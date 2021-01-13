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Наука
https://ria.ru/20210113/raketa-1592862452.html
РАН рекомендовала отложить создание ракеты "Енисей" для полета на Луну
РАН рекомендовала отложить создание ракеты "Енисей" для полета на Луну
Совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты под пилотируемую экспедицию на Луну. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:09
2021-01-13T14:31
наука
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ангара (ракета)
российская академия наук
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты под пилотируемую экспедицию на Луну."Руководству РАН и госкорпорации "Роскосмос" обратиться к президенту Российской Федерации с предложением &lt;...&gt; в части переноса срока создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на более поздний срок", — говорится в решении cовета, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.При создании ракеты ученые предлагают использовать прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.В декабре глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал в Facebook, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" пересмотрят: вместо нынешних технологий там используют новые технические решения. В связи с этим до 2032 года первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводить с помощью пусков ракет-носителей семейства "Ангара".Ранее предполагалось, что, согласно указу президента, сверхтяжелую ракету соберут к 2028 году.Также Рогозин сообщал, что "Енисей" будет основан на технологиях многократного использования. Такие сейчас закладываются в метановую российскую ракету "Амур-СПГ".
https://radiosputnik.ria.ru/20201231/rogozin-1591731133.html
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россия, луна, космос - риа наука, ангара (ракета), российская академия наук, роскосмос, дмитрий рогозин

РАН рекомендовала отложить создание ракеты "Енисей" для полета на Луну

14:09 13.01.2021 (обновлено: 14:31 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя со стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты под пилотируемую экспедицию на Луну.
"Руководству РАН и госкорпорации "Роскосмос" обратиться к президенту Российской Федерации с предложением <...> в части переноса срока создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на более поздний срок", — говорится в решении cовета, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 18:41
Рогозин сообщил о создании единой программы лунных исследований
При создании ракеты ученые предлагают использовать прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.
В декабре глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал в Facebook, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" пересмотрят: вместо нынешних технологий там используют новые технические решения. В связи с этим до 2032 года первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводить с помощью пусков ракет-носителей семейства "Ангара".
Ранее предполагалось, что, согласно указу президента, сверхтяжелую ракету соберут к 2028 году.
Также Рогозин сообщал, что "Енисей" будет основан на технологиях многократного использования. Такие сейчас закладываются в метановую российскую ракету "Амур-СПГ".
Возвращаемый модуль китайского зонда по исследованию Луны Чанъэ-5 с образцами лунного грунта после приземления - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
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НаукаРоссияЛунаКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)Российская академия наукРоскосмосДмитрий Рогозин
 
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