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Вильфанд оценил влияние потепления в стратосфере на морозы в России
Вильфанд оценил влияние потепления в стратосфере на морозы в России
Связь сильных морозов, которые продлятся в центре Европейской части России до конца недели, нельзя однозначно связывать с внезапным стратосферным потеплением,... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:03
2021-01-13T13:03
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Связь сильных морозов, которые продлятся в центре Европейской части России до конца недели, нельзя однозначно связывать с внезапным стратосферным потеплением, пока сделана только первая научная работа об этом процессе, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее в журнале JGR: Atmospheres появилась публикация, в которой на основе математической модели показано, что внезапное стратосферное потепление может оказывать быстрое влияние на тропосферу, то есть на погоду, провоцируя похолодание. А в СМИ и социальных сетях проложили причинно-следственную связь между наступившими у нас сильными морозами и процессами в стратосфере.Ученый пояснил, что зимние стратосферные потепления - изученный синоптический процесс. Он связан с внезапным перемещением области высокого давления, тихоокеанского антициклона, который является центром действия атмосферы, в северные широты к полюсу."А зимой над полюсом в стратосфере всегда циклонический вихрь. Один раз в год происходит внезапное стратосферное потепление, когда отрог антициклона начинает перемещаться в северные широты. Тогда циклон, который там существует, раздваивается: одна часть уходит в Гренландию, другая - в Сибирь. Затем спустя несколько недель восстанавливается циклоническая циркуляция", - пояснил Вильфанд.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд оценил влияние потепления в стратосфере на морозы в России

13:03 13.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖенщина снимает на смартфон деревья в лесу на берегу Енисея в Красноярском крае в 30-градусный мороз
Женщина снимает на смартфон деревья в лесу на берегу Енисея в Красноярском крае в 30-градусный мороз - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Связь сильных морозов, которые продлятся в центре Европейской части России до конца недели, нельзя однозначно связывать с внезапным стратосферным потеплением, пока сделана только первая научная работа об этом процессе, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее в журнале JGR: Atmospheres появилась публикация, в которой на основе математической модели показано, что внезапное стратосферное потепление может оказывать быстрое влияние на тропосферу, то есть на погоду, провоцируя похолодание. А в СМИ и социальных сетях проложили причинно-следственную связь между наступившими у нас сильными морозами и процессами в стратосфере.
"Существуют статистические связи между стратосферным потеплением и датой перехода с зимнего на летний режимы, но они со сдвигом - месяц, полтора месяца. Таких прямых зависимостей пока еще обнаружено не было. Публикация, которая появилась, она первая и она еще не доступна для чтения. Пока это очень дискуссионный вопрос. Не думаю, что он легко и непринужденно решается", - сказал Вильфанд.
Ученый пояснил, что зимние стратосферные потепления - изученный синоптический процесс. Он связан с внезапным перемещением области высокого давления, тихоокеанского антициклона, который является центром действия атмосферы, в северные широты к полюсу.
"А зимой над полюсом в стратосфере всегда циклонический вихрь. Один раз в год происходит внезапное стратосферное потепление, когда отрог антициклона начинает перемещаться в северные широты. Тогда циклон, который там существует, раздваивается: одна часть уходит в Гренландию, другая - в Сибирь. Затем спустя несколько недель восстанавливается циклоническая циркуляция", - пояснил Вильфанд.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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