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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210113/tramp-1592886243.html
В Совфеде оценили вероятность импичмента Трампу
В Совфеде оценили вероятность импичмента Трампу
Процедура импичмента в отношении президента США Дональда Трампа вряд ли будет реализована, считает сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-13T16:02
2021-01-14T01:44
второй импичмент дональду трампу
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
алексей пушков
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Процедура импичмента в отношении президента США Дональда Трампа вряд ли будет реализована, считает сенатор Алексей Пушков.Ожидается, что в среду палата представителей конгресса США рассмотрит вопрос об импичменте по статье "Подстрекательство к мятежу". По мнению демократов, Трамп призывал своих сторонников идти к конгрессу, что закончилось его штурмом."Импичмент, мне кажется, не пройдет. Но то, что это сильно ударит по акциям Трампа, я думаю, да", - сказал политик в среду в эфире телеканала "Вместе-РФ".По словам Пушкова, палата представителей конгресса США большинством голосов может проголосовать за импичмент. "Но я не представляю себе, чтобы сенат, где у республиканцев половина голосов, двумя третями проголосовал за", - отметил парламентарий.Он полагает, что представители Республиканской партии не станут голосовать за "импичмент самим себе", поскольку Трамп представляет их партию. При этом демократы "жаждут крови Трампа", и они хотят уничтожить его политическую репутацию.Пушков расценивает попытку объявить импичмент уходящему президенту как процедуру, "которая должна показать американцам, что Трамп утратил остатки авторитета, как попытку прекратить его политическую карьеру". Он напомнил, что это происходит впервые в политической системе США, когда главе государства за один срок дважды пытаются объявить импичмент.Шестого января – в день, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа конгресса была прервана на несколько часов, конгрессмены, а также вице-президент США Майк Пенс, который является председателем сената, были эвакуированы. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.
https://ria.ru/20210113/tramp-1592832038.html
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второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, алексей пушков, джо байден, сша, в мире

В Совфеде оценили вероятность импичмента Трампу

16:02 13.01.2021 (обновлено: 01:44 14.01.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Процедура импичмента в отношении президента США Дональда Трампа вряд ли будет реализована, считает сенатор Алексей Пушков.
Ожидается, что в среду палата представителей конгресса США рассмотрит вопрос об импичменте по статье "Подстрекательство к мятежу". По мнению демократов, Трамп призывал своих сторонников идти к конгрессу, что закончилось его штурмом.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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"Импичмент, мне кажется, не пройдет. Но то, что это сильно ударит по акциям Трампа, я думаю, да", - сказал политик в среду в эфире телеканала "Вместе-РФ".
По словам Пушкова, палата представителей конгресса США большинством голосов может проголосовать за импичмент. "Но я не представляю себе, чтобы сенат, где у республиканцев половина голосов, двумя третями проголосовал за", - отметил парламентарий.
Он полагает, что представители Республиканской партии не станут голосовать за "импичмент самим себе", поскольку Трамп представляет их партию. При этом демократы "жаждут крови Трампа", и они хотят уничтожить его политическую репутацию.
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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Пушков расценивает попытку объявить импичмент уходящему президенту как процедуру, "которая должна показать американцам, что Трамп утратил остатки авторитета, как попытку прекратить его политическую карьеру". Он напомнил, что это происходит впервые в политической системе США, когда главе государства за один срок дважды пытаются объявить импичмент.
Шестого января – в день, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа конгресса была прервана на несколько часов, конгрессмены, а также вице-президент США Майк Пенс, который является председателем сената, были эвакуированы. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеВторой импичмент Дональду ТрампуКапитолийДональд ТрампАлексей ПушковДжо БайденСШАВ мире
 
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