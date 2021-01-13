https://ria.ru/20210113/lider-1592895209.html

Липецкая область — в числе лидеров по производству тепличных овощей

Липецкая область — в числе лидеров по производству тепличных овощей

Липецкая область вошла в число лидеров наряду с Краснодарским и Ставропольским краем, Татарстаном, а также некоторыми другими регионами, сообщил глава региона... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T16:50

2021-01-13T16:50

2021-01-13T16:50

липецкая область

игорь артамонов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

липецкая область

экономика

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ЛИПЕЦК, 13 янв – РИА Новости. Липецкая область вошла в число лидеров наряду с Краснодарским и Ставропольским краем, Татарстаном, а также некоторыми другими регионами, сообщил глава региона Игорь Артамонов, ссылаясь на данные Минсельхоза России.Он уточнил, что к концу декабря 2020 года на четырёх комплексах региона собраны более 149 тысяч тонн овощей закрытого грунта, что на 40 тысяч больше, чем в 2019 году. В целом валовой сбор тепличных овощей с начала развития этого направления в 2014 году вырос в 25 раз. В 2020 на душу населения в регионе приходится 130 килограммов тепличных овощей. Большая часть произведенной продукции – огурцы. Их собрали почти 87 тысяч тонн. Томатов выращены 61,8 тысячи тонн, около 300 тонн баклажанов.По словам Артамонова, в области уже сложился кластер по производству овощей закрытого грунта.В 2020 году площадь теплиц пятого поколения в регионе составила 224 гектара. В ближайшие годы в Липецкой области планируется построить ещё 70 гектаров теплиц, что позволит увеличить объём производства овощей в закрытом грунте до 220 тысяч тонн.

https://ria.ru/20201224/podderzhka-1590741994.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), липецкая область, экономика