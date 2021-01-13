https://ria.ru/20210113/mks-1592867135.html

Ученые одобрили новые правила проведения экспериментов на МКС

Ученые одобрили новые правила проведения экспериментов на МКС

Совет РАН по космосу одобрил новые правила разработки научного оборудования для проведения экспериментов на МКС, но с оговорками, что отдельные позиции могут... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T14:31

2021-01-13T14:31

2021-01-13T14:31

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

российская академия наук

роскосмос

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Совет РАН по космосу одобрил новые правила разработки научного оборудования для проведения экспериментов на МКС, но с оговорками, что отдельные позиции могут привести к удорожанию экспериментов или затягиванию сроков их реализации, говорится в решении Совета, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости."Принять положение НА-18 (научная аппаратура 2018 - ред.) и ввести его в действие совместным приказом президента РАН и генерального директора госкорпорации "Роскосмос", - говорится в решении.В нем отмечается, что новое положение приводит порядок разработки научной аппаратуры к современной законодательной базе (предыдущее положение было принято в 1999 году), внедряет современные подходы к организации и контролю работ, определяет порядок взаимодействия с зарубежными организациями.В то же время Совет считает, что правила сертификации компонентной базы и сертификации научной аппаратуры в ряде случаев могут привести к "неоправданному удорожанию и критическим временным задержкам".

https://ria.ru/20210113/kosmos-1592866406.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос