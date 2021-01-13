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Twitter после бана Трампа возмутился блокировкой соцсетей в Уганде
Twitter после бана Трампа возмутился блокировкой соцсетей в Уганде
Социальная сеть Twitter прокомментировала сообщения о блокировке социальных сетей и мессенджеров в Уганде, "решительно осудив" подобные действия. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T01:09
2021-01-13T01:09
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сша
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технологии
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Социальная сеть Twitter прокомментировала сообщения о блокировке социальных сетей и мессенджеров в Уганде, "решительно осудив" подобные действия.Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что власти Уганды за два дня до президентских выборов приказали интернет-провайдерам заблокировать доступ в социальные сети. При этом представитель Комиссии по коммуникациям страны Ибрахим Ббоса заявил газете Daily Monitor, что низкая скорость интернета в ряде случаев может быть связана с тем, что людям во всем мире интересны выборы в Уганде. По его словам, нет "никакого указания отключать интернет"."Мы решительно осуждаем отключения интернета – они чрезвычайно вредны, нарушают основные права человека и принципы #OpenInternet", - говорится в заявлении Twitter.При этом соцсеть сообщила, что ранее на этой неделе, "в тесной координации с коллегами", приостановила действие ряда аккаунтов, "нацеленных" на выборы в Уганде."Доступ к информации и свобода выражения мнений, включая публичные обсуждения в Twitter, как никогда важны во время демократических процессов, особенно выборов", - также заявили в компании.За несколько дней до выборов в Уганде Facebook, по данным местных СМИ, заблокировал свыше 50 аккаунтов, связанных с правящей партией Национальное движение сопротивления (NRM).Президентские и парламентские выборы в Уганде пройдут 14 января. Действующий президент страны 76-летний Мусевени руководит ею с 1986 года. На президентских выборах в 2016 году он одержал победу, набрав 60,8% голосов избирателей. Мусевени активно ведет избирательную кампанию в надежде переизбраться на шестой срок. Его основной соперник - оппозиционер и певец Боби Уайн. Власти по разным причинам несколько раз его задерживали и затем отпускали.Ранее Twitter заморозил учетную запись действующего президента США Дональда Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.
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дональд трамп, уганда, сша, twitter, технологии, в мире

Twitter после бана Трампа возмутился блокировкой соцсетей в Уганде

01:09 13.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Социальная сеть Twitter прокомментировала сообщения о блокировке социальных сетей и мессенджеров в Уганде, "решительно осудив" подобные действия.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что власти Уганды за два дня до президентских выборов приказали интернет-провайдерам заблокировать доступ в социальные сети. При этом представитель Комиссии по коммуникациям страны Ибрахим Ббоса заявил газете Daily Monitor, что низкая скорость интернета в ряде случаев может быть связана с тем, что людям во всем мире интересны выборы в Уганде. По его словам, нет "никакого указания отключать интернет".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Трамп назвал катастрофическую ошибку соцсетей
"Мы решительно осуждаем отключения интернета – они чрезвычайно вредны, нарушают основные права человека и принципы #OpenInternet", - говорится в заявлении Twitter.
При этом соцсеть сообщила, что ранее на этой неделе, "в тесной координации с коллегами", приостановила действие ряда аккаунтов, "нацеленных" на выборы в Уганде.
"Доступ к информации и свобода выражения мнений, включая публичные обсуждения в Twitter, как никогда важны во время демократических процессов, особенно выборов", - также заявили в компании.
За несколько дней до выборов в Уганде Facebook, по данным местных СМИ, заблокировал свыше 50 аккаунтов, связанных с правящей партией Национальное движение сопротивления (NRM).
Президентские и парламентские выборы в Уганде пройдут 14 января. Действующий президент страны 76-летний Мусевени руководит ею с 1986 года. На президентских выборах в 2016 году он одержал победу, набрав 60,8% голосов избирателей. Мусевени активно ведет избирательную кампанию в надежде переизбраться на шестой срок. Его основной соперник - оппозиционер и певец Боби Уайн. Власти по разным причинам несколько раз его задерживали и затем отпускали.
Ранее Twitter заморозил учетную запись действующего президента США Дональда Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.
Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 14:55Захват Капитолия в Вашингтоне
Меркель усомнилась в правильности блокировки аккаунтов Трампа
 
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