https://ria.ru/20210113/vybory-1592897293.html
Жириновский допустил, что ЛДПР на выборах президента представит женщина
Жириновский допустил, что ЛДПР на выборах президента представит женщина
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ЛДПР обязательно будет участвовать в следующих президентских выборах, и не исключил, что кандидатом от партии может... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T17:02
2021-01-13T17:02
2021-01-13T17:30
россия
лдпр
владимир жириновский
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567506_0:51:3074:1780_1920x0_80_0_0_324c90b38a88fa67dfb01a19a8b18c98.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ЛДПР обязательно будет участвовать в следующих президентских выборах, и не исключил, что кандидатом от партии может выступить женщина."Мы всегда будем участвовать, ЛДПР. И я лично. Всегда надо участвовать. Может быть, губернатор Островский созреет, ему уже 45 почти, может быть, (Михаил) Дегтярев, губернатор, понаберется опыта. У нас много кандидатов. Может быть, (Василий) Власов молодой. А может быть, женщину подготовим. У нас есть Елена Афанасьева из Оренбурга. Я готов, ЛДПР готова. У нас есть кандидаты и на мое место, и в президенты, и в депутаты, и в сенаторы", - сказал Жириновский в прямом эфире в Instagram.Следующие президентские выборы в России, как ожидается, состоятся в 2024 году. Жириновский ранее уже заявлял о готовности участия в выборах.
https://ria.ru/20210113/zhirinovskiy-1592892124.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567506_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6da648ed48334cd897c11a08cac0357.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лдпр, владимир жириновский, политика