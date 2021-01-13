Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210113/tramp-1592832038.html
Политолог оценил возможность импичмента Трампу
Политолог оценил возможность импичмента Трампу
Процедура импичмента в отношении президента США Дональда Трампа вряд ли будет реализована, при этом у него есть юридическая возможность самопомилования, заявил... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:08
2021-01-13T11:08
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
мид люксембурга
жан ассельборн
нато
джо байден
вашингтон (город)
сша
люксембург (государство)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589671878_0:80:3071:1808_1920x0_80_0_0_ec7cb625b7590c7d697ade7b01eb546e.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Процедура импичмента в отношении президента США Дональда Трампа вряд ли будет реализована, при этом у него есть юридическая возможность самопомилования, заявил РИА Новости политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Как ожидается, в среду палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос об импичменте по статье "Подстрекательство к мятежу". Призывы к этому начали звучать после того, как, по мнению демократов и даже единичных республиканцев, Трамп призывал своих сторонников идти к Конгрессу, что закончилось его штурмом.Ранее агентство Блумберг передавало, что Трамп подготовил обширный список лиц, которых он надеется помиловать до своего ухода с должности, в него он, вероятно, включил себя, а также своих родственников, друзей и двух известных рэперов. О том, что Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения срока правления 20 января, писала и газета New York Times.Поправка против импичмента"Нельзя исключить того, что палата представителей большинством голосов вынесет этот импичмент, но скорее всего, до сената это либо дойдет после 20 января (инаугурация Джо Байдена – ред.), либо не дойдет вообще. По-моему, это имеет чисто символическое значение, никаких реальных последствий это иметь не может, потому что просто не хватит времени осуществить этот импичмент и, самое главное, непонятно, какова его реальная цель и задача", - сказал Межуев.При этом, по словам эксперта, процедура импичмента может состояться под давлением левого радикального крыла Демократической партии, но "ее смысл непонятен"."Я не исключаю, что гораздо более реальный вариант – это использование 14 поправки к Конституции США, которая позволяет конгрессу большинством голосов вынести решение, касающееся запрета человеку, который участвовал в мятежах, занимать государственные посты. Есть такое положение, уже обсуждается, что именно оно будет вынесено и не позволит Трампу баллотироваться в 2024 году", - указал он.Можно ли помиловатьЧто касается самопомилования, о котором заявлял Трамп, то юридически такая возможность есть, отметил Межуев. "В Америке прецедентное право. Прецедентов не было, поэтому юридически невозможно апеллировать к какому-то прецеденту. Естественно, нельзя исключить, что вопрос о возможности президента помиловать себя самого будет поставлен в Верховном суде. В этом случае, я думаю, Верховный суд согласится, учитывая, что там большинство консервативное и вряд ли хочет продолжения судебного дела", - пояснил эксперт.Межуев отметил, что дальнейшие беспорядки в США возможны "на очень спонтанном уровне, то есть на уровне индивидуальных актов сопротивления". Он пояснил, что группа, ворвавшаяся в Капитолий 6 января, никак не управлялась изнутри. "Она была как-то организована, но при этом это не были люди, которые ставили какие-то требования, имели координационный совет. Они быстро ушли, под первым же воздействием со стороны национальной гвардии. Мне кажется, за это время вряд ли эти люди как-то организовались в какое-то политическое целое. Наверняка будут какие-то спонтанные действия, но какого-то целостного протеста, принимающего характер организованного сопротивления, я был не ожидал", - сказал он.Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. В результате беспорядков погибли пять человек.В среду палата представителей конгресса США приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента Дональда Трампа от власти, от которого Пенс заранее отказался. Демократы заявляют, что если Пенс не согласится на попытку отстранить Трампа, они объявят президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. При этом для отрешения Трампа от должности требуется еще две трети голосов сенаторов, а их пока не набирается. Кроме того, у сената может не хватить времени рассмотреть обвинения до ухода Трампа в отставку 20 января.Отмена американских турнеВо вторник госдеп отменил все поездки сотрудников на текущей неделе, включая визит госсекретаря Майка Помпео в Европу, в связи с передачей дел новой администрации Джо Байдена. Ранее ведомство сообщало, что Помпео посетит Брюссель в среду и четверг, где встретится со генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой МИД Бельгии Софи Вилмес."Странное турне не просто (госсекретаря – ред.) уходящего президента, а еще и президента, не принятого Европой. Что он может хотеть сделать, зачем его принимать, что это означает? Я думаю, что неуместность данного события была вполне очевидна", - отметил Межуев.Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на источники, Помпео отменил поездку в Европу после того, как глава МИД Люксембурга и высокопоставленные европейские официальные лица отказались с ним встретиться. Информированные источники заявили агентству, что Помпео хотел провести встречу с коллегой в Люксембурге Жаном Ассельборном, а после этого с европейскими чиновниками и генсеком НАТО в Брюсселе. Как отмечает Рейтер, глава МИД Люксембурга после беспорядков в Вашингтоне назвал Трампа "преступником" и "политическим пироманом".
https://ria.ru/20210113/tramp-1592815220.html
https://ria.ru/20210113/amerika-1592767636.html
https://ria.ru/20210113/tramp-1592803418.html
https://ria.ru/20210112/tramp-1592794796.html
https://ria.ru/20210113/tramp-1592819232.html
вашингтон (город)
сша
люксембург (государство)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589671878_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5e91edec8bf33957aea161edd244c177.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
капитолий, мид люксембурга, жан ассельборн, нато, джо байден, вашингтон (город), сша, люксембург (государство), в мире

Политолог оценил возможность импичмента Трампу

11:08 13.01.2021
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Процедура импичмента в отношении президента США Дональда Трампа вряд ли будет реализована, при этом у него есть юридическая возможность самопомилования, заявил РИА Новости политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
Как ожидается, в среду палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос об импичменте по статье "Подстрекательство к мятежу". Призывы к этому начали звучать после того, как, по мнению демократов и даже единичных республиканцев, Трамп призывал своих сторонников идти к Конгрессу, что закончилось его штурмом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
09:09Захват Капитолия в Вашингтоне
Американские эксперты оценили возможность импичмента Трампу
Ранее агентство Блумберг передавало, что Трамп подготовил обширный список лиц, которых он надеется помиловать до своего ухода с должности, в него он, вероятно, включил себя, а также своих родственников, друзей и двух известных рэперов. О том, что Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения срока правления 20 января, писала и газета New York Times.

Поправка против импичмента

"Нельзя исключить того, что палата представителей большинством голосов вынесет этот импичмент, но скорее всего, до сената это либо дойдет после 20 января (инаугурация Джо Байдена – ред.), либо не дойдет вообще. По-моему, это имеет чисто символическое значение, никаких реальных последствий это иметь не может, потому что просто не хватит времени осуществить этот импичмент и, самое главное, непонятно, какова его реальная цель и задача", - сказал Межуев.
При этом, по словам эксперта, процедура импичмента может состояться под давлением левого радикального крыла Демократической партии, но "ее смысл непонятен".
"Я не исключаю, что гораздо более реальный вариант – это использование 14 поправки к Конституции США, которая позволяет конгрессу большинством голосов вынести решение, касающееся запрета человеку, который участвовал в мятежах, занимать государственные посты. Есть такое положение, уже обсуждается, что именно оно будет вынесено и не позволит Трампу баллотироваться в 2024 году", - указал он.
Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
08:00Захват Капитолия в Вашингтоне
"Мятежный Трамп заблокирован". Кому еще грозит бан в социальных сетях

Можно ли помиловать

Что касается самопомилования, о котором заявлял Трамп, то юридически такая возможность есть, отметил Межуев. "В Америке прецедентное право. Прецедентов не было, поэтому юридически невозможно апеллировать к какому-то прецеденту. Естественно, нельзя исключить, что вопрос о возможности президента помиловать себя самого будет поставлен в Верховном суде. В этом случае, я думаю, Верховный суд согласится, учитывая, что там большинство консервативное и вряд ли хочет продолжения судебного дела", - пояснил эксперт.
Межуев отметил, что дальнейшие беспорядки в США возможны "на очень спонтанном уровне, то есть на уровне индивидуальных актов сопротивления". Он пояснил, что группа, ворвавшаяся в Капитолий 6 января, никак не управлялась изнутри. "Она была как-то организована, но при этом это не были люди, которые ставили какие-то требования, имели координационный совет. Они быстро ушли, под первым же воздействием со стороны национальной гвардии. Мне кажется, за это время вряд ли эти люди как-то организовались в какое-то политическое целое. Наверняка будут какие-то спонтанные действия, но какого-то целостного протеста, принимающего характер организованного сопротивления, я был не ожидал", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп перед вылетом из Вашингтона - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
03:09Захват Капитолия в Вашингтоне
Демократы обвинили Трампа в тяжком преступлении против США
Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. В результате беспорядков погибли пять человек.
В среду палата представителей конгресса США приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента Дональда Трампа от власти, от которого Пенс заранее отказался. Демократы заявляют, что если Пенс не согласится на попытку отстранить Трампа, они объявят президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. При этом для отрешения Трампа от должности требуется еще две трети голосов сенаторов, а их пока не набирается. Кроме того, у сената может не хватить времени рассмотреть обвинения до ухода Трампа в отставку 20 января.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 23:19
Трамп оценил риск отстранения по 25-й поправке

Отмена американских турне

Во вторник госдеп отменил все поездки сотрудников на текущей неделе, включая визит госсекретаря Майка Помпео в Европу, в связи с передачей дел новой администрации Джо Байдена. Ранее ведомство сообщало, что Помпео посетит Брюссель в среду и четверг, где встретится со генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой МИД Бельгии Софи Вилмес.
"Странное турне не просто (госсекретаря – ред.) уходящего президента, а еще и президента, не принятого Европой. Что он может хотеть сделать, зачем его принимать, что это означает? Я думаю, что неуместность данного события была вполне очевидна", - отметил Межуев.
Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на источники, Помпео отменил поездку в Европу после того, как глава МИД Люксембурга и высокопоставленные европейские официальные лица отказались с ним встретиться. Информированные источники заявили агентству, что Помпео хотел провести встречу с коллегой в Люксембурге Жаном Ассельборном, а после этого с европейскими чиновниками и генсеком НАТО в Брюсселе. Как отмечает Рейтер, глава МИД Люксембурга после беспорядков в Вашингтоне назвал Трампа "преступником" и "политическим пироманом".
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
09:44Выборы президента США — 2020
Трамп может помиловать себя, считают американские эксперты
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийМИД ЛюксембургаЖан АссельборнНАТОДжо БайденВашингтон (город)СШАЛюксембург (государство)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:47Эксперты рассказали, как на праздниках туристы отдыхали в Москве
15:47Транзит российского газа через Украину упал до минимума за 30 лет
15:46В Раде признали, что России не о чем говорить с Украиной
15:43Диетолог назвала простые правила для похудения
15:41Путин призвал минимизировать проверки на предприятиях
15:36Россия по итогам 2020 года может поставить новый рекорд по сбору пшеницы
15:35В Турции закрываются спа-центры и бассейны
15:35Голикова заявила о снижении суточной заболеваемости COVID-19 в России
15:31Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных
15:30Путин оценил работу медиков в праздничные дни
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
15:12Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
Лента новостейМолния