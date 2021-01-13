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Жириновский допустил, что ЛДПР на выборах президента представит женщина
Жириновский допустил, что ЛДПР на выборах президента представит женщина
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ЛДПР обязательно будет участвовать в следующих президентских выборах, и не исключил, что кандидатом от партии может... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T17:02
2021-01-13T17:30
россия
лдпр
владимир жириновский
политика
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ЛДПР обязательно будет участвовать в следующих президентских выборах, и не исключил, что кандидатом от партии может выступить женщина."Мы всегда будем участвовать, ЛДПР. И я лично. Всегда надо участвовать. Может быть, губернатор Островский созреет, ему уже 45 почти, может быть, (Михаил) Дегтярев, губернатор, понаберется опыта. У нас много кандидатов. Может быть, (Василий) Власов молодой. А может быть, женщину подготовим. У нас есть Елена Афанасьева из Оренбурга. Я готов, ЛДПР готова. У нас есть кандидаты и на мое место, и в президенты, и в депутаты, и в сенаторы", - сказал Жириновский в прямом эфире в Instagram.Следующие президентские выборы в России, как ожидается, состоятся в 2024 году. Жириновский ранее уже заявлял о готовности участия в выборах.
https://ria.ru/20210113/zhirinovskiy-1592892124.html
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россия, лдпр, владимир жириновский, политика

Жириновский допустил, что ЛДПР на выборах президента представит женщина

17:02 13.01.2021 (обновлено: 17:30 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ЛДПР обязательно будет участвовать в следующих президентских выборах, и не исключил, что кандидатом от партии может выступить женщина.
"Мы всегда будем участвовать, ЛДПР. И я лично. Всегда надо участвовать. Может быть, губернатор Островский созреет, ему уже 45 почти, может быть, (Михаил) Дегтярев, губернатор, понаберется опыта. У нас много кандидатов. Может быть, (Василий) Власов молодой. А может быть, женщину подготовим. У нас есть Елена Афанасьева из Оренбурга. Я готов, ЛДПР готова. У нас есть кандидаты и на мое место, и в президенты, и в депутаты, и в сенаторы", - сказал Жириновский в прямом эфире в Instagram.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
Вчера, 16:31
Жириновский рассказал о поисках преемника
Следующие президентские выборы в России, как ожидается, состоятся в 2024 году. Жириновский ранее уже заявлял о готовности участия в выборах.
 
РоссияЛДПРВладимир ЖириновскийПолитика
 
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