лекарственных препаратов, вопросов дистанционного образования, а также безопасности детей в интернете, рассказали РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.
"В период зимних новогодних каникул в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка продолжали поступать обращения от граждан в защиту прав несовершеннолетних, всего к детскому омбудсмену поступило 236 обращений, в том числе несколько коллективных. Чаще всего заявители обращались по вопросам защиты прав детей на образование, а также по вопросам, связанным с защитой имущественных прав несовершеннолетних. Не теряла своей остроты тема охраны здоровья детей - проблемы обеспечения лекарственными препаратами и средствами реабилитации. Кроме того, из повестки омбудсмена не уходят жалобы на действия органов опеки и попечительства – поступило сразу несколько обращений на отобрание детей из многодетных семей", - говорится в сообщении.
Студентка Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на удаленном обучении у себя дома - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 08:05
Минобрнауки признало, что качество дистанта ниже традиционного обучения
Отмечается, что россиян продолжает волновать вопрос дистанционного формата обучения в школах. Так, в период каникул к Кузнецовой поступило два коллективных обращения из Красноярского края и Курганской области, подписи под которыми поставили почти 900 человек. Кроме того, дети стали больше времени проводить в интернете, и этот вопрос также поднимался в обращениях граждан с просьбами усилить информированность родителей о существующих угрозах, работу с детьми для обучения их безопасному поведению в интернете, а также увеличение штата школьных психологов. Отдельно россияне жаловались и на принуждение приобретать за свой счет рабочие тетради для детей, которые должны приобретаться за бюджетные средства. Так, в Удмуртии было внесено 40 представлений в адрес руководителей образовательных организаций, однако ситуация пока не изменилась.

"По этому поводу мы уже находимся на связи с Удмуртией. Кроме того, к нам поступают тревожные сигналы и из других регионов. Рабочие тетради являются неотъемлемой частью учебника и входят в учебный комплект, их приобретение ни в коем случае не должно ложиться финансовым грузом на плечи родителей. Мы планируем инициировать мониторинг обеспечения бесплатными рабочими тетрадями учащихся во всех регионах России, чтобы оценить ситуацию в целом по стране", - заявила Кузнецова.

Несколько жалоб на работу органов опеки и попечительства также поступило за период новогодних праздников. Так, заявительница из Хакасии сообщает, что у нее забрали троих несовершеннолетних детей, в том числе грудного ребенка, о нарушении прав троих своих детей также сообщила другая заявительница, которая в настоящий момент ждет четвертого ребенка, переживает, что и он будет отобран, и просит юридической помощи. Отдельно омбудсмен отметила, что в аппарате также следят за ситуацией за безопасностью детей.
"Со всеми поступившими к нам обращениями уже начата работа. Конечно, помимо поступающих к нам в аппарат жалоб, мы очень внимательно следим за ситуацией в целом. В период зимних каникул были трагические случаи при катании с горок, много пожаров. В конце зимы мы подведем итоги нашей акции "Безопасность детства", а также направим запросы в профильные ведомства, чтобы комплексно оценить, как прошли зимние каникулы для наших детей, и принять необходимые меры", - заключила Кузнецова.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря 2020, 09:19
Минтруд предложил давать выплаты на детей до семи лет семьям с опекой
 
Анна КузнецоваКрасноярский крайКурганская областьОбщество
 
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