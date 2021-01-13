https://ria.ru/20210113/tramp-1592832038.html

Политолог оценил возможность импичмента Трампу

Политолог оценил возможность импичмента Трампу

Процедура импичмента в отношении президента США Дональда Трампа вряд ли будет реализована, при этом у него есть юридическая возможность самопомилования, заявил... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:08

2021-01-13T11:08

2021-01-13T11:08

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

мид люксембурга

жан ассельборн

нато

джо байден

вашингтон (город)

сша

люксембург (государство)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589671878_0:80:3071:1808_1920x0_80_0_0_ec7cb625b7590c7d697ade7b01eb546e.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Процедура импичмента в отношении президента США Дональда Трампа вряд ли будет реализована, при этом у него есть юридическая возможность самопомилования, заявил РИА Новости политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Как ожидается, в среду палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос об импичменте по статье "Подстрекательство к мятежу". Призывы к этому начали звучать после того, как, по мнению демократов и даже единичных республиканцев, Трамп призывал своих сторонников идти к Конгрессу, что закончилось его штурмом.Ранее агентство Блумберг передавало, что Трамп подготовил обширный список лиц, которых он надеется помиловать до своего ухода с должности, в него он, вероятно, включил себя, а также своих родственников, друзей и двух известных рэперов. О том, что Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения срока правления 20 января, писала и газета New York Times.Поправка против импичмента"Нельзя исключить того, что палата представителей большинством голосов вынесет этот импичмент, но скорее всего, до сената это либо дойдет после 20 января (инаугурация Джо Байдена – ред.), либо не дойдет вообще. По-моему, это имеет чисто символическое значение, никаких реальных последствий это иметь не может, потому что просто не хватит времени осуществить этот импичмент и, самое главное, непонятно, какова его реальная цель и задача", - сказал Межуев.При этом, по словам эксперта, процедура импичмента может состояться под давлением левого радикального крыла Демократической партии, но "ее смысл непонятен"."Я не исключаю, что гораздо более реальный вариант – это использование 14 поправки к Конституции США, которая позволяет конгрессу большинством голосов вынести решение, касающееся запрета человеку, который участвовал в мятежах, занимать государственные посты. Есть такое положение, уже обсуждается, что именно оно будет вынесено и не позволит Трампу баллотироваться в 2024 году", - указал он.Можно ли помиловатьЧто касается самопомилования, о котором заявлял Трамп, то юридически такая возможность есть, отметил Межуев. "В Америке прецедентное право. Прецедентов не было, поэтому юридически невозможно апеллировать к какому-то прецеденту. Естественно, нельзя исключить, что вопрос о возможности президента помиловать себя самого будет поставлен в Верховном суде. В этом случае, я думаю, Верховный суд согласится, учитывая, что там большинство консервативное и вряд ли хочет продолжения судебного дела", - пояснил эксперт.Межуев отметил, что дальнейшие беспорядки в США возможны "на очень спонтанном уровне, то есть на уровне индивидуальных актов сопротивления". Он пояснил, что группа, ворвавшаяся в Капитолий 6 января, никак не управлялась изнутри. "Она была как-то организована, но при этом это не были люди, которые ставили какие-то требования, имели координационный совет. Они быстро ушли, под первым же воздействием со стороны национальной гвардии. Мне кажется, за это время вряд ли эти люди как-то организовались в какое-то политическое целое. Наверняка будут какие-то спонтанные действия, но какого-то целостного протеста, принимающего характер организованного сопротивления, я был не ожидал", - сказал он.Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. В результате беспорядков погибли пять человек.В среду палата представителей конгресса США приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента Дональда Трампа от власти, от которого Пенс заранее отказался. Демократы заявляют, что если Пенс не согласится на попытку отстранить Трампа, они объявят президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. При этом для отрешения Трампа от должности требуется еще две трети голосов сенаторов, а их пока не набирается. Кроме того, у сената может не хватить времени рассмотреть обвинения до ухода Трампа в отставку 20 января.Отмена американских турнеВо вторник госдеп отменил все поездки сотрудников на текущей неделе, включая визит госсекретаря Майка Помпео в Европу, в связи с передачей дел новой администрации Джо Байдена. Ранее ведомство сообщало, что Помпео посетит Брюссель в среду и четверг, где встретится со генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой МИД Бельгии Софи Вилмес."Странное турне не просто (госсекретаря – ред.) уходящего президента, а еще и президента, не принятого Европой. Что он может хотеть сделать, зачем его принимать, что это означает? Я думаю, что неуместность данного события была вполне очевидна", - отметил Межуев.Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на источники, Помпео отменил поездку в Европу после того, как глава МИД Люксембурга и высокопоставленные европейские официальные лица отказались с ним встретиться. Информированные источники заявили агентству, что Помпео хотел провести встречу с коллегой в Люксембурге Жаном Ассельборном, а после этого с европейскими чиновниками и генсеком НАТО в Брюсселе. Как отмечает Рейтер, глава МИД Люксембурга после беспорядков в Вашингтоне назвал Трампа "преступником" и "политическим пироманом".

https://ria.ru/20210113/tramp-1592815220.html

https://ria.ru/20210113/amerika-1592767636.html

https://ria.ru/20210113/tramp-1592803418.html

https://ria.ru/20210112/tramp-1592794796.html

https://ria.ru/20210113/tramp-1592819232.html

вашингтон (город)

сша

люксембург (государство)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, мид люксембурга, жан ассельборн, нато, джо байден, вашингтон (город), сша, люксембург (государство), в мире