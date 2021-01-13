https://ria.ru/20210113/navalnyy-1592904065.html

Бальбек прокомментировал решение Навального вернуться в Россию

Бальбек прокомментировал решение Навального вернуться в Россию

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек выразил мнение, что население негативно воспримет возвращение Алексея Навального в Россию. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T17:39

2021-01-13T17:39

2021-01-13T17:44

светлана петренко

руслан бальбек

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

москва

омск

берлин (город)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек выразил мнение, что население негативно воспримет возвращение Алексея Навального в Россию.Ранее Навальный заявил, что вернется в Россию 17 января."Возвращение Навального в Россию негативно воспримет население страны. Этот псевдополитик, называющий себя борцом с коррупцией, на самом деле - изменник Родины и агент влияния западных спецслужб. События последних месяцев чётко демонстрируют, что Алексей Навальный - это кукла на ниточках: дёрнули - и запел, ещё раз дернули- и "неожиданно" отравился, а потом чудесным образом выздоровел в Германии. И это после получения, как он говорит, смертельной дозы токсинов. Да и что ему делать тут в России - кричать, что "Крым не наш"? Или запустить новый лозунг: "хватит кормить Крым"? Но Крым не кормят, его развивают - это разные понятия. Так что, милей и слаще ему будет за пределами России, а нам без него спокойней", - сказал Бальбек РИА Новости.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию, где он прошел курс реабилитации.Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".В декабре официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в отношении Навального возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что из 588 миллионов рублей, собранных в виде пожертвования для нужд ряда некоммерческих организаций, Навальный, как фактический их руководитель, потратил более 356 миллионов рублей на личные цели.До этого пресс-служба УФСИН по Москве заявила, что Навальный уклоняется от назначенного ему судом контроля, ему и его адвокату направлено уведомление о необходимости явки в инспекцию, в случае игнорирования в суд может быть отправлен запрос об отмене условного приговора.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201229/navalnyy-1591363450.html

москва

омск

берлин (город)

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светлана петренко, руслан бальбек, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва, омск, берлин (город)