Эпидемиолог оценил ситуацию с "британским" штаммом коронавируса в России
16:11 13.01.2021 (обновлено: 16:21 13.01.2021)
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Случай заражения "британским" штаммом COVID-19 в РФ один, дальнейшего распространения инфекции не произошло, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"На сегодня в РФ случай выявления "британского" штамма пока единственный. Человек, инфицированный этим штаммом, был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Дальнейшего распространения инфекции не произошло", - сказал Горелов.
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили "британский" штамм коронавируса.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
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