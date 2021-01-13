Суд утвердил условный срок депутату Мосгордумы Шереметьеву
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкДепутат Московской городской Думы Олег Шереметьев в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мосгорсуд в среду оставил в силе наказание в виде четырех лет колонии условно депутату Мосгордумы от КПРФ Олегу Шереметьеву за хищение 2 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Московский городской суд постановил оставить жалобы без удовлетворения, приговор районного суда - без изменения", - сказала собеседница агентства.
18 декабря 2020, 13:54Прокуратура запросила для депутата Галяминой три года колонии
Таким образом, теперь приговор вступил в силу.
В минувшем октябре Замоскворецкий суд Москвы приговорил Шереметьева к четырем годам колонии условно за мошенничество в особо крупном размере и запретил два года поступать на государственную службу. Кроме того, в пользу столичного парламента с него взыскано 2 миллиона 171 тысяча рублей.
Как доказало следствие, Шереметьев с октября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на 350-600 тысяч рублей. Эти деньги полагались тому за выполнение "особо важных и сложных заданий" - как считает следствие, никаких заданий никто не выполнял.
Подсудимый вину не признает и отмечает, что дело возбудили после заявления его экс-помощницы Ирины Кузнецовой. Депутат уверяет, что бывшая подчиненная мстит ему за то, что ее уличили в мошенничестве и уволили. В КПРФ считают преследование депутата политически мотивированным.
22 октября 2020, 14:56Депутата Мосгордумы Шереметьева признали виновным в мошенничестве