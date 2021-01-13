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Россиянам пообещали погодный "букет неприятностей"
Россиянам пообещали погодный "букет неприятностей"
В европейскую часть России придет непогода, в некоторых регионах ожидается целый "букет неприятностей", говорится в сообщении Гидрометцентра. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T23:25
2021-01-13T23:47
гидрометцентр
архангельская область
москва
краснодарский край
общество
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В европейскую часть России придет непогода, в некоторых регионах ожидается целый "букет неприятностей", говорится в сообщении Гидрометцентра."В горах Кавказа ветер до 32 метров в секунду, лавиноопасно. В Ростовской, Волгоградской областях, в Ставрополье, Краснодарском крае &lt;...&gt; осадки, местами сильные осадки, налипание мокрого снега на все, на что он будет падать, гололед, гололедица, где-то снежные заносы на дорогах, где-то порывистый ветер, где-то метели. А в районе Сочи над Черным морем существует опасность формирования смерчей &lt;…&gt; К нам реально идет штормовая погода", — отмечают синоптики.Такие же погодные неприятности ждут Приволжский федеральный округ. К жителям юга европейской части России, средней полосы и севера придет непогода. Согласно прогнозам, на севере и северо-западе европейской части России будет наблюдаться аномально холодная погода. В Архангельской области — до минус 35 градусов и ниже.В Москве 14 января ожидается снег, местами сильный, возможны заносы и гололедица; 15 января снега будет меньше, но морозы усилятся: местами в столичном регионе они будут доходить до минус 25 градусов. Снег и морозы останутся в европейской части России до конца недели.В четверг и пятницу очень холодный и морозный воздух будет господствовать на большей части страны."На прогностической карте "темно-синие кляксы" на Дальнем Востоке, в Сибири и на севере европейской части России — как раз те самые районы, где будет очень холодно. Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже климатической нормы", — добавили в Гидрометцентре.
https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592899458.html
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гидрометцентр, архангельская область, москва, краснодарский край, общество

Россиянам пообещали погодный "букет неприятностей"

23:25 13.01.2021 (обновлено: 23:47 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрохожие на улице во время снегопада
Прохожие на улице во время снегопада - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В европейскую часть России придет непогода, в некоторых регионах ожидается целый "букет неприятностей", говорится в сообщении Гидрометцентра.
"В горах Кавказа ветер до 32 метров в секунду, лавиноопасно. В Ростовской, Волгоградской областях, в Ставрополье, Краснодарском крае <...> осадки, местами сильные осадки, налипание мокрого снега на все, на что он будет падать, гололед, гололедица, где-то снежные заносы на дорогах, где-то порывистый ветер, где-то метели. А в районе Сочи над Черным морем существует опасность формирования смерчей <…> К нам реально идет штормовая погода", — отмечают синоптики.
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Такие же погодные неприятности ждут Приволжский федеральный округ. К жителям юга европейской части России, средней полосы и севера придет непогода. Согласно прогнозам, на севере и северо-западе европейской части России будет наблюдаться аномально холодная погода. В Архангельской области — до минус 35 градусов и ниже.
В Москве 14 января ожидается снег, местами сильный, возможны заносы и гололедица; 15 января снега будет меньше, но морозы усилятся: местами в столичном регионе они будут доходить до минус 25 градусов. Снег и морозы останутся в европейской части России до конца недели.
В четверг и пятницу очень холодный и морозный воздух будет господствовать на большей части страны.
"На прогностической карте "темно-синие кляксы" на Дальнем Востоке, в Сибири и на севере европейской части России — как раз те самые районы, где будет очень холодно. Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже климатической нормы", — добавили в Гидрометцентре.
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