https://ria.ru/20210113/sanktsii-1592943847.html

США внесли в список санкций иранского разработчика вакцины от COVID-19

США внесли в список санкций иранского разработчика вакцины от COVID-19

Советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде заявил, что США ввели санкции против иранского разработчика вакцины от коронавируса. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T23:18

2021-01-13T23:18

2021-01-13T23:18

конфликт сша и ирана

министерство финансов сша

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg

ТЕГЕРАН, 13 янв – РИА Новости. Советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде заявил, что США ввели санкции против иранского разработчика вакцины от коронавируса."Вакцина – вне политики. Однако если какая-то страна заявляет, что не будет покупать у США вакцину (в Иране запретили импорт вакцин из США и Британии - ред.), а сама намерена производить ее, то против научно-исследовательского предприятия вводят санкции", - написал он в Twitter.Ранее США внесли в санкционные списки по Ирану двух человек и 16 организаций, еще один человек добавлен туда по обвинениям в терроризме. Среди организаций фигурирует так называемый "Штаб по исполнению приказов Имама" (Execution of Imam Khomeini"s Order, EIKO) и его руководитель Мохаммад Мохбер.Крупная организация включает, в частности, фармацевтическую группу и фонд "Баракат", занимавшийся разработкой первой вакцины в Иране, клинические испытания которой начались в конце декабря 2020 года. Дочь Мохбера – Тайебе – стала первым добровольцем, которой был введен препарат, получивший название "Ково-Иран".Однако, как утверждает минфин США, EIKO контролирует немалую часть экономики Ирана, "включая активы, экспроприированные у политических диссидентов и религиозных меньшинств".

https://ria.ru/20210113/iran-1592820418.html

https://ria.ru/20210112/iran-1592773497.html

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов сша, иран, сша, в мире