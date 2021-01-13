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Украинцев возмутил пост Маска о Сергее Королеве
Украинцев возмутил пост Маска о Сергее Королеве
Украинских пользователей Twitter возмутил комментарий основателя компании SpaceX Илона Маска о советском конструкторе Сергее Королеве. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T02:17
2021-01-13T02:17
илон маск
роскосмос
spacex
сергей королев
twitter
украина
в мире
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Украинских пользователей Twitter возмутил комментарий основателя компании SpaceX Илона Маска о советском конструкторе Сергее Королеве.Ранее Маск в ответ на сообщение "Роскосмоса" о праздновании дня рождения конструктора написал на русском языке: "Он был великолепен". В комментариях под записью украинские пользователи начали оставлять гневные посты."Сергей Павлович Королев родом с Украины, и он называл себя украинцем. В то время она была завоевана Россией. Родился в Житомире, окончил Киевский политехнический институт. Затем он был переведен в Россию, чтобы сделать лучшую карьеру", - заявил @tshevcom."Он был украинцем, а не русским", - вторит ему @gastherus88."Илон, они посадили его в тюрьму на 10 лет. И еще он украинец - не русский", - написал @Didux2288."Прошу (писать. – прим. ред.) на украинском, пане", - написал по-украински @trayanmuse.При этом некоторые пользователи отметили несостоятельность подобной критики."Он родился в Российской империи и большую часть своей жизни прожил в СССР", - напомнил @nexalent."Хорошо, он украинец. Кем были его коллеги? Он был не один", - заметил @pashazz."Если Королев украинец, тогда Илон Маск, который родился в Претории, ЮАР, получается, зулус что ли?" – задался вопросом @CatAndryxa."Если орел родился в курятнике, он курицей считается?" - отметил @Rurick93539276.Под руководством Королева Советским Союзом в 1950-60-х годах создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.
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РИА Новости
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илон маск, роскосмос, spacex, сергей королев, twitter, украина, в мире

Украинцев возмутил пост Маска о Сергее Королеве

02:17 13.01.2021
 
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Украинских пользователей Twitter возмутил комментарий основателя компании SpaceX Илона Маска о советском конструкторе Сергее Королеве.
Ранее Маск в ответ на сообщение "Роскосмоса" о праздновании дня рождения конструктора написал на русском языке: "Он был великолепен".
В комментариях под записью украинские пользователи начали оставлять гневные посты.
"Сергей Павлович Королев родом с Украины, и он называл себя украинцем. В то время она была завоевана Россией. Родился в Житомире, окончил Киевский политехнический институт. Затем он был переведен в Россию, чтобы сделать лучшую карьеру", - заявил @tshevcom.
"Он был украинцем, а не русским", - вторит ему @gastherus88.
"Илон, они посадили его в тюрьму на 10 лет. И еще он украинец - не русский", - написал @Didux2288.
"Прошу (писать. – прим. ред.) на украинском, пане", - написал по-украински @trayanmuse.
При этом некоторые пользователи отметили несостоятельность подобной критики.
"Он родился в Российской империи и большую часть своей жизни прожил в СССР", - напомнил @nexalent.
"Хорошо, он украинец. Кем были его коллеги? Он был не один", - заметил @pashazz.
"Если Королев украинец, тогда Илон Маск, который родился в Претории, ЮАР, получается, зулус что ли?" – задался вопросом @CatAndryxa.
"Если орел родился в курятнике, он курицей считается?" - отметил @Rurick93539276.
Под руководством Королева Советским Союзом в 1950-60-х годах создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.
Академик Сергей Павлович Королев во время запуска корабля Восток с Юрием Гагариным - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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Илон МаскРоскосмосSpaceXСергей КоролевTwitterУкраинаВ мире
 
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