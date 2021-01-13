https://ria.ru/20210113/stepanakert-1592840177.html

В Степанакерте прогремели два взрыва во время работ по разминированию

В Степанакерте прогремели два взрыва во время работ по разминированию

Два взрыва прогремели в среду в Степанакерте во время заранее анонсированных работ по разминированию территории, сообщил глава администрации президента... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:52

2021-01-13T11:52

2021-01-13T11:52

ситуация в нагорном карабахе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586905422_0:247:3072:1974_1920x0_80_0_0_4a9041ad3618a8796fea010260f1a279.jpg

ЕРЕВАН, 13 янв – РИА Новости. Два взрыва прогремели в среду в Степанакерте во время заранее анонсированных работ по разминированию территории, сообщил глава администрации президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян.Он призвал население к спокойствию, пообещав, что компетентные органы проведут расследование с целью выяснения всех обстоятельств и примут меры для пресечения информационных рисков, связанных с пробелами в процессе должного оповещения населения.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210111/karabakh-1592613345.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире