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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
https://ria.ru/20210113/sanktsii-1592943847.html
США внесли в список санкций иранского разработчика вакцины от COVID-19
США внесли в список санкций иранского разработчика вакцины от COVID-19
Советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде заявил, что США ввели санкции против иранского разработчика вакцины от коронавируса. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T23:18
2021-01-13T23:18
конфликт сша и ирана
министерство финансов сша
иран
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в мире
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ТЕГЕРАН, 13 янв – РИА Новости. Советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде заявил, что США ввели санкции против иранского разработчика вакцины от коронавируса."Вакцина – вне политики. Однако если какая-то страна заявляет, что не будет покупать у США вакцину (в Иране запретили импорт вакцин из США и Британии - ред.), а сама намерена производить ее, то против научно-исследовательского предприятия вводят санкции", - написал он в Twitter.Ранее США внесли в санкционные списки по Ирану двух человек и 16 организаций, еще один человек добавлен туда по обвинениям в терроризме. Среди организаций фигурирует так называемый "Штаб по исполнению приказов Имама" (Execution of Imam Khomeini"s Order, EIKO) и его руководитель Мохаммад Мохбер.Крупная организация включает, в частности, фармацевтическую группу и фонд "Баракат", занимавшийся разработкой первой вакцины в Иране, клинические испытания которой начались в конце декабря 2020 года. Дочь Мохбера – Тайебе – стала первым добровольцем, которой был введен препарат, получивший название "Ково-Иран".Однако, как утверждает минфин США, EIKO контролирует немалую часть экономики Ирана, "включая активы, экспроприированные у политических диссидентов и религиозных меньшинств".
https://ria.ru/20210113/iran-1592820418.html
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министерство финансов сша, иран, сша, в мире

США внесли в список санкций иранского разработчика вакцины от COVID-19

23:18 13.01.2021
 
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 13 янв – РИА Новости. Советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде заявил, что США ввели санкции против иранского разработчика вакцины от коронавируса.
"Вакцина – вне политики. Однако если какая-то страна заявляет, что не будет покупать у США вакцину (в Иране запретили импорт вакцин из США и Британии - ред.), а сама намерена производить ее, то против научно-исследовательского предприятия вводят санкции", - написал он в Twitter.
Спецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов во время интервью - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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Ранее США внесли в санкционные списки по Ирану двух человек и 16 организаций, еще один человек добавлен туда по обвинениям в терроризме. Среди организаций фигурирует так называемый "Штаб по исполнению приказов Имама" (Execution of Imam Khomeini"s Order, EIKO) и его руководитель Мохаммад Мохбер.
Крупная организация включает, в частности, фармацевтическую группу и фонд "Баракат", занимавшийся разработкой первой вакцины в Иране, клинические испытания которой начались в конце декабря 2020 года. Дочь Мохбера – Тайебе – стала первым добровольцем, которой был введен препарат, получивший название "Ково-Иран".
Однако, как утверждает минфин США, EIKO контролирует немалую часть экономики Ирана, "включая активы, экспроприированные у политических диссидентов и религиозных меньшинств".
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Конфликт США и ИранаМинистерство финансов СШАИранСШАВ мире
 
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