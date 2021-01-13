https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592920726.html
В Бразилии началось производство вакцины "Спутник V"
В Бразилии началось производство вакцины "Спутник V"
Одна из ведущих бразильских фармацевтических компаний Uniao Quimica начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в официальном... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T19:14
2021-01-13T19:14
2021-01-13T20:20
российский фонд прямых инвестиций
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
бразилия
twitter
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Одна из ведущих бразильских фармацевтических компаний Uniao Quimica начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в официальном аккаунте разработчиков в Twitter."Российский фонд прямых инвестиций предоставил всю необходимую документацию и материалы", — отмечается в сообщении.На этой неделе РФПИ и Uniao Quimica подадут заявку на экстренное применение "Спутник V" в Бразилии. Вакцинация населения российским препаратом уже началась. В конце октября Российский фонд прямых инвестиций, компания Uniao Quimica Farmaceutica Nacional и правительство бразильского штата Парана подали в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии комплект документов для регистрации "Спутника V".Как рассказали разработчики, в первом квартале 2021 года РФПИ поставит в Бразилию десять миллионов доз препарата, первые партии ожидаются в январе. По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, всего в этом году в страну должны доставить 150 миллионов доз вакцины.Помимо этого, РФПИ и Uniao Quimica "предложат всем странам БРИКС создать оперативную группу по борьбе с COVID-19 и сотрудничать по вакцинам"."Спутник V"Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний, в том числе с участием пожилых и людей из других групп риска, стартовала в сентябре. После третьего промежуточного анализа исследований "Спутник V" дал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.В России вакцинация "Спутником V" началась в декабре, уже привили более полутора миллионов человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, бразилия, twitter
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Одна из ведущих бразильских фармацевтических компаний Uniao Quimica начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
, говорится в официальном аккаунте разработчиков в Twitter
.
"Российский фонд прямых инвестиций
предоставил всю необходимую документацию и материалы", — отмечается в сообщении.
На этой неделе РФПИ и Uniao Quimica подадут заявку на экстренное применение "Спутник V" в Бразилии
. Вакцинация населения российским препаратом уже началась. В конце октября Российский фонд прямых инвестиций, компания Uniao Quimica Farmaceutica Nacional и правительство бразильского штата Парана подали в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии комплект документов для регистрации "Спутника V".
Как рассказали разработчики, в первом квартале 2021 года РФПИ поставит в Бразилию десять миллионов доз препарата, первые партии ожидаются в январе. По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, всего в этом году в страну должны доставить 150 миллионов доз вакцины.
Помимо этого, РФПИ и Uniao Quimica "предложат всем странам БРИКС создать оперативную группу по борьбе с COVID-19 и сотрудничать по вакцинам".
"Спутник V"
Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.
Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний, в том числе с участием пожилых и людей из других групп риска, стартовала в сентябре. После третьего промежуточного анализа исследований "Спутник V" дал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.
В России вакцинация "Спутником V" началась в декабре, уже привили более полутора миллионов человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.