https://ria.ru/20210113/telegram-1592945339.html

Telegram пометил как мошеннический канал "Donald J. Trump"

Telegram пометил как мошеннический канал "Donald J. Trump"

Рядом с названием Telegram-канала "Donald J. Trump", который некоторые пользователи приписывают американскому Дональду Трампу и который насчитывал более 555... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T23:43

2021-01-13T23:43

2021-01-13T23:43

капитолий

telegram (приложение)

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технологии

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Рядом с названием Telegram-канала "Donald J. Trump", который некоторые пользователи приписывают американскому Дональду Трампу и который насчитывал более 555 тысяч подписчиков, появилась подпись "мошенничество".Между тем официальных подтверждений, что этот канал реально связан с Трампом, не было. После появления значка о мошенническом канале, его аудитория стала сокращаться. И меньше чем за полчаса снизилась до 553 тысяч.Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа. По ее данным, это произошло в воскресенье после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента. Так, в период со среды по воскресенье приложение Telegram скачали в Штатах около 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период предыдущей недели.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек.

https://ria.ru/20210113/amerika-1592767636.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/sotsseti-1592859555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, telegram (приложение), дональд трамп, джо байден, сша, twitter, технологии, в мире