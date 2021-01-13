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https://ria.ru/20210113/pshenitsa-1592881557.html
Россия по итогам 2020 года может поставить новый рекорд по сбору пшеницы
Россия по итогам 2020 года может поставить новый рекорд по сбору пшеницы
Россия по итогам 2020 года имеет шанс обновить рекорд по производству пшеницы, сообщила РИА Новости директор информационно-аналитического департамента... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:36
2021-01-13T18:20
хорошие новости
россия
российский зерновой союз
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия по итогам 2020 года имеет шанс обновить рекорд по производству пшеницы, сообщила РИА Новости директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.Минсельхоз США во вторник опубликовал январский обзор рынков зерновых культур, в котором повысил оценку сбора пшеницы в России в 2020-2021 сельскохозяйственном году (то есть в 2020 календарном году) до 85,3 миллиона тонн, указав, что считает такой урожай рекордным. Ведомство в своих оценках не учитывает урожай Крыма.В то же время, по предварительной оценке Росстата, валовой сбор пшеницы в России в 2020 году составил 85,873 миллиона тонн — это второй в истории урожай после рекорда 2017 года, когда было собрано 86,003 миллиона тонн. По данным Росстата, сбор пшеницы в Крыму в 2020 году составил 540,4 тысячи тонн, в 2017 году — 835,3 тысячи тонн.Тюрина допустила, что урожай пшеницы в России по итогам 2020 года может оказаться рекордным, обновив достижения 2017-го. "Росстат проводит уточнение показателей АПК по итогам года в марте. Некоторая корректировка данных по валовым сборам зерна и пшеницы возможна", — сказала она. Она также отметила, что корректировка статистическим ведомством окончательных итогов года в 0,13 миллиона тонн по пшенице никак не повлияет на конъюнктуру рынка.По данным Росстата, валовой сбор зерна в России в 2019 году составил 121,2 миллиона тонн: итоговый показатель был повышен сразу на 0,6 миллиона тонн после того, как первая оценка, опубликованная в декабре 2019-го, была на уровне 120,6 миллиона тонн. Урожай пшеницы в прошлом году составил 74,453 миллиона тонн, а его первая оценка Росстатом была на 0,153 миллиона тонн ниже (74,3 миллиона тонн).Между тем Тюрина обратила внимание на то, что статистика Минсельхоза США в основном отражает оценочную конъюнктуру мирового рынка: например, в 2017-2018 сельхозгоду был недооценен валовой сбор пшеницы, который, по расчетам североамериканского ведомства, составил 85,167 миллиона тонн. Кроме того, по итогам текущего сезона прогноз экспорта российского зерна был снижен до 39 миллионов тонн, по остаткам — повышен до 12,5 миллиона тонн, тогда как в 2017-2018 сельхозгоду экспорт был оценен в 41,5 миллиона тонн."Такие оценки российского баланса пшеницы американскими экспертами представляются мне нелогичными. Наша оценка экспорта в текущем году составляет 41 миллион тонн", — сказала эксперт РЗС.
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россия, российский зерновой союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Россия по итогам 2020 года может поставить новый рекорд по сбору пшеницы

15:36 13.01.2021 (обновлено: 18:20 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПшеничные поля
Пшеничные поля - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия по итогам 2020 года имеет шанс обновить рекорд по производству пшеницы, сообщила РИА Новости директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.
Минсельхоз США во вторник опубликовал январский обзор рынков зерновых культур, в котором повысил оценку сбора пшеницы в России в 2020-2021 сельскохозяйственном году (то есть в 2020 календарном году) до 85,3 миллиона тонн, указав, что считает такой урожай рекордным. Ведомство в своих оценках не учитывает урожай Крыма.
В то же время, по предварительной оценке Росстата, валовой сбор пшеницы в России в 2020 году составил 85,873 миллиона тонн — это второй в истории урожай после рекорда 2017 года, когда было собрано 86,003 миллиона тонн. По данным Росстата, сбор пшеницы в Крыму в 2020 году составил 540,4 тысячи тонн, в 2017 году — 835,3 тысячи тонн.
Тюрина допустила, что урожай пшеницы в России по итогам 2020 года может оказаться рекордным, обновив достижения 2017-го. "Росстат проводит уточнение показателей АПК по итогам года в марте. Некоторая корректировка данных по валовым сборам зерна и пшеницы возможна", — сказала она. Она также отметила, что корректировка статистическим ведомством окончательных итогов года в 0,13 миллиона тонн по пшенице никак не повлияет на конъюнктуру рынка.
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По данным Росстата, валовой сбор зерна в России в 2019 году составил 121,2 миллиона тонн: итоговый показатель был повышен сразу на 0,6 миллиона тонн после того, как первая оценка, опубликованная в декабре 2019-го, была на уровне 120,6 миллиона тонн. Урожай пшеницы в прошлом году составил 74,453 миллиона тонн, а его первая оценка Росстатом была на 0,153 миллиона тонн ниже (74,3 миллиона тонн).
Между тем Тюрина обратила внимание на то, что статистика Минсельхоза США в основном отражает оценочную конъюнктуру мирового рынка: например, в 2017-2018 сельхозгоду был недооценен валовой сбор пшеницы, который, по расчетам североамериканского ведомства, составил 85,167 миллиона тонн. Кроме того, по итогам текущего сезона прогноз экспорта российского зерна был снижен до 39 миллионов тонн, по остаткам — повышен до 12,5 миллиона тонн, тогда как в 2017-2018 сельхозгоду экспорт был оценен в 41,5 миллиона тонн.
"Такие оценки российского баланса пшеницы американскими экспертами представляются мне нелогичными. Наша оценка экспорта в текущем году составляет 41 миллион тонн", — сказала эксперт РЗС.
 
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