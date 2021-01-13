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Туризм
https://ria.ru/20210113/puteshestviya-1592747045.html
Российские туристы рассказали, как относятся к спонтанным поездкам
Российские туристы рассказали, как относятся к спонтанным поездкам
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как относятся к спонтанным поездкам, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T09:15
2021-01-13T09:15
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туризм
новости - туризм
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сочи
турция
оаэ
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как относятся к спонтанным поездкам, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1710 пользователей и выяснили, что большинство (55 процентов) из них размышляют о том, куда отправиться отдыхать в 2021 году. При этом планы они строят довольно осторожно: 62 процента сказали, что собираются покупать билеты незадолго до отъезда, а 55 процентов намерены и отель бронировать накануне вылета. Спонтанных поездок в этом году будет больше, прогнозируют эксперты. К примеру, 64 процента опрошенных хотели бы чаще путешествовать именно так.Причем 34 процента респондентов готовы прямо сегодня отправиться в один из городов России, а 58 процентов мечтают резко сорваться за границу. Остальные предлагали свои варианты, самый популярный из которых — "неважно куда, лишь бы поехать отдохнуть".Среди российских городов, которые путешественники хотели бы посетить без длительной подготовки и планирования, чаще всего называли Сочи (18 процентов голосов), Санкт-Петербург (13 процентов) и Москву (семь процентов). Также многие желали бы отправиться в Калининград (так ответили шесть процентов) и Казань (четыре процента). Интерес к турам по России поддерживает кешбэк: если правительство возобновит программу, ею обещают воспользоваться 46 процентов опрошенных. О спонтанных поездках в Турцию мечтает каждый десятый пользователь. Италию и США выбирают по девять процентов, Таиланд — восемь процентов туристов. Также пользуются популярностью Португалия, Мальдивы, Франция и ОАЭ.
https://ria.ru/20210103/sladosti-1590240486.html
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туризм, новости - туризм, москва, португалия, франция, сочи, турция, оаэ, мальдивы, италия, сша, таиланд, санкт-петербург, калининград, казань

Российские туристы рассказали, как относятся к спонтанным поездкам

09:15 13.01.2021
 
© Depositphotos / frantic00Женщина - путешественник
Женщина - путешественник - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Depositphotos / frantic00
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как относятся к спонтанным поездкам, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1710 пользователей и выяснили, что большинство (55 процентов) из них размышляют о том, куда отправиться отдыхать в 2021 году.
При этом планы они строят довольно осторожно: 62 процента сказали, что собираются покупать билеты незадолго до отъезда, а 55 процентов намерены и отель бронировать накануне вылета.
Спонтанных поездок в этом году будет больше, прогнозируют эксперты. К примеру, 64 процента опрошенных хотели бы чаще путешествовать именно так.
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Причем 34 процента респондентов готовы прямо сегодня отправиться в один из городов России, а 58 процентов мечтают резко сорваться за границу. Остальные предлагали свои варианты, самый популярный из которых — "неважно куда, лишь бы поехать отдохнуть".
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Среди российских городов, которые путешественники хотели бы посетить без длительной подготовки и планирования, чаще всего называли Сочи (18 процентов голосов), Санкт-Петербург (13 процентов) и Москву (семь процентов). Также многие желали бы отправиться в Калининград (так ответили шесть процентов) и Казань (четыре процента). Интерес к турам по России поддерживает кешбэк: если правительство возобновит программу, ею обещают воспользоваться 46 процентов опрошенных.
О спонтанных поездках в Турцию мечтает каждый десятый пользователь. Италию и США выбирают по девять процентов, Таиланд — восемь процентов туристов. Также пользуются популярностью Португалия, Мальдивы, Франция и ОАЭ.
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