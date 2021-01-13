https://ria.ru/20210113/raketa-1592862452.html

РАН рекомендовала отложить создание ракеты "Енисей" для полета на Луну

РАН рекомендовала отложить создание ракеты "Енисей" для полета на Луну

Совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты под пилотируемую экспедицию на Луну. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T14:09

2021-01-13T14:09

2021-01-13T14:31

наука

россия

луна

космос - риа наука

ангара (ракета)

российская академия наук

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты под пилотируемую экспедицию на Луну."Руководству РАН и госкорпорации "Роскосмос" обратиться к президенту Российской Федерации с предложением <...> в части переноса срока создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на более поздний срок", — говорится в решении cовета, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.При создании ракеты ученые предлагают использовать прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.В декабре глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал в Facebook, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" пересмотрят: вместо нынешних технологий там используют новые технические решения. В связи с этим до 2032 года первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводить с помощью пусков ракет-носителей семейства "Ангара".Ранее предполагалось, что, согласно указу президента, сверхтяжелую ракету соберут к 2028 году.Также Рогозин сообщал, что "Енисей" будет основан на технологиях многократного использования. Такие сейчас закладываются в метановую российскую ракету "Амур-СПГ".

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/rogozin-1591731133.html

https://ria.ru/20201219/luna-1590018089.html

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2021

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россия, луна, космос - риа наука, ангара (ракета), российская академия наук, роскосмос, дмитрий рогозин