https://ria.ru/20210113/mediki-1592851193.html

В Госдуму внесли проект о пенсии по потере кормильца для семей медиков

В Госдуму внесли проект о пенсии по потере кормильца для семей медиков

Фракция "Справедливая Россия" в ГД в среду внесла на рассмотрение правительства РФ законопроект о поправках в закон "О страховых пенсиях", предполагающий право... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T13:01

2021-01-13T13:01

2021-01-13T13:01

здоровье - общество

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в ГД в среду внесла на рассмотрение правительства РФ законопроект о поправках в закон "О страховых пенсиях", предполагающий право на получение страховой пенсии по потере кормильца семьям работников здравоохранения, погибших в результате трудовой деятельности, либо вследствие заболевания, приобретенного при исполнении своих обязанностей, сообщает в среду пресс-служба фракции."Конечно, мы прежде всего имели ввиду наших героических медиков, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией, и жертвуют своим здоровьем и даже жизнью, ради здоровья и жизни других. Сегодня семьи медработников, погибших на своем боевом посту, получают единовременное пособие, но мы считаем это недостаточным", - заявил лидер СР Сергей Миронов, которого цитирует пресс-служба.Миронов сослался на данные Минздрава, согласно которым за декабрь 2020 года "признаны умершими от новой коронавирусной инфекции 395 медиков"."Согласно данным, которые собирают сами медработники, число погибших почти вдвое больше. В любом случае, смертность врачей от COVID-19 в нашей стране является аномально высокой по мировым меркам. Это означает, что государство не обеспечило медиков должной защитой для безопасной работы с инфекцией, и тем более обязано поддержать тех, кто потерял родных и близких в борьбе с пандемией", - считает лидер справедливороссов.

https://ria.ru/20201222/vyplaty-1590423533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, общество