РАН рекомендовала отложить создание ракеты "Енисей" для полета на Луну
14:09 13.01.2021 (обновлено: 14:31 13.01.2021)
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя со стартовой площадки космодрома Байконур
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты под пилотируемую экспедицию на Луну.
"Руководству РАН и госкорпорации "Роскосмос" обратиться к президенту Российской Федерации с предложением <...> в части переноса срока создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на более поздний срок", — говорится в решении cовета, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
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При создании ракеты ученые предлагают использовать прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.
В декабре глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал в Facebook, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" пересмотрят: вместо нынешних технологий там используют новые технические решения. В связи с этим до 2032 года первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводить с помощью пусков ракет-носителей семейства "Ангара".
Ранее предполагалось, что, согласно указу президента, сверхтяжелую ракету соберут к 2028 году.
Также Рогозин сообщал, что "Енисей" будет основан на технологиях многократного использования. Такие сейчас закладываются в метановую российскую ракету "Амур-СПГ".
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