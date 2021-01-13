https://ria.ru/20210113/telegram-1592835485.html

Эксперт оценил вероятность удаления Telegram из магазинов Apple и Google

Эксперт оценил вероятность удаления Telegram из магазинов Apple и Google

Компании Apple и Google скорее заблокируют приложение Telegram, но не удалят его из магазина приложений, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:27

2021-01-13T11:27

2021-01-13T11:27

ано "цифровые платформы"

арсений щельцин

telegram (приложение)

google

apple

павел дуров

технологии

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Компании Apple и Google скорее заблокируют приложение Telegram, но не удалят его из магазина приложений, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.Ранее в сети появились сообщения о том, что компания Apple может в ближайшее время удалить Telegram из своего магазина приложений. Пользователям распространяется инструкция, как сохранить мессенджер на устройстве."Учитывая, что у команды Павла (Дурова, основателя Telegram - ред.) есть такой опыт с Apple, в случае проблем они быстро восстановятся. Но что касается полной блокировки, думаю это невозможно. В противном случае проблема может перерасти из разряда беспрецедентного случая с цензурой в соцстеях в разряд крупнейшего антимонопольного разбирательства", - добавил он.Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа. По ее данным, это произошло в воскресенье после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента. Так, в период со среды по воскресенье приложение Telegram скачали в Штатах около 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период предыдущей недели.Мессенджер WhatsApp в январе обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. После этого обновления от его использования уже отказалась администрация президента Турции. Компания Sensor Tower позднее опубликовала данные, согласно которым после обновления в WhatsApp число пользователей других мессенджеров - Signal и Telegram - резко возросло.

https://ria.ru/20210112/messendzhery-1592715064.html

https://ria.ru/20210113/tsenzura-1592832448.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "цифровые платформы", арсений щельцин, telegram (приложение), google, apple, павел дуров, технологии