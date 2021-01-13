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https://ria.ru/20210113/smertnost-1592899892.html
В России зафиксировали рекордно низкий уровень смертности на дорогах
В России зафиксировали рекордно низкий уровень смертности на дорогах
Рекордно низкие показатели по смертности на дорогах достигнуты в РФ, рассказал президенту России Владимиру Путину глава Бурятии Алексей Цыденов, назначенный... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T17:16
2021-01-13T17:16
хорошие новости
республика бурятия
алексей цыденов
авто
андрей воробьев
владимир путин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Рекордно низкие показатели по смертности на дорогах достигнуты в РФ, рассказал президенту России Владимиру Путину глава Бурятии Алексей Цыденов, назначенный руководителем рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт".Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Как сообщалось ранее, основной темой встречи стало обсуждение результатов дорожного строительства в 2020 году и планы на 2021-2023 годы.По его словам, на безопасность влияет то, что дороги приводятся в нормативное состояние."Мы вопрос передачи акцизов рассматривали вместе с правительством с мая месяца со всеми субъектами. Буквально вчера провели заседание комиссии, все субъекты приглашали, обсуждали. Последний, кто согласился, была Московская область. Я лично разговаривал с Андреем Юрьевичем Воробьевым. В итоге все поддержали именно с тем условием, что будет подконтрольно формироваться программа по мостам и путепроводам. С совместным участием с регионами, и будет прозрачной", - сказал Цыденов."Сейчас программа видится до 2024 года - это порядка 1900 мостов, 120 путепроводов. В общем, мы понимаем, куда движемся и как будем действовать", - добавил он.
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республика бурятия, алексей цыденов, авто, андрей воробьев, владимир путин

В России зафиксировали рекордно низкий уровень смертности на дорогах

17:16 13.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники ДПС ГИБДД
Сотрудники ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Рекордно низкие показатели по смертности на дорогах достигнуты в РФ, рассказал президенту России Владимиру Путину глава Бурятии Алексей Цыденов, назначенный руководителем рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт".
Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Как сообщалось ранее, основной темой встречи стало обсуждение результатов дорожного строительства в 2020 году и планы на 2021-2023 годы.
"У нас хорошие результаты по безопасности дорожного движения. На 5,4% снижение к уровню 2019 года. Мы по сути достигли рекордно низких показателей за всю современную историю по смертности на дорогах. При этом на региональных дорогах это всего 1,5% снижение, на муниципальных - 7,5%, а на федеральных - 11% снижение. Федеральные дороги привели к нормативному состоянию, и вот сразу результат", - отметил Цыденов.
По его словам, на безопасность влияет то, что дороги приводятся в нормативное состояние.
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"Мы вопрос передачи акцизов рассматривали вместе с правительством с мая месяца со всеми субъектами. Буквально вчера провели заседание комиссии, все субъекты приглашали, обсуждали. Последний, кто согласился, была Московская область. Я лично разговаривал с Андреем Юрьевичем Воробьевым. В итоге все поддержали именно с тем условием, что будет подконтрольно формироваться программа по мостам и путепроводам. С совместным участием с регионами, и будет прозрачной", - сказал Цыденов.
"Сейчас программа видится до 2024 года - это порядка 1900 мостов, 120 путепроводов. В общем, мы понимаем, куда движемся и как будем действовать", - добавил он.
 
Хорошие новостиРеспублика БурятияАлексей ЦыденовАвтоАндрей ВоробьевВладимир Путин
 
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