https://ria.ru/20210113/pogoda-1592944194.html

Россиянам пообещали погодный "букет неприятностей"

Россиянам пообещали погодный "букет неприятностей"

В европейскую часть России придет непогода, в некоторых регионах ожидается целый "букет неприятностей", говорится в сообщении Гидрометцентра. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T23:25

2021-01-13T23:25

2021-01-13T23:47

гидрометцентр

архангельская область

москва

краснодарский край

общество

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В европейскую часть России придет непогода, в некоторых регионах ожидается целый "букет неприятностей", говорится в сообщении Гидрометцентра."В горах Кавказа ветер до 32 метров в секунду, лавиноопасно. В Ростовской, Волгоградской областях, в Ставрополье, Краснодарском крае <...> осадки, местами сильные осадки, налипание мокрого снега на все, на что он будет падать, гололед, гололедица, где-то снежные заносы на дорогах, где-то порывистый ветер, где-то метели. А в районе Сочи над Черным морем существует опасность формирования смерчей <…> К нам реально идет штормовая погода", — отмечают синоптики.Такие же погодные неприятности ждут Приволжский федеральный округ. К жителям юга европейской части России, средней полосы и севера придет непогода. Согласно прогнозам, на севере и северо-западе европейской части России будет наблюдаться аномально холодная погода. В Архангельской области — до минус 35 градусов и ниже.В Москве 14 января ожидается снег, местами сильный, возможны заносы и гололедица; 15 января снега будет меньше, но морозы усилятся: местами в столичном регионе они будут доходить до минус 25 градусов. Снег и морозы останутся в европейской части России до конца недели.В четверг и пятницу очень холодный и морозный воздух будет господствовать на большей части страны."На прогностической карте "темно-синие кляксы" на Дальнем Востоке, в Сибири и на севере европейской части России — как раз те самые районы, где будет очень холодно. Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже климатической нормы", — добавили в Гидрометцентре.

https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592899458.html

https://ria.ru/20210113/sochi-1592885966.html

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гидрометцентр, архангельская область, москва, краснодарский край, общество