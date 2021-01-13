https://ria.ru/20210113/tramp-1592832038.html
Политолог оценил возможность импичмента Трампу
Политолог оценил возможность импичмента Трампу
Процедура импичмента в отношении президента США Дональда Трампа вряд ли будет реализована, при этом у него есть юридическая возможность самопомилования, заявил... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:08
2021-01-13T11:08
2021-01-13T11:08
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
мид люксембурга
жан ассельборн
нато
джо байден
вашингтон (город)
сша
люксембург (государство)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Процедура импичмента в отношении президента США Дональда Трампа вряд ли будет реализована, при этом у него есть юридическая возможность самопомилования, заявил РИА Новости политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Как ожидается, в среду палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос об импичменте по статье "Подстрекательство к мятежу". Призывы к этому начали звучать после того, как, по мнению демократов и даже единичных республиканцев, Трамп призывал своих сторонников идти к Конгрессу, что закончилось его штурмом.Ранее агентство Блумберг передавало, что Трамп подготовил обширный список лиц, которых он надеется помиловать до своего ухода с должности, в него он, вероятно, включил себя, а также своих родственников, друзей и двух известных рэперов. О том, что Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения срока правления 20 января, писала и газета New York Times.Поправка против импичмента"Нельзя исключить того, что палата представителей большинством голосов вынесет этот импичмент, но скорее всего, до сената это либо дойдет после 20 января (инаугурация Джо Байдена – ред.), либо не дойдет вообще. По-моему, это имеет чисто символическое значение, никаких реальных последствий это иметь не может, потому что просто не хватит времени осуществить этот импичмент и, самое главное, непонятно, какова его реальная цель и задача", - сказал Межуев.При этом, по словам эксперта, процедура импичмента может состояться под давлением левого радикального крыла Демократической партии, но "ее смысл непонятен"."Я не исключаю, что гораздо более реальный вариант – это использование 14 поправки к Конституции США, которая позволяет конгрессу большинством голосов вынести решение, касающееся запрета человеку, который участвовал в мятежах, занимать государственные посты. Есть такое положение, уже обсуждается, что именно оно будет вынесено и не позволит Трампу баллотироваться в 2024 году", - указал он.Можно ли помиловатьЧто касается самопомилования, о котором заявлял Трамп, то юридически такая возможность есть, отметил Межуев. "В Америке прецедентное право. Прецедентов не было, поэтому юридически невозможно апеллировать к какому-то прецеденту. Естественно, нельзя исключить, что вопрос о возможности президента помиловать себя самого будет поставлен в Верховном суде. В этом случае, я думаю, Верховный суд согласится, учитывая, что там большинство консервативное и вряд ли хочет продолжения судебного дела", - пояснил эксперт.Межуев отметил, что дальнейшие беспорядки в США возможны "на очень спонтанном уровне, то есть на уровне индивидуальных актов сопротивления". Он пояснил, что группа, ворвавшаяся в Капитолий 6 января, никак не управлялась изнутри. "Она была как-то организована, но при этом это не были люди, которые ставили какие-то требования, имели координационный совет. Они быстро ушли, под первым же воздействием со стороны национальной гвардии. Мне кажется, за это время вряд ли эти люди как-то организовались в какое-то политическое целое. Наверняка будут какие-то спонтанные действия, но какого-то целостного протеста, принимающего характер организованного сопротивления, я был не ожидал", - сказал он.Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. В результате беспорядков погибли пять человек.В среду палата представителей конгресса США приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента Дональда Трампа от власти, от которого Пенс заранее отказался. Демократы заявляют, что если Пенс не согласится на попытку отстранить Трампа, они объявят президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. При этом для отрешения Трампа от должности требуется еще две трети голосов сенаторов, а их пока не набирается. Кроме того, у сената может не хватить времени рассмотреть обвинения до ухода Трампа в отставку 20 января.Отмена американских турнеВо вторник госдеп отменил все поездки сотрудников на текущей неделе, включая визит госсекретаря Майка Помпео в Европу, в связи с передачей дел новой администрации Джо Байдена. Ранее ведомство сообщало, что Помпео посетит Брюссель в среду и четверг, где встретится со генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой МИД Бельгии Софи Вилмес."Странное турне не просто (госсекретаря – ред.) уходящего президента, а еще и президента, не принятого Европой. Что он может хотеть сделать, зачем его принимать, что это означает? Я думаю, что неуместность данного события была вполне очевидна", - отметил Межуев.Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на источники, Помпео отменил поездку в Европу после того, как глава МИД Люксембурга и высокопоставленные европейские официальные лица отказались с ним встретиться. Информированные источники заявили агентству, что Помпео хотел провести встречу с коллегой в Люксембурге Жаном Ассельборном, а после этого с европейскими чиновниками и генсеком НАТО в Брюсселе. Как отмечает Рейтер, глава МИД Люксембурга после беспорядков в Вашингтоне назвал Трампа "преступником" и "политическим пироманом".
