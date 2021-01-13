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Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
Детсады Буйнакска закрыли на 10 дней после массового отравления детей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:12
2021-01-13T15:12
2021-01-13T15:12
массовое отравление детей в буйнакске
республика дагестан
буйнакск
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 13 янв – РИА Новости. Детсады Буйнакска закрыли на 10 дней после массового отравления детей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.Дети в возрасте от двух до 13 лет начали поступать в городскую детскую больницу Буйнакска во вторник. С признаками отравления в больницы попал 71 человек, из них 61 - дети. Сейчас в палатах остаются 34 ребёнка."Детские сады в Буйнакске закрыли на 10 дней. Это было сделано по решению оперативного штаба", – говорится в сообщении.СК, назвавший предварительной причиной отравления загрязненную питьевую воду, подающуюся по водопроводу в дома, возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.Власти Буйнакска рекомендовали жителям не пользоваться водопроводной водой и организовали доставку воды водовозами.
https://ria.ru/20210113/buynaksk-1592848193.html
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массовое отравление детей в буйнакске, республика дагестан, буйнакск, происшествия