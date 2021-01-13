https://ria.ru/20210113/telegram-1592945339.html
Telegram пометил как мошеннический канал "Donald J. Trump"
Telegram пометил как мошеннический канал "Donald J. Trump"
Рядом с названием Telegram-канала "Donald J. Trump", который некоторые пользователи приписывают американскому Дональду Трампу и который насчитывал более 555... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T23:43
2021-01-13T23:43
2021-01-13T23:43
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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Рядом с названием Telegram-канала "Donald J. Trump", который некоторые пользователи приписывают американскому Дональду Трампу и который насчитывал более 555 тысяч подписчиков, появилась подпись "мошенничество".Между тем официальных подтверждений, что этот канал реально связан с Трампом, не было. После появления значка о мошенническом канале, его аудитория стала сокращаться. И меньше чем за полчаса снизилась до 553 тысяч.Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа. По ее данным, это произошло в воскресенье после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента. Так, в период со среды по воскресенье приложение Telegram скачали в Штатах около 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период предыдущей недели.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек.
https://ria.ru/20210113/amerika-1592767636.html
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капитолий, telegram (приложение), дональд трамп, джо байден, сша, twitter, технологии, в мире