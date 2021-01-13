https://ria.ru/20210113/pase-1592907725.html

Слуцкий рассказал, что зимняя сессия ПАСЕ будет "гибридной"

Слуцкий рассказал, что зимняя сессия ПАСЕ будет "гибридной"

Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдет в "гибридном режиме": национальные делегации сами решат, участвовать очно или онлайн, сообщил глава... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T18:02

2021-01-13T18:02

2021-01-13T18:02

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леонид слуцкий

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдет в "гибридном режиме": национальные делегации сами решат, участвовать очно или онлайн, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий."Надеемся на интенсификацию контактов на межпарламентских площадках, таких как ПАСЕ и ПА ОБСЕ. В частности, 25 января откроется зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ее решено проводить в гибридном режиме, что позволяет национальным делегациям самим выбирать: приезжать ли делегатам лично или сохранять дистанционный характер работы", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Последний раз ПАСЕ собиралась в очном режиме на сессию в январе 2020 года, последующие сессии ассамблеи из-за пандемии коронавируса отменялись, ряд мероприятий переносился в онлайн-формат.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/ukraina-1592705193.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, леонид слуцкий, коронавирусы, госдума рф, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, в мире