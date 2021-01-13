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Эпидемиолог оценил ситуацию с "британским" штаммом коронавируса в России

Эпидемиолог оценил ситуацию с "британским" штаммом коронавируса в России

Случай заражения "британским" штаммом COVID-19 в РФ один, дальнейшего распространения инфекции не произошло, заявил РИА Новости заместитель директора по научной РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T16:11

2021-01-13T16:11

2021-01-13T16:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

великобритания

в мире

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Случай заражения "британским" штаммом COVID-19 в РФ один, дальнейшего распространения инфекции не произошло, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."На сегодня в РФ случай выявления "британского" штамма пока единственный. Человек, инфицированный этим штаммом, был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Дальнейшего распространения инфекции не произошло", - сказал Горелов.В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили "британский" штамм коронавируса.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, в мире