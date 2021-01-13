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Суд утвердил условный срок депутату Мосгордумы Шереметьеву
Суд утвердил условный срок депутату Мосгордумы Шереметьеву
Мосгорсуд в среду оставил в силе наказание в виде четырех лет колонии условно депутату Мосгордумы от КПРФ Олегу Шереметьеву за хищение 2 миллионов рублей,... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T17:33
2021-01-13T17:33
олег шереметьев
московский городской суд
московская городская дума
москва
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мосгорсуд в среду оставил в силе наказание в виде четырех лет колонии условно депутату Мосгордумы от КПРФ Олегу Шереметьеву за хищение 2 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде."Московский городской суд постановил оставить жалобы без удовлетворения, приговор районного суда - без изменения", - сказала собеседница агентства.Таким образом, теперь приговор вступил в силу.В минувшем октябре Замоскворецкий суд Москвы приговорил Шереметьева к четырем годам колонии условно за мошенничество в особо крупном размере и запретил два года поступать на государственную службу. Кроме того, в пользу столичного парламента с него взыскано 2 миллиона 171 тысяча рублей.Как доказало следствие, Шереметьев с октября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на 350-600 тысяч рублей. Эти деньги полагались тому за выполнение "особо важных и сложных заданий" - как считает следствие, никаких заданий никто не выполнял.Подсудимый вину не признает и отмечает, что дело возбудили после заявления его экс-помощницы Ирины Кузнецовой. Депутат уверяет, что бывшая подчиненная мстит ему за то, что ее уличили в мошенничестве и уволили. В КПРФ считают преследование депутата политически мотивированным.
https://ria.ru/20201218/galyamina-1589893588.html
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олег шереметьев, московский городской суд, московская городская дума, москва, шереметьево (аэропорт), происшествия

Суд утвердил условный срок депутату Мосгордумы Шереметьеву

17:33 13.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкДепутат Московской городской Думы Олег Шереметьев в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Депутат Московской городской Думы Олег Шереметьев в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мосгорсуд в среду оставил в силе наказание в виде четырех лет колонии условно депутату Мосгордумы от КПРФ Олегу Шереметьеву за хищение 2 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Московский городской суд постановил оставить жалобы без удовлетворения, приговор районного суда - без изменения", - сказала собеседница агентства.
Московский муниципальный депутат Юлия Галямина в здании Тверского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 13:54
Прокуратура запросила для депутата Галяминой три года колонии
Таким образом, теперь приговор вступил в силу.
В минувшем октябре Замоскворецкий суд Москвы приговорил Шереметьева к четырем годам колонии условно за мошенничество в особо крупном размере и запретил два года поступать на государственную службу. Кроме того, в пользу столичного парламента с него взыскано 2 миллиона 171 тысяча рублей.
Как доказало следствие, Шереметьев с октября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на 350-600 тысяч рублей. Эти деньги полагались тому за выполнение "особо важных и сложных заданий" - как считает следствие, никаких заданий никто не выполнял.
Подсудимый вину не признает и отмечает, что дело возбудили после заявления его экс-помощницы Ирины Кузнецовой. Депутат уверяет, что бывшая подчиненная мстит ему за то, что ее уличили в мошенничестве и уволили. В КПРФ считают преследование депутата политически мотивированным.
Депутат Московской городской Думы Олег Шереметьев в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября 2020, 14:56
Депутата Мосгордумы Шереметьева признали виновным в мошенничестве
 
Олег ШереметьевМосковский городской судМосковская городская думаМоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
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