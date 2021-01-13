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https://ria.ru/20210113/telegram-1592835485.html
Эксперт оценил вероятность удаления Telegram из магазинов Apple и Google
Эксперт оценил вероятность удаления Telegram из магазинов Apple и Google
Компании Apple и Google скорее заблокируют приложение Telegram, но не удалят его из магазина приложений, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:27
2021-01-13T11:27
ано "цифровые платформы"
арсений щельцин
telegram (приложение)
google
apple
павел дуров
технологии
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Компании Apple и Google скорее заблокируют приложение Telegram, но не удалят его из магазина приложений, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.Ранее в сети появились сообщения о том, что компания Apple может в ближайшее время удалить Telegram из своего магазина приложений. Пользователям распространяется инструкция, как сохранить мессенджер на устройстве."Учитывая, что у команды Павла (Дурова, основателя Telegram - ред.) есть такой опыт с Apple, в случае проблем они быстро восстановятся. Но что касается полной блокировки, думаю это невозможно. В противном случае проблема может перерасти из разряда беспрецедентного случая с цензурой в соцстеях в разряд крупнейшего антимонопольного разбирательства", - добавил он.Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа. По ее данным, это произошло в воскресенье после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента. Так, в период со среды по воскресенье приложение Telegram скачали в Штатах около 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период предыдущей недели.Мессенджер WhatsApp в январе обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. После этого обновления от его использования уже отказалась администрация президента Турции. Компания Sensor Tower позднее опубликовала данные, согласно которым после обновления в WhatsApp число пользователей других мессенджеров - Signal и Telegram - резко возросло.
https://ria.ru/20210112/messendzhery-1592715064.html
https://ria.ru/20210113/tsenzura-1592832448.html
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ано "цифровые платформы", арсений щельцин, telegram (приложение), google, apple, павел дуров, технологии

Эксперт оценил вероятность удаления Telegram из магазинов Apple и Google

11:27 13.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Компании Apple и Google скорее заблокируют приложение Telegram, но не удалят его из магазина приложений, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Ранее в сети появились сообщения о том, что компания Apple может в ближайшее время удалить Telegram из своего магазина приложений. Пользователям распространяется инструкция, как сохранить мессенджер на устройстве.
"Более чем уверен, что ни Apple, ни Google не удалят Telegram. Максимум, что возможно, это временная блокировка до устранения проблем", - считает Щельцин.
"Учитывая, что у команды Павла (Дурова, основателя Telegram - ред.) есть такой опыт с Apple, в случае проблем они быстро восстановятся. Но что касается полной блокировки, думаю это невозможно. В противном случае проблема может перерасти из разряда беспрецедентного случая с цензурой в соцстеях в разряд крупнейшего антимонопольного разбирательства", - добавил он.
Логотипы мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 13:52
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Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа. По ее данным, это произошло в воскресенье после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента. Так, в период со среды по воскресенье приложение Telegram скачали в Штатах около 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период предыдущей недели.
Мессенджер WhatsApp в январе обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. После этого обновления от его использования уже отказалась администрация президента Турции. Компания Sensor Tower позднее опубликовала данные, согласно которым после обновления в WhatsApp число пользователей других мессенджеров - Signal и Telegram - резко возросло.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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АНО "Цифровые платформы"Арсений ЩельцинTelegram (приложение)GoogleAppleПавел ДуровТехнологии
 
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