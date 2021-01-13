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В Госдуму внесли проект о пенсии по потере кормильца для семей медиков
В Госдуму внесли проект о пенсии по потере кормильца для семей медиков
Фракция "Справедливая Россия" в ГД в среду внесла на рассмотрение правительства РФ законопроект о поправках в закон "О страховых пенсиях", предполагающий право... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:01
2021-01-13T13:01
здоровье - общество
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в ГД в среду внесла на рассмотрение правительства РФ законопроект о поправках в закон "О страховых пенсиях", предполагающий право на получение страховой пенсии по потере кормильца семьям работников здравоохранения, погибших в результате трудовой деятельности, либо вследствие заболевания, приобретенного при исполнении своих обязанностей, сообщает в среду пресс-служба фракции."Конечно, мы прежде всего имели ввиду наших героических медиков, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией, и жертвуют своим здоровьем и даже жизнью, ради здоровья и жизни других. Сегодня семьи медработников, погибших на своем боевом посту, получают единовременное пособие, но мы считаем это недостаточным", - заявил лидер СР Сергей Миронов, которого цитирует пресс-служба.Миронов сослался на данные Минздрава, согласно которым за декабрь 2020 года "признаны умершими от новой коронавирусной инфекции 395 медиков"."Согласно данным, которые собирают сами медработники, число погибших почти вдвое больше. В любом случае, смертность врачей от COVID-19 в нашей стране является аномально высокой по мировым меркам. Это означает, что государство не обеспечило медиков должной защитой для безопасной работы с инфекцией, и тем более обязано поддержать тех, кто потерял родных и близких в борьбе с пандемией", - считает лидер справедливороссов.
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здоровье - общество, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, общество

В Госдуму внесли проект о пенсии по потере кормильца для семей медиков

13:01 13.01.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в ГД в среду внесла на рассмотрение правительства РФ законопроект о поправках в закон "О страховых пенсиях", предполагающий право на получение страховой пенсии по потере кормильца семьям работников здравоохранения, погибших в результате трудовой деятельности, либо вследствие заболевания, приобретенного при исполнении своих обязанностей, сообщает в среду пресс-служба фракции.
"Конечно, мы прежде всего имели ввиду наших героических медиков, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией, и жертвуют своим здоровьем и даже жизнью, ради здоровья и жизни других. Сегодня семьи медработников, погибших на своем боевом посту, получают единовременное пособие, но мы считаем это недостаточным", - заявил лидер СР Сергей Миронов, которого цитирует пресс-служба.
Миронов сослался на данные Минздрава, согласно которым за декабрь 2020 года "признаны умершими от новой коронавирусной инфекции 395 медиков".
"Согласно данным, которые собирают сами медработники, число погибших почти вдвое больше. В любом случае, смертность врачей от COVID-19 в нашей стране является аномально высокой по мировым меркам. Это означает, что государство не обеспечило медиков должной защитой для безопасной работы с инфекцией, и тем более обязано поддержать тех, кто потерял родных и близких в борьбе с пандемией", - считает лидер справедливороссов.
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Здоровье - ОбществоСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
 
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