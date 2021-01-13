https://ria.ru/20210113/transkribirovanie-1592902564.html

Роскомнадзор дал рекомендации по транскрибированию неблагозвучных слов

Роскомнадзор дал рекомендации по транскрибированию неблагозвучных слов

Роскомнадзор обратился к СМИ с просьбой подходить к транскрибированию неблагозвучных иностранных фамилий, имен и названий с учетом восприятия их аудиторией. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T17:32

2021-01-13T17:32

2021-01-13T17:32

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Роскомнадзор обратился к СМИ с просьбой подходить к транскрибированию неблагозвучных иностранных фамилий, имен и названий с учетом восприятия их аудиторией.Ранее саратовское информагентство "Свободные новости" отредактировало комментарий пользователя, написавшего на русском языке название мексиканского города Ojuelos de Jalisco, в связи с требованием Роскомнадзора, усмотревшего в этом комментарии признаки мата, сообщила РИА Новости шеф-редактор издания Мария Алексашина.При этом, как подчеркнули в ведомстве, написание иностранных имен, фамилий, географических названий не подпадает под действие нормы закона "О средствах массовой информации", запрещающей использование в СМИ ненормативной лексики."Вместе с тем выбор варианта буквального написания или произношения подобных слов всегда остается за редакцией средства массовой информации и отражает уровень культуры и профессионализма журналистов и главных редакторов СМИ. Роскомнадзор обращается ко всем средствам массовой информации с просьбой подходить к транскрибированию неблагозвучных иностранных фамилий, имен и географических названий с позиции высоких профессиональных стандартов и с учетом восприятия аудиторией, особенно детской и подростковой", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210112/emodzi-1592779462.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество