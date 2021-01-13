Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210113/stepanakert-1592840177.html
В Степанакерте прогремели два взрыва во время работ по разминированию
В Степанакерте прогремели два взрыва во время работ по разминированию
Два взрыва прогремели в среду в Степанакерте во время заранее анонсированных работ по разминированию территории, сообщил глава администрации президента... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:52
2021-01-13T11:52
ситуация в нагорном карабахе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586905422_0:247:3072:1974_1920x0_80_0_0_4a9041ad3618a8796fea010260f1a279.jpg
ЕРЕВАН, 13 янв – РИА Новости. Два взрыва прогремели в среду в Степанакерте во время заранее анонсированных работ по разминированию территории, сообщил глава администрации президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян.Он призвал население к спокойствию, пообещав, что компетентные органы проведут расследование с целью выяснения всех обстоятельств и примут меры для пресечения информационных рисков, связанных с пробелами в процессе должного оповещения населения.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210111/karabakh-1592613345.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586905422_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_3e703250aa3c9e243d72adf8240c170c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Степанакерте прогремели два взрыва во время работ по разминированию

11:52 13.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазминирование жилого сектора в Степанакерте и его окрестностях
Разминирование жилого сектора в Степанакерте и его окрестностях - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 янв – РИА Новости. Два взрыва прогремели в среду в Степанакерте во время заранее анонсированных работ по разминированию территории, сообщил глава администрации президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян.

"Два взрыва в Степанакерте, звуки которых были слышны в городе, обусловлены работами по разминированию, о которых государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила заранее", - написал Бегларян в Facebook.

Он призвал население к спокойствию, пообещав, что компетентные органы проведут расследование с целью выяснения всех обстоятельств и примут меры для пресечения информационных рисков, связанных с пробелами в процессе должного оповещения населения.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 17:55Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о развитии Карабаха
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:47Эксперты рассказали, как на праздниках туристы отдыхали в Москве
15:47Транзит российского газа через Украину упал до минимума за 30 лет
15:46В Раде признали, что России не о чем говорить с Украиной
15:43Диетолог назвала простые правила для похудения
15:41Путин призвал минимизировать проверки на предприятиях
15:36Россия по итогам 2020 года может поставить новый рекорд по сбору пшеницы
15:35В Турции закрываются спа-центры и бассейны
15:35Голикова заявила о снижении суточной заболеваемости COVID-19 в России
15:31Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных
15:30Путин оценил работу медиков в праздничные дни
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
15:12Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
Лента новостейМолния