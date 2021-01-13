https://ria.ru/20210113/mask-1592802458.html

Украинцев возмутил пост Маска о Сергее Королеве

Украинцев возмутил пост Маска о Сергее Королеве

Украинских пользователей Twitter возмутил комментарий основателя компании SpaceX Илона Маска о советском конструкторе Сергее Королеве. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T02:17

2021-01-13T02:17

2021-01-13T02:17

илон маск

роскосмос

spacex

сергей королев

twitter

украина

в мире

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Украинских пользователей Twitter возмутил комментарий основателя компании SpaceX Илона Маска о советском конструкторе Сергее Королеве.Ранее Маск в ответ на сообщение "Роскосмоса" о праздновании дня рождения конструктора написал на русском языке: "Он был великолепен". В комментариях под записью украинские пользователи начали оставлять гневные посты."Сергей Павлович Королев родом с Украины, и он называл себя украинцем. В то время она была завоевана Россией. Родился в Житомире, окончил Киевский политехнический институт. Затем он был переведен в Россию, чтобы сделать лучшую карьеру", - заявил @tshevcom."Он был украинцем, а не русским", - вторит ему @gastherus88."Илон, они посадили его в тюрьму на 10 лет. И еще он украинец - не русский", - написал @Didux2288."Прошу (писать. – прим. ред.) на украинском, пане", - написал по-украински @trayanmuse.При этом некоторые пользователи отметили несостоятельность подобной критики."Он родился в Российской империи и большую часть своей жизни прожил в СССР", - напомнил @nexalent."Хорошо, он украинец. Кем были его коллеги? Он был не один", - заметил @pashazz."Если Королев украинец, тогда Илон Маск, который родился в Претории, ЮАР, получается, зулус что ли?" – задался вопросом @CatAndryxa."Если орел родился в курятнике, он курицей считается?" - отметил @Rurick93539276.Под руководством Королева Советским Союзом в 1950-60-х годах создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.

https://ria.ru/20210113/korolev-1592800081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, роскосмос, spacex, сергей королев, twitter, украина, в мире