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https://ria.ru/20210113/privivka-1592864824.html
Суд в Испании впервые обязал привить недееспособную женщину от COVID-19
Суд в Испании впервые обязал привить недееспособную женщину от COVID-19
Суд обязал сделать прививку от COVID-19 постоялице дома престарелых в Испании, признанной недееспособной, несмотря на возражения ее дочери, следует из... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:21
2021-01-13T14:21
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
галисия
здоровье - общество
воз
сантьяго-де-компостела
испания
в мире
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МАДРИД, 13 янв – РИА Новости, Елена Шестернина. Суд обязал сделать прививку от COVID-19 постоялице дома престарелых в Испании, признанной недееспособной, несмотря на возражения ее дочери, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.Это первое подобное судебное решение в стране, несмотря на то что такие дела рассматриваются в других регионах. В настоящее время в Испании проводится массовая вакцинация в домах престарелых.Судебный иск подал центр для пожилых людей DomusVi San Lázaro, расположенный в городе Сантьяго-де-Компостела (автономное сообщество Галисия) в связи с возражениями дочери, которая считает, что вакцинация может представлять опасность для здоровья матери.В своем решении судья Хавьер Фрага Мандиан ссылается на то, что эпидемия COVID-19 уже привела к "миллионам заражений и десяткам тысяч жертв" в Испании, особенно тяжелая ситуация "среди возрастных групп, к которой принадлежит" эта женщина. "Кажется также очевидным что, как и в случае в целом с вакцинами" применение вакцины от COVID-19 "в значительной степени снижает опасность распространения заболевания", отмечает судья.ОН ссылается на заключение судмедэксперта, основанное на мнении ВОЗ, что все применяемые вакцины прошли необходимые клинические испытания, их применение отслеживается и большинство реакций "небольшие и временные".Судебное решение может быть обжаловано.С начала эпидемии в марте в Испании только официально были выявлены 2,1 миллиона случаев заболевания, за последние две недели 213 тысяч (454 на сто тысяч населения), умерли 52,7 тысячи человек, только за последнюю неделю – 723.В Испанию доставлены несколько партий вакцины Pfizer и первая партия Moderna. По данным минздрава, с начала вакцинации 27 декабря сделано почти 490 тысяч прививок (обе вакцины вводятся дважды). В первую очередь вакцины распределяют среди постояльцев и сотрудников домов престарелых и центров для людей с ограниченными возможностями, а также медицинского персонала.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592853271.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, галисия, здоровье - общество, воз, сантьяго-де-компостела , испания, в мире

Суд в Испании впервые обязал привить недееспособную женщину от COVID-19

14:21 13.01.2021
 
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице в Мадриде
Медицинский работник в больнице в Мадриде - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МАДРИД, 13 янв – РИА Новости, Елена Шестернина. Суд обязал сделать прививку от COVID-19 постоялице дома престарелых в Испании, признанной недееспособной, несмотря на возражения ее дочери, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Это первое подобное судебное решение в стране, несмотря на то что такие дела рассматриваются в других регионах. В настоящее время в Испании проводится массовая вакцинация в домах престарелых.
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Судебный иск подал центр для пожилых людей DomusVi San Lázaro, расположенный в городе Сантьяго-де-Компостела (автономное сообщество Галисия) в связи с возражениями дочери, которая считает, что вакцинация может представлять опасность для здоровья матери.
В своем решении судья Хавьер Фрага Мандиан ссылается на то, что эпидемия COVID-19 уже привела к "миллионам заражений и десяткам тысяч жертв" в Испании, особенно тяжелая ситуация "среди возрастных групп, к которой принадлежит" эта женщина. "Кажется также очевидным что, как и в случае в целом с вакцинами" применение вакцины от COVID-19 "в значительной степени снижает опасность распространения заболевания", отмечает судья.
ОН ссылается на заключение судмедэксперта, основанное на мнении ВОЗ, что все применяемые вакцины прошли необходимые клинические испытания, их применение отслеживается и большинство реакций "небольшие и временные".
"Гораздо проще получить серьезные последствия от болезни, которую можно предотвратить путем вакцинации, чем от вакцины. Положительный эффект от вакцинации существенно превышает риск, без вакцинации будет гораздо больше случаев заболеваний и смертельных исходов", - говорится в постановлении.
Судебное решение может быть обжаловано.
С начала эпидемии в марте в Испании только официально были выявлены 2,1 миллиона случаев заболевания, за последние две недели 213 тысяч (454 на сто тысяч населения), умерли 52,7 тысячи человек, только за последнюю неделю – 723.
В Испанию доставлены несколько партий вакцины Pfizer и первая партия Moderna. По данным минздрава, с начала вакцинации 27 декабря сделано почти 490 тысяч прививок (обе вакцины вводятся дважды). В первую очередь вакцины распределяют среди постояльцев и сотрудников домов престарелых и центров для людей с ограниченными возможностями, а также медицинского персонала.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыГалисияЗдоровье - ОбществоВОЗСантьяго-де-КомпостелаИспанияВ мире
 
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