В Степанакерте прогремели два взрыва во время работ по разминированию
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазминирование жилого сектора в Степанакерте и его окрестностях
ЕРЕВАН, 13 янв – РИА Новости. Два взрыва прогремели в среду в Степанакерте во время заранее анонсированных работ по разминированию территории, сообщил глава администрации президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян.
"Два взрыва в Степанакерте, звуки которых были слышны в городе, обусловлены работами по разминированию, о которых государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила заранее", - написал Бегларян в Facebook.
Он призвал население к спокойствию, пообещав, что компетентные органы проведут расследование с целью выяснения всех обстоятельств и примут меры для пресечения информационных рисков, связанных с пробелами в процессе должного оповещения населения.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.