https://ria.ru/20210113/moroz-1592802320.html
Эксперт научил, как нужно заводить автомобиль в мороз
Эксперт научил, как нужно заводить автомобиль в мороз
Если автомобиль и аккумулятор исправны, проблем с заводом автомобиля в мороз возникнуть не должно, главное — соблюдать простые правила эксплуатации. Перед тем,... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T02:18
2021-01-13T02:18
2021-01-13T10:51
авто
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Если автомобиль и аккумулятор исправны, проблем с заводом автомобиля в мороз возникнуть не должно, главное — соблюдать простые правила эксплуатации. Перед тем, как завести автомобиль, следует проверить отключение в нем всех потребителей энергии. Затем включить зажигание и дождаться, пока отработает бензонасос, и лишь после этого включать стартер, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев. Изношенный аккумулятор лучше всего сдать в утиль, а взамен купить новый.В ожидании сильных морозов лучше всего заполнить бак гарантированно хорошим топливом с брендовых заправок. Это важно прежде всего для дизельного топлива, которое может замерзать. Можно пользоваться присадками для снижения риска замерзания топлива. Если машина не заводится, то через минуту надо повторить процедуру. Можно пользоваться специальными спреями, которые распыляются во впускной коллектор и облегчают воспламенение смеси. Если это не помогает, не следует продолжать запускать мотор, поскольку так можно сломать аккумулятор или повредить стартер. Надо искать причину, почему автомобиль не заводится, советует эксперт.
https://ria.ru/20201025/okno-1581407113.html
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авто
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Если автомобиль и аккумулятор исправны, проблем с заводом автомобиля в мороз возникнуть не должно, главное — соблюдать простые правила эксплуатации. Перед тем, как завести автомобиль, следует проверить отключение в нем всех потребителей энергии. Затем включить зажигание и дождаться, пока отработает бензонасос, и лишь после этого включать стартер, рассказал агентству "Прайм"
автомобильный эксперт Егор Васильев.
"Начнем с аккумулятора — его необходимо обслуживать и хотя бы раз в квартал, особенно перед зимним сезоном, ставить на зарядку и протирать верхнюю часть, вокруг клемм, для исключения токов утечки", — уточняет эксперт.
Изношенный аккумулятор лучше всего сдать в утиль, а взамен купить новый.
В ожидании сильных морозов лучше всего заполнить бак гарантированно хорошим топливом с брендовых заправок. Это важно прежде всего для дизельного топлива, которое может замерзать. Можно пользоваться присадками для снижения риска замерзания топлива.
Если машина не заводится, то через минуту надо повторить процедуру. Можно пользоваться специальными спреями, которые распыляются во впускной коллектор и облегчают воспламенение смеси. Если это не помогает, не следует продолжать запускать мотор, поскольку так можно сломать аккумулятор или повредить стартер. Надо искать причину, почему автомобиль не заводится, советует эксперт.