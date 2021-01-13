https://ria.ru/20210113/vybory-1592939393.html

На Украине пообещали наказать фигурантов санкционного списка США

На Украине пообещали наказать фигурантов санкционного списка США

Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен привлечь к ответственности тех, кто "вмешивался в выборы" президента США, заявил в среду глава офиса Андрей РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T21:58

2021-01-13T21:58

2021-01-13T23:30

петр порошенко

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александр онищенко

андрей ермак

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КИЕВ, 13 янв – РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен привлечь к ответственности тех, кто "вмешивался в выборы" президента США, заявил в среду глава офиса Андрей Ермак.Ранее США внесли в санкционные списки семерых граждан и четыре информационных ресурса Украины в связи с выборами. В частности, под санкции попали ресурсы "Эра-Медиа", информагентство Only News, Nabuleaks и "Скептик" ("Бегемот Медиа"). Среди внесенных в списки физических лиц – Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель."Для ясности. Независимо от принадлежности к партии, эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США", - написал Ермак в своем аккаунте в Twitter.Позже в офисе президента уточнили, что в ближайшее время опубликуют конкретные шаги, которые будут применены.Ранее внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал четыре части записей якобы телефонных разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего украинского лидера. Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.

https://ria.ru/20210112/vybory-1592795356.html

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петр порошенко, верховная рада украины, александр онищенко, андрей ермак, владимир зеленский, сша, украина, в мире