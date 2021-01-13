https://ria.ru/20210113/privivka-1592864824.html

Суд в Испании впервые обязал привить недееспособную женщину от COVID-19

Суд в Испании впервые обязал привить недееспособную женщину от COVID-19

Суд обязал сделать прививку от COVID-19 постоялице дома престарелых в Испании, признанной недееспособной, несмотря на возражения ее дочери, следует из... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T14:21

2021-01-13T14:21

2021-01-13T14:21

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

галисия

здоровье - общество

воз

сантьяго-де-компостела

испания

в мире

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МАДРИД, 13 янв – РИА Новости, Елена Шестернина. Суд обязал сделать прививку от COVID-19 постоялице дома престарелых в Испании, признанной недееспособной, несмотря на возражения ее дочери, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.Это первое подобное судебное решение в стране, несмотря на то что такие дела рассматриваются в других регионах. В настоящее время в Испании проводится массовая вакцинация в домах престарелых.Судебный иск подал центр для пожилых людей DomusVi San Lázaro, расположенный в городе Сантьяго-де-Компостела (автономное сообщество Галисия) в связи с возражениями дочери, которая считает, что вакцинация может представлять опасность для здоровья матери.В своем решении судья Хавьер Фрага Мандиан ссылается на то, что эпидемия COVID-19 уже привела к "миллионам заражений и десяткам тысяч жертв" в Испании, особенно тяжелая ситуация "среди возрастных групп, к которой принадлежит" эта женщина. "Кажется также очевидным что, как и в случае в целом с вакцинами" применение вакцины от COVID-19 "в значительной степени снижает опасность распространения заболевания", отмечает судья.ОН ссылается на заключение судмедэксперта, основанное на мнении ВОЗ, что все применяемые вакцины прошли необходимые клинические испытания, их применение отслеживается и большинство реакций "небольшие и временные".Судебное решение может быть обжаловано.С начала эпидемии в марте в Испании только официально были выявлены 2,1 миллиона случаев заболевания, за последние две недели 213 тысяч (454 на сто тысяч населения), умерли 52,7 тысячи человек, только за последнюю неделю – 723.В Испанию доставлены несколько партий вакцины Pfizer и первая партия Moderna. По данным минздрава, с начала вакцинации 27 декабря сделано почти 490 тысяч прививок (обе вакцины вводятся дважды). В первую очередь вакцины распределяют среди постояльцев и сотрудников домов престарелых и центров для людей с ограниченными возможностями, а также медицинского персонала.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592853271.html

галисия

сантьяго-де-компостела

испания

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коронавирус covid-19, коронавирусы, галисия, здоровье - общество, воз, сантьяго-де-компостела , испания, в мире