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Бирюков: городские службы Москвы готовы к предстоящему снегопаду
Бирюков: городские службы Москвы готовы к предстоящему снегопаду
Городские службы в столице переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, который, согласно прогнозам синоптиков, начнется в столичном регионе в ночь РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T19:26
2021-01-13T19:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
тинао
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Городские службы в столице переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, который, согласно прогнозам синоптиков, начнется в столичном регионе в ночь на четверг, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра сказал, что в связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести коммунальные службы в режим повышенной готовности.По его словам, до начала снегопада коммунальная техника приступит к проведению сплошной противогололедной обработки дорог, тротуаров, мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.После начала снегопада спецтехника выйдет на проведение сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров, которое будет сопровождаться повторной противогололедной обработкой.На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, будет организовано дежурство тягачей.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для уборки выпавшего снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки.Заместитель мэра призвал водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а горожанам быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили.
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городское хозяйство москвы, тинао, петр бирюков, москва

Бирюков: городские службы Москвы готовы к предстоящему снегопаду

19:26 13.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника на Никольской улице в Москве
Снегоуборочная техника на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Городские службы в столице переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, который, согласно прогнозам синоптиков, начнется в столичном регионе в ночь на четверг, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В соответствии с прогнозом погоды, в ночь на 14 января ожидается снегопад, его максимальная интенсивность придется на период с 03.00 до 09.00. Снег будет сопровождаться усилением ветра до 15 метров в секунду, местами возможны метель и снежные заносы на дорогах, температура воздуха опустится до минус 18 градусов. Прирост снега за сутки может составить до 10 сантиметров ", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра сказал, что в связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести коммунальные службы в режим повышенной готовности.
"Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и последующей уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, до начала снегопада коммунальная техника приступит к проведению сплошной противогололедной обработки дорог, тротуаров, мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.
После начала снегопада спецтехника выйдет на проведение сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров, которое будет сопровождаться повторной противогололедной обработкой.
На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, будет организовано дежурство тягачей.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для уборки выпавшего снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки.
"Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра призвал водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а горожанам быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили.
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