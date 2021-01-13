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Роскомнадзор дал рекомендации по транскрибированию неблагозвучных слов
Роскомнадзор дал рекомендации по транскрибированию неблагозвучных слов
Роскомнадзор обратился к СМИ с просьбой подходить к транскрибированию неблагозвучных иностранных фамилий, имен и названий с учетом восприятия их аудиторией. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T17:32
2021-01-13T17:32
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Роскомнадзор обратился к СМИ с просьбой подходить к транскрибированию неблагозвучных иностранных фамилий, имен и названий с учетом восприятия их аудиторией.Ранее саратовское информагентство "Свободные новости" отредактировало комментарий пользователя, написавшего на русском языке название мексиканского города Ojuelos de Jalisco, в связи с требованием Роскомнадзора, усмотревшего в этом комментарии признаки мата, сообщила РИА Новости шеф-редактор издания Мария Алексашина.При этом, как подчеркнули в ведомстве, написание иностранных имен, фамилий, географических названий не подпадает под действие нормы закона "О средствах массовой информации", запрещающей использование в СМИ ненормативной лексики."Вместе с тем выбор варианта буквального написания или произношения подобных слов всегда остается за редакцией средства массовой информации и отражает уровень культуры и профессионализма журналистов и главных редакторов СМИ. Роскомнадзор обращается ко всем средствам массовой информации с просьбой подходить к транскрибированию неблагозвучных иностранных фамилий, имен и географических названий с позиции высоких профессиональных стандартов и с учетом восприятия аудиторией, особенно детской и подростковой", - отмечается в сообщении.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Роскомнадзор дал рекомендации по транскрибированию неблагозвучных слов

17:32 13.01.2021
 
© Fotolia / svortСтопка газет
Стопка газет - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Fotolia / svort
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Роскомнадзор обратился к СМИ с просьбой подходить к транскрибированию неблагозвучных иностранных фамилий, имен и названий с учетом восприятия их аудиторией.
Ранее саратовское информагентство "Свободные новости" отредактировало комментарий пользователя, написавшего на русском языке название мексиканского города Ojuelos de Jalisco, в связи с требованием Роскомнадзора, усмотревшего в этом комментарии признаки мата, сообщила РИА Новости шеф-редактор издания Мария Алексашина.
"Написание или произношение иностранных имен, фамилий, географических названий, которые на русском языке созвучны нецензурным словам, зачастую становится элементом привлечения повышенного внимания к материалам СМИ", - отметил Роскомнадзор в обращении к СМИ.
При этом, как подчеркнули в ведомстве, написание иностранных имен, фамилий, географических названий не подпадает под действие нормы закона "О средствах массовой информации", запрещающей использование в СМИ ненормативной лексики.
"Вместе с тем выбор варианта буквального написания или произношения подобных слов всегда остается за редакцией средства массовой информации и отражает уровень культуры и профессионализма журналистов и главных редакторов СМИ. Роскомнадзор обращается ко всем средствам массовой информации с просьбой подходить к транскрибированию неблагозвучных иностранных фамилий, имен и географических названий с позиции высоких профессиональных стандартов и с учетом восприятия аудиторией, особенно детской и подростковой", - отмечается в сообщении.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
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