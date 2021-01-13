https://ria.ru/20210113/snegopad-1592922382.html

Бирюков: городские службы Москвы готовы к предстоящему снегопаду

Бирюков: городские службы Москвы готовы к предстоящему снегопаду

Городские службы в столице переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, который, согласно прогнозам синоптиков, начнется в столичном регионе в ночь РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T19:26

2021-01-13T19:26

2021-01-13T19:26

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

тинао

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590963415_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_786422b51b9868adcc9e1a9d797578c6.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Городские службы в столице переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, который, согласно прогнозам синоптиков, начнется в столичном регионе в ночь на четверг, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра сказал, что в связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести коммунальные службы в режим повышенной готовности.По его словам, до начала снегопада коммунальная техника приступит к проведению сплошной противогололедной обработки дорог, тротуаров, мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.После начала снегопада спецтехника выйдет на проведение сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров, которое будет сопровождаться повторной противогололедной обработкой.На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, будет организовано дежурство тягачей.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для уборки выпавшего снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки.Заместитель мэра призвал водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а горожанам быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили.

https://ria.ru/20210113/zima-1592912727.html

тинао

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, тинао, петр бирюков, москва