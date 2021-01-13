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https://ria.ru/20210113/pase-1592907725.html
Слуцкий рассказал, что зимняя сессия ПАСЕ будет "гибридной"
Слуцкий рассказал, что зимняя сессия ПАСЕ будет "гибридной"
Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдет в "гибридном режиме": национальные делегации сами решат, участвовать очно или онлайн, сообщил глава... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T18:02
2021-01-13T18:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
леонид слуцкий
коронавирусы
госдума рф
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдет в "гибридном режиме": национальные делегации сами решат, участвовать очно или онлайн, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий."Надеемся на интенсификацию контактов на межпарламентских площадках, таких как ПАСЕ и ПА ОБСЕ. В частности, 25 января откроется зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ее решено проводить в гибридном режиме, что позволяет национальным делегациям самим выбирать: приезжать ли делегатам лично или сохранять дистанционный характер работы", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Последний раз ПАСЕ собиралась в очном режиме на сессию в январе 2020 года, последующие сессии ассамблеи из-за пандемии коронавируса отменялись, ряд мероприятий переносился в онлайн-формат.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, леонид слуцкий, коронавирусы, госдума рф, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, в мире

Слуцкий рассказал, что зимняя сессия ПАСЕ будет "гибридной"

18:02 13.01.2021
 
© Фото : Council of Europe/Nicolas ElsaesserЗал Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Фото : Council of Europe/Nicolas Elsaesser
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдет в "гибридном режиме": национальные делегации сами решат, участвовать очно или онлайн, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий.
"Надеемся на интенсификацию контактов на межпарламентских площадках, таких как ПАСЕ и ПА ОБСЕ. В частности, 25 января откроется зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ее решено проводить в гибридном режиме, что позволяет национальным делегациям самим выбирать: приезжать ли делегатам лично или сохранять дистанционный характер работы", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Последний раз ПАСЕ собиралась в очном режиме на сессию в январе 2020 года, последующие сессии ассамблеи из-за пандемии коронавируса отменялись, ряд мероприятий переносился в онлайн-формат.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Леонид СлуцкийКоронавирусыГосдума РФСовет ЕвропыПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
 
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