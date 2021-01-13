https://ria.ru/20210113/morozy-1592851603.html

Вильфанд оценил влияние потепления в стратосфере на морозы в России

Вильфанд оценил влияние потепления в стратосфере на морозы в России

Связь сильных морозов, которые продлятся в центре Европейской части России до конца недели, нельзя однозначно связывать с внезапным стратосферным потеплением,... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T13:03

2021-01-13T13:03

2021-01-13T13:03

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Связь сильных морозов, которые продлятся в центре Европейской части России до конца недели, нельзя однозначно связывать с внезапным стратосферным потеплением, пока сделана только первая научная работа об этом процессе, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее в журнале JGR: Atmospheres появилась публикация, в которой на основе математической модели показано, что внезапное стратосферное потепление может оказывать быстрое влияние на тропосферу, то есть на погоду, провоцируя похолодание. А в СМИ и социальных сетях проложили причинно-следственную связь между наступившими у нас сильными морозами и процессами в стратосфере.Ученый пояснил, что зимние стратосферные потепления - изученный синоптический процесс. Он связан с внезапным перемещением области высокого давления, тихоокеанского антициклона, который является центром действия атмосферы, в северные широты к полюсу."А зимой над полюсом в стратосфере всегда циклонический вихрь. Один раз в год происходит внезапное стратосферное потепление, когда отрог антициклона начинает перемещаться в северные широты. Тогда циклон, который там существует, раздваивается: одна часть уходит в Гренландию, другая - в Сибирь. Затем спустя несколько недель восстанавливается циклоническая циркуляция", - пояснил Вильфанд.

https://ria.ru/20210112/pogoda-1592652130.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество