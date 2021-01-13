https://ria.ru/20210113/narusheniya-1592825201.html

ТЦ "Город Рязанка" в Москве могут оштрафовать из-за нарушений по COVID-19

ТЦ "Город Рязанка" в Москве могут оштрафовать из-за нарушений по COVID-19

ТЦ "Город Рязанка" в Москве могут оштрафовать за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам в среду главный инспектор объединения... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T10:35

2021-01-13T10:35

2021-01-13T10:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. ТЦ "Город Рязанка" в Москве могут оштрафовать за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам в среду главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Евгений Анпилов."ОАТИ было проведено обследование в торговом центре "Город Рязанка" на Рязанском проспекте в Москве на предмет соблюдения противоэпидемических мер. Торговым центром не были приняты достаточные меры по соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук посетителями ТЦ, а также требований социального дистанцирования. В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Администрация ТЦ "Город Рязанка" будет приглашена в Инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ", - сказал он.Анпилов отметил, что штраф за соответствующие нарушения составляет до 300 тысяч рублей, а если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, то до 1 миллиона рублей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201219/perekrestok-1590023287.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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