https://ria.ru/20210113/tramp-1592815220.html
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https://ria.ru/20210113/tramp-1592803418.html
https://ria.ru/20210112/tramp-1592794796.html
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капитолий, мид люксембурга, жан ассельборн, нато, джо байден, вашингтон (город), сша, люксембург (государство), в мире
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Процедура импичмента в отношении президента США Дональда Трампа
вряд ли будет реализована, при этом у него есть юридическая возможность самопомилования, заявил РИА Новости политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
Как ожидается, в среду палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос об импичменте по статье "Подстрекательство к мятежу". Призывы к этому начали звучать после того, как, по мнению демократов и даже единичных республиканцев, Трамп призывал своих сторонников идти к Конгрессу, что закончилось его штурмом.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Трамп подготовил обширный список лиц, которых он надеется помиловать до своего ухода с должности, в него он, вероятно, включил себя, а также своих родственников, друзей и двух известных рэперов. О том, что Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения срока правления 20 января, писала и газета New York Times.
Поправка против импичмента
"Нельзя исключить того, что палата представителей большинством голосов вынесет этот импичмент, но скорее всего, до сената это либо дойдет после 20 января (инаугурация Джо Байдена
– ред.), либо не дойдет вообще. По-моему, это имеет чисто символическое значение, никаких реальных последствий это иметь не может, потому что просто не хватит времени осуществить этот импичмент и, самое главное, непонятно, какова его реальная цель и задача", - сказал Межуев.
При этом, по словам эксперта, процедура импичмента может состояться под давлением левого радикального крыла Демократической партии, но "ее смысл непонятен".
"Я не исключаю, что гораздо более реальный вариант – это использование 14 поправки к Конституции США, которая позволяет конгрессу большинством голосов вынести решение, касающееся запрета человеку, который участвовал в мятежах, занимать государственные посты. Есть такое положение, уже обсуждается, что именно оно будет вынесено и не позволит Трампу баллотироваться в 2024 году", - указал он.
Можно ли помиловать
Что касается самопомилования, о котором заявлял Трамп, то юридически такая возможность есть, отметил Межуев. "В Америке прецедентное право. Прецедентов не было, поэтому юридически невозможно апеллировать к какому-то прецеденту. Естественно, нельзя исключить, что вопрос о возможности президента помиловать себя самого будет поставлен в Верховном суде. В этом случае, я думаю, Верховный суд согласится, учитывая, что там большинство консервативное и вряд ли хочет продолжения судебного дела", - пояснил эксперт.
Межуев отметил, что дальнейшие беспорядки в США возможны "на очень спонтанном уровне, то есть на уровне индивидуальных актов сопротивления". Он пояснил, что группа, ворвавшаяся в Капитолий 6 января, никак не управлялась изнутри. "Она была как-то организована, но при этом это не были люди, которые ставили какие-то требования, имели координационный совет. Они быстро ушли, под первым же воздействием со стороны национальной гвардии. Мне кажется, за это время вряд ли эти люди как-то организовались в какое-то политическое целое. Наверняка будут какие-то спонтанные действия, но какого-то целостного протеста, принимающего характер организованного сопротивления, я был не ожидал", - сказал он.
Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий
США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. В результате беспорядков погибли пять человек.
В среду палата представителей конгресса США приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу
отстранить президента Дональда Трампа от власти, от которого Пенс заранее отказался. Демократы заявляют, что если Пенс не согласится на попытку отстранить Трампа, они объявят президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. При этом для отрешения Трампа от должности требуется еще две трети голосов сенаторов, а их пока не набирается. Кроме того, у сената может не хватить времени рассмотреть обвинения до ухода Трампа в отставку 20 января.
Отмена американских турне
Во вторник госдеп отменил все поездки сотрудников на текущей неделе, включая визит госсекретаря Майка Помпео
в Европу, в связи с передачей дел новой администрации Джо Байдена. Ранее ведомство сообщало, что Помпео посетит Брюссель в среду и четверг, где встретится со генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
и главой МИД Бельгии Софи Вилмес.
"Странное турне не просто (госсекретаря – ред.) уходящего президента, а еще и президента, не принятого Европой. Что он может хотеть сделать, зачем его принимать, что это означает? Я думаю, что неуместность данного события была вполне очевидна", - отметил Межуев.
Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на источники, Помпео отменил поездку в Европу после того, как глава МИД Люксембурга и высокопоставленные европейские официальные лица отказались с ним встретиться. Информированные источники заявили агентству, что Помпео хотел провести встречу с коллегой в Люксембурге Жаном Ассельборном
, а после этого с европейскими чиновниками и генсеком НАТО в Брюсселе. Как отмечает Рейтер, глава МИД Люксембурга после беспорядков в Вашингтоне назвал Трампа "преступником" и "политическим пироманом".