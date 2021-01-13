https://ria.ru/20210113/vybory-1592897293.html

Жириновский допустил, что ЛДПР на выборах президента представит женщина

Жириновский допустил, что ЛДПР на выборах президента представит женщина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ЛДПР обязательно будет участвовать в следующих президентских выборах, и не исключил, что кандидатом от партии может... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T17:02

2021-01-13T17:02

2021-01-13T17:30

россия

лдпр

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ЛДПР обязательно будет участвовать в следующих президентских выборах, и не исключил, что кандидатом от партии может выступить женщина."Мы всегда будем участвовать, ЛДПР. И я лично. Всегда надо участвовать. Может быть, губернатор Островский созреет, ему уже 45 почти, может быть, (Михаил) Дегтярев, губернатор, понаберется опыта. У нас много кандидатов. Может быть, (Василий) Власов молодой. А может быть, женщину подготовим. У нас есть Елена Афанасьева из Оренбурга. Я готов, ЛДПР готова. У нас есть кандидаты и на мое место, и в президенты, и в депутаты, и в сенаторы", - сказал Жириновский в прямом эфире в Instagram.Следующие президентские выборы в России, как ожидается, состоятся в 2024 году. Жириновский ранее уже заявлял о готовности участия в выборах.

https://ria.ru/20210113/zhirinovskiy-1592892124.html

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россия, лдпр, владимир жириновский, политика