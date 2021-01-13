https://ria.ru/20210113/raskol-1592778994.html

"Новая волна насилия". Украинские раскольники заявили о скорой победе

"Новая волна насилия". Украинские раскольники заявили о скорой победе

Лидер "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко анонсировал ее международное признание и массовый переход храмов канонической Украинской православной РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T08:00

2021-01-13T08:00

2021-01-13T13:08

религия и мировоззрение

ситуация на украине

ситуация вокруг упц

константинопольский патриархат

аналитика - религия и мировоззрение

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петр порошенко

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Олег Налисник. Лидер "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко анонсировал ее международное признание и массовый переход храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Причем все это — в ближайшие месяцы, к визиту в Киев Константинопольского патриарха Варфоломея. О замыслах раскольников и о том, что может им помешать, — в материале РИА Новости."Вторая волна"Почетный караул, черные мерседесы с мигалками и перекрытые улицы — обычно так встречают глав государств, да и то крупных. Однако такой чести украинские власти удостоили и главу Константинопольской церкви патриарха Варфоломея. В киевском аэропорту Борисполь церковный флаг поставили рядом с государственным. Это было в конце июля 2008-го, на 1020-летие Крещения Руси.Впечатляющая телекартинка может повториться. Владимир Зеленский пригласил Константинопольского патриарха в Киев в августе. На Банковой (улица в Киеве, где находится президентская администрация) предпочитают молчать о формате визита. Оно и понятно — на этот раз верующие Варфоломея не ждут. Если 13 лет назад в ответ на просьбу тогдашнего президента Виктора Ющенко выдать томос он публично заявил, что не допустит нарушения канонов, то сейчас приедет для того, чтобы посмотреть на результат невыполнения собственного обещания и антиканоничной авантюры. Само собой, с помпой.На днях глава ПЦУ Епифаний Думенко заявил, что визит Константинопольского патриарха — "государственного уровня". И пора уже подготовиться к встрече высокого гостя.Пока что дела плохи: Епифаний пожаловался на остановку процесса "переходов общин" из канонической Украинской православной церкви. Причем это произошло почти за год до пандемии. К весне 2019-го к ПЦУ присоединились около 500 приходов. А после, до сегодняшнего дня, — всего пара десятков. Однако лидер раскольников настроен оптимистично."Вскоре начнется вторая волна присоединения к Православной церкви Украины — когда успокоится пандемия и люди смогут свободно собираться. Приходы сейчас вызревают и тогда уже примут соответствующее решение", — сказал он в интервью украинскому телеканалу "Прямой".Но самопровозглашенный "митрополит Киевский" умолчал о том, как именно будет выглядеть этот процесс. За триумфальными цифрами начала 2019 года скрывается грустная правда: из 500 общин добровольно перешли к раскольникам только 42. Эту статистику публично озвучил предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий.Остальные "примкнули" двумя способами. В первом случае местные чиновники приписывали к общине совершенно посторонних людей, и те голосовали за смену юрисдикции. Громким примером стала ситуация в селе Старая Жадова Черновицкой области — на малой родине Епифания.В другом случае храмы попросту штурмовали радикалы при молчаливом присутствии полиции. Вооруженные палками и дубинками, они избивали прихожан и срывали дверные замки — как, например, в селе Гнездичное Тернопольской области в марте 2019-го.Судя по риторике деятелей ПЦУ, в похожем ключе пройдет и "вторая волна". К тому же официальный Киев вновь обратил внимание на автокефальный проект. И неспроста.Покровитель за океаномКогда представители Константинопольского патриархата летом публично поддержали тогда еще кандидата в президенты США Джо Байдена, на Банковой зашевелились. В августе Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем и высказал тому много теплых слов. Что неожиданно — предыдущая встреча, в 2019-м, закончилась скандалом. Тогда глава государства отказался подписывать совместный меморандум и передавать, как пообещал Порошенко, значимые украинские храмы и обители в прямое подчинение Фанару (так называется район Стамбула, где расположен административный центр Константинопольской церкви).Теперь риторика иная: Байден, как известно, в бытность вице-президентом активно выступал за создание ПЦУ. Кроме того, он давно знаком с патриархом Варфоломеем. Греческие и американские СМИ неоднократно писали об их дружбе.Как подтверждение — недавно опубликованный ответ нового хозяина Белого дома на патриаршее поздравление с избранием. Помимо протокольных слов о "совместной работе в этот непростой период", президент собственноручно дописал несколько слов: "Мы нуждаемся в вашем предводительстве".Вести американскую администрацию Варфоломею есть куда. Фанар добивается легитимации украинского детища в православном мире. ПЦУ уже признала "греческая семья" поместных церквей — Александрийская, Элладская и Кипрская. Давление со стороны церковного Стамбула и светского Вашингтона оказывают и на Иерусалимскую церковь. Та не поддержала новую структуру, но и не осудила Константинополь.С избранием Байдена более уверенно на эту тему заговорил и сам Думенко. Заявил, что следующая на очереди — Грузинская церковь, где "большинство епископата во главе с предстоятелем практически готовы к признанию" раскольнической структуры."Также это Иерусалимская церковь, Румынская, Албанская, Болгарская", — добавил Епифаний.Верующие противРаскольники надеются, что эти пять поместных церквей поддержат их уже в наступившем 2021 году. А приезд патриарха Варфоломея в августе должен, по замыслу, стать триумфом автокефального проекта. К слову, визит намечен на 30-летие с момента образования государства Украина. Аллюзия понятна: дарование томоса в ПЦУ называют "вторым днем независимости".Кроме того, раскольники объявили, что будут добиваться передачи им Киево-Печерской и Почаевской лавр. Разговоры об этом идут еще с 1992 года.Но и тогда, в 90-е, и много раз спустя каноническая Украинская православная церковь отстояла великую святыню. И, судя по словам ее священнослужителей, готова сделать это вновь. Поэтому миллионы верующих не желают видеть Варфоломея на Украине."Следует опасаться, что визит Константинопольского патриарха на Украину спровоцирует новый виток конфликтов и противостояний на религиозной почве. Ведь сторонники ПЦУ и их лоббисты в структурах власти могут решить, что этот приезд — сигнал поддержки официальным Киевом курса Фанара в церковной сфере Украины", — заявил изданию Vesti.ua управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский Антоний.По его словам, всплеск насилия из-за храмов произошел после выдачи томоса ПЦУ в январе 2019-го. Тогда и началась та самая "первая волна" переходов общин."Патриарх Варфоломей де-факто несет личную ответственность за рейдерство, насилие и другие противоправные действия, которые осуществляли и осуществляют сторонники ПЦУ", — подчеркнул митрополит.Впрочем, после новой волны рейдерства захваченные святыни, вероятно, попросту будут пустовать. По словам представителей УПЦ, украинцы по-прежнему ходят в храмы канонических общин — их вдвое больше, чем у раскольников.

https://ria.ru/20210107/sobor-1592229668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, ситуация вокруг упц, константинопольский патриархат, аналитика - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, петр порошенко, владимир зеленский, джо байден, тернопольская область, стамбул, сша, справки