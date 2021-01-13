https://ria.ru/20210113/sud-1592902732.html

Суд утвердил условный срок депутату Мосгордумы Шереметьеву

Суд утвердил условный срок депутату Мосгордумы Шереметьеву

Мосгорсуд в среду оставил в силе наказание в виде четырех лет колонии условно депутату Мосгордумы от КПРФ Олегу Шереметьеву за хищение 2 миллионов рублей,... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T17:33

2021-01-13T17:33

2021-01-13T17:33

олег шереметьев

московский городской суд

московская городская дума

москва

шереметьево (аэропорт)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576094761_0:250:2212:1494_1920x0_80_0_0_239c473931cd5fee0f511ea8e2af83eb.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мосгорсуд в среду оставил в силе наказание в виде четырех лет колонии условно депутату Мосгордумы от КПРФ Олегу Шереметьеву за хищение 2 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде."Московский городской суд постановил оставить жалобы без удовлетворения, приговор районного суда - без изменения", - сказала собеседница агентства.Таким образом, теперь приговор вступил в силу.В минувшем октябре Замоскворецкий суд Москвы приговорил Шереметьева к четырем годам колонии условно за мошенничество в особо крупном размере и запретил два года поступать на государственную службу. Кроме того, в пользу столичного парламента с него взыскано 2 миллиона 171 тысяча рублей.Как доказало следствие, Шереметьев с октября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на 350-600 тысяч рублей. Эти деньги полагались тому за выполнение "особо важных и сложных заданий" - как считает следствие, никаких заданий никто не выполнял.Подсудимый вину не признает и отмечает, что дело возбудили после заявления его экс-помощницы Ирины Кузнецовой. Депутат уверяет, что бывшая подчиненная мстит ему за то, что ее уличили в мошенничестве и уволили. В КПРФ считают преследование депутата политически мотивированным.

https://ria.ru/20201218/galyamina-1589893588.html

https://ria.ru/20201022/sheremetev-1581008167.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег шереметьев, московский городской суд, московская городская дума, москва, шереметьево (аэропорт), происшествия