Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210113/portu-1592833482.html
Назван лучший в мире небольшой город для жизни
Назван лучший в мире небольшой город для жизни
Португальский Порту занял первое место в рейтинге Small Cities Index, который оценивает сравнительно небольшие города с точки зрения удобства жизни в них,... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:06
2021-01-13T12:06
туризм
туризм
города
порту (округ)
новости - туризм
евросоюз
португалия
лёвен
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566821201_0:142:1620:1053_1920x0_80_0_0_25ea830d3069f89c3fa02c98d5a1f12a.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Португальский Порту занял первое место в рейтинге Small Cities Index, который оценивает сравнительно небольшие города с точки зрения удобства жизни в них, сообщает "ЕвроПульс".За год Порту поднялся на первую строчку с девятой. Это произошло, в первую очередь, благодаря помощи местных властей предпринимателям в период жесткого карантина. Например, авторы рейтинга отметили, как мэрия и международные сообщества дизайнеров поддержали малые фирмы и индивидуальных ремесленников, которые производят мебель и аксессуары.Кроме того, Порту — один из самых экономически развитых регионов страны. При этом там комфортная, размеренная жизнь, есть возможность быстро попасть на океанское побережье или посетить соседнюю Испанию.На втором месте рейтинга в этом году оказался бельгийский Левен, а замыкает тройку лидеров японский город Итосима. Из представителей Евросоюза в первую десятку также вошли итальянский Больцано и датский Ольборг. Россия в конкурсе не была представлена.Рейтинг составляет британский журнал Monocle. Он оценивает города с населением до 250 тысяч человек со всего мира по пяти критериям: транспортная доступность города (легко ли туда добраться, например, туристам), эффективность управления (насколько мэрия прислушивается к жителям), доброжелательность жителей к новым соседям, "зеленая" инфраструктура (много ли в городе парков, скверов) и возможности для развития бизнеса.
https://ria.ru/20210103/sladosti-1590240486.html
https://ria.ru/20210112/priroda-1589709473.html
порту (округ)
португалия
лёвен
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566821201_21:0:1461:1080_1920x0_80_0_0_ba2cd2cab25772819b7fb43187e94307.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, города, порту (округ), новости - туризм, евросоюз, португалия, лёвен, испания

Назван лучший в мире небольшой город для жизни

12:06 13.01.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Anastasia Glebko / Вид на город Порту в Португалии
Вид на город Порту в Португалии - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
CC BY-SA 4.0 / Anastasia Glebko /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Португальский Порту занял первое место в рейтинге Small Cities Index, который оценивает сравнительно небольшие города с точки зрения удобства жизни в них, сообщает "ЕвроПульс".
За год Порту поднялся на первую строчку с девятой. Это произошло, в первую очередь, благодаря помощи местных властей предпринимателям в период жесткого карантина. Например, авторы рейтинга отметили, как мэрия и международные сообщества дизайнеров поддержали малые фирмы и индивидуальных ремесленников, которые производят мебель и аксессуары.
Кроме того, Порту — один из самых экономически развитых регионов страны. При этом там комфортная, размеренная жизнь, есть возможность быстро попасть на океанское побережье или посетить соседнюю Испанию.
На втором месте рейтинга в этом году оказался бельгийский Левен, а замыкает тройку лидеров японский город Итосима. Из представителей Евросоюза в первую десятку также вошли итальянский Больцано и датский Ольборг. Россия в конкурсе не была представлена.
Новогодние сладости - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 08:00Туризм
От печенья до панна котты. Быстрые рецепты десертов на каждый день
Рейтинг составляет британский журнал Monocle. Он оценивает города с населением до 250 тысяч человек со всего мира по пяти критериям: транспортная доступность города (легко ли туда добраться, например, туристам), эффективность управления (насколько мэрия прислушивается к жителям), доброжелательность жителей к новым соседям, "зеленая" инфраструктура (много ли в городе парков, скверов) и возможности для развития бизнеса.
Дмитрий Кочергин. Лунная соната. 2020 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 08:00Туризм
Зима удивительного цвета. Где увидеть природу России всех оттенков радуги
 
ТуризмТуризмГородаПорту (округ)Новости - ТуризмЕвросоюзПортугалияЛёвенИспания
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43Диетолог назвала простые правила для похудения
15:41Путин призвал минимизировать проверки на предприятиях
15:36Россия по итогам 2020 года может поставить новый рекорд по сбору пшеницы
15:35В Турции закрываются спа-центры и бассейны
15:35Голикова заявила о снижении суточной заболеваемости COVID-19 в России
15:31Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных
15:30Путин оценил работу медиков в праздничные дни
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
15:12Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
15:11Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян со следующей недели
15:10Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине
15:07Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
Лента новостейМолния