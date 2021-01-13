https://ria.ru/20210113/portu-1592833482.html
Назван лучший в мире небольшой город для жизни
Назван лучший в мире небольшой город для жизни
Португальский Порту занял первое место в рейтинге Small Cities Index, который оценивает сравнительно небольшие города с точки зрения удобства жизни в них,... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:06
2021-01-13T12:06
2021-01-13T12:06
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новости - туризм
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лёвен
испания
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Португальский Порту занял первое место в рейтинге Small Cities Index, который оценивает сравнительно небольшие города с точки зрения удобства жизни в них, сообщает "ЕвроПульс".За год Порту поднялся на первую строчку с девятой. Это произошло, в первую очередь, благодаря помощи местных властей предпринимателям в период жесткого карантина. Например, авторы рейтинга отметили, как мэрия и международные сообщества дизайнеров поддержали малые фирмы и индивидуальных ремесленников, которые производят мебель и аксессуары.Кроме того, Порту — один из самых экономически развитых регионов страны. При этом там комфортная, размеренная жизнь, есть возможность быстро попасть на океанское побережье или посетить соседнюю Испанию.На втором месте рейтинга в этом году оказался бельгийский Левен, а замыкает тройку лидеров японский город Итосима. Из представителей Евросоюза в первую десятку также вошли итальянский Больцано и датский Ольборг. Россия в конкурсе не была представлена.Рейтинг составляет британский журнал Monocle. Он оценивает города с населением до 250 тысяч человек со всего мира по пяти критериям: транспортная доступность города (легко ли туда добраться, например, туристам), эффективность управления (насколько мэрия прислушивается к жителям), доброжелательность жителей к новым соседям, "зеленая" инфраструктура (много ли в городе парков, скверов) и возможности для развития бизнеса.
https://ria.ru/20210103/sladosti-1590240486.html
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туризм, города, порту (округ), новости - туризм, евросоюз, португалия, лёвен, испания
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Португальский Порту занял первое место в рейтинге Small Cities Index, который оценивает сравнительно небольшие города с точки зрения удобства жизни в них, сообщает
"ЕвроПульс".
За год Порту поднялся на первую строчку с девятой. Это произошло, в первую очередь, благодаря помощи местных властей предпринимателям в период жесткого карантина. Например, авторы рейтинга отметили, как мэрия и международные сообщества дизайнеров поддержали малые фирмы и индивидуальных ремесленников, которые производят мебель и аксессуары.
Кроме того, Порту — один из самых экономически развитых регионов страны. При этом там комфортная, размеренная жизнь, есть возможность быстро попасть на океанское побережье или посетить соседнюю Испанию.
На втором месте рейтинга в этом году оказался бельгийский Левен, а замыкает тройку лидеров японский город Итосима. Из представителей Евросоюза в первую десятку также вошли итальянский Больцано и датский Ольборг. Россия в конкурсе не была представлена.
Рейтинг составляет британский журнал Monocle. Он оценивает города с населением до 250 тысяч человек со всего мира по пяти критериям: транспортная доступность города (легко ли туда добраться, например, туристам), эффективность управления (насколько мэрия прислушивается к жителям), доброжелательность жителей к новым соседям, "зеленая" инфраструктура (много ли в городе парков, скверов) и возможности для развития бизнеса.