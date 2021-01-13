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Ученые одобрили новые правила проведения экспериментов на МКС
Ученые одобрили новые правила проведения экспериментов на МКС
Совет РАН по космосу одобрил новые правила разработки научного оборудования для проведения экспериментов на МКС, но с оговорками, что отдельные позиции могут... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:31
2021-01-13T14:31
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
российская академия наук
роскосмос
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Совет РАН по космосу одобрил новые правила разработки научного оборудования для проведения экспериментов на МКС, но с оговорками, что отдельные позиции могут привести к удорожанию экспериментов или затягиванию сроков их реализации, говорится в решении Совета, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости."Принять положение НА-18 (научная аппаратура 2018 - ред.) и ввести его в действие совместным приказом президента РАН и генерального директора госкорпорации "Роскосмос", - говорится в решении.В нем отмечается, что новое положение приводит порядок разработки научной аппаратуры к современной законодательной базе (предыдущее положение было принято в 1999 году), внедряет современные подходы к организации и контролю работ, определяет порядок взаимодействия с зарубежными организациями.В то же время Совет считает, что правила сертификации компонентной базы и сертификации научной аппаратуры в ряде случаев могут привести к "неоправданному удорожанию и критическим временным задержкам".
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос

Ученые одобрили новые правила проведения экспериментов на МКС

14:31 13.01.2021
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Совет РАН по космосу одобрил новые правила разработки научного оборудования для проведения экспериментов на МКС, но с оговорками, что отдельные позиции могут привести к удорожанию экспериментов или затягиванию сроков их реализации, говорится в решении Совета, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Принять положение НА-18 (научная аппаратура 2018 - ред.) и ввести его в действие совместным приказом президента РАН и генерального директора госкорпорации "Роскосмос", - говорится в решении.
В нем отмечается, что новое положение приводит порядок разработки научной аппаратуры к современной законодательной базе (предыдущее положение было принято в 1999 году), внедряет современные подходы к организации и контролю работ, определяет порядок взаимодействия с зарубежными организациями.
В то же время Совет считает, что правила сертификации компонентной базы и сертификации научной аппаратуры в ряде случаев могут привести к "неоправданному удорожанию и критическим временным задержкам".
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
14:26Наука
Совет РАН считает, что нужно пересмотреть сроки полета МКС
 
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