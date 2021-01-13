https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592920726.html

В Бразилии началось производство вакцины "Спутник V"

В Бразилии началось производство вакцины "Спутник V"

Одна из ведущих бразильских фармацевтических компаний Uniao Quimica начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в официальном... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T19:14

2021-01-13T19:14

2021-01-13T20:20

российский фонд прямых инвестиций

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

бразилия

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072151_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_3858339c11dc2b2f9e4262f90b0ed621.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Одна из ведущих бразильских фармацевтических компаний Uniao Quimica начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в официальном аккаунте разработчиков в Twitter."Российский фонд прямых инвестиций предоставил всю необходимую документацию и материалы", — отмечается в сообщении.На этой неделе РФПИ и Uniao Quimica подадут заявку на экстренное применение "Спутник V" в Бразилии. Вакцинация населения российским препаратом уже началась. В конце октября Российский фонд прямых инвестиций, компания Uniao Quimica Farmaceutica Nacional и правительство бразильского штата Парана подали в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии комплект документов для регистрации "Спутника V".Как рассказали разработчики, в первом квартале 2021 года РФПИ поставит в Бразилию десять миллионов доз препарата, первые партии ожидаются в январе. По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, всего в этом году в страну должны доставить 150 миллионов доз вакцины.Помимо этого, РФПИ и Uniao Quimica "предложат всем странам БРИКС создать оперативную группу по борьбе с COVID-19 и сотрудничать по вакцинам"."Спутник V"Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний, в том числе с участием пожилых и людей из других групп риска, стартовала в сентябре. После третьего промежуточного анализа исследований "Спутник V" дал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.В России вакцинация "Спутником V" началась в декабре, уже привили более полутора миллионов человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201227/covid-1591122412.html

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, бразилия, twitter