https://ria.ru/20210113/smertnost-1592899892.html

В России зафиксировали рекордно низкий уровень смертности на дорогах

В России зафиксировали рекордно низкий уровень смертности на дорогах

Рекордно низкие показатели по смертности на дорогах достигнуты в РФ, рассказал президенту России Владимиру Путину глава Бурятии Алексей Цыденов, назначенный... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T17:16

2021-01-13T17:16

2021-01-13T17:16

хорошие новости

республика бурятия

алексей цыденов

авто

андрей воробьев

владимир путин

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Рекордно низкие показатели по смертности на дорогах достигнуты в РФ, рассказал президенту России Владимиру Путину глава Бурятии Алексей Цыденов, назначенный руководителем рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт".Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Как сообщалось ранее, основной темой встречи стало обсуждение результатов дорожного строительства в 2020 году и планы на 2021-2023 годы.По его словам, на безопасность влияет то, что дороги приводятся в нормативное состояние."Мы вопрос передачи акцизов рассматривали вместе с правительством с мая месяца со всеми субъектами. Буквально вчера провели заседание комиссии, все субъекты приглашали, обсуждали. Последний, кто согласился, была Московская область. Я лично разговаривал с Андреем Юрьевичем Воробьевым. В итоге все поддержали именно с тем условием, что будет подконтрольно формироваться программа по мостам и путепроводам. С совместным участием с регионами, и будет прозрачной", - сказал Цыденов."Сейчас программа видится до 2024 года - это порядка 1900 мостов, 120 путепроводов. В общем, мы понимаем, куда движемся и как будем действовать", - добавил он.

https://ria.ru/20201208/elektroparkovka-1587706270.html

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика бурятия, алексей цыденов, авто, андрей воробьев, владимир путин