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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210113/lider-1592895209.html
Липецкая область — в числе лидеров по производству тепличных овощей
Липецкая область — в числе лидеров по производству тепличных овощей
Липецкая область вошла в число лидеров наряду с Краснодарским и Ставропольским краем, Татарстаном, а также некоторыми другими регионами, сообщил глава региона... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T16:50
2021-01-13T16:50
липецкая область
игорь артамонов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
липецкая область
экономика
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ЛИПЕЦК, 13 янв – РИА Новости. Липецкая область вошла в число лидеров наряду с Краснодарским и Ставропольским краем, Татарстаном, а также некоторыми другими регионами, сообщил глава региона Игорь Артамонов, ссылаясь на данные Минсельхоза России.Он уточнил, что к концу декабря 2020 года на четырёх комплексах региона собраны более 149 тысяч тонн овощей закрытого грунта, что на 40 тысяч больше, чем в 2019 году. В целом валовой сбор тепличных овощей с начала развития этого направления в 2014 году вырос в 25 раз. В 2020 на душу населения в регионе приходится 130 килограммов тепличных овощей. Большая часть произведенной продукции – огурцы. Их собрали почти 87 тысяч тонн. Томатов выращены 61,8 тысячи тонн, около 300 тонн баклажанов.По словам Артамонова, в области уже сложился кластер по производству овощей закрытого грунта.В 2020 году площадь теплиц пятого поколения в регионе составила 224 гектара. В ближайшие годы в Липецкой области планируется построить ещё 70 гектаров теплиц, что позволит увеличить объём производства овощей в закрытом грунте до 220 тысяч тонн.
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игорь артамонов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), липецкая область, экономика

Липецкая область — в числе лидеров по производству тепличных овощей

16:50 13.01.2021
 
© РИА Новости / Александр ТемновТеплица на территории “Полярной совы”, в которой работают заключенные строго режима
Теплица на территории “Полярной совы”, в которой работают заключенные строго режима - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Александр Темнов
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ЛИПЕЦК, 13 янв – РИА Новости. Липецкая область вошла в число лидеров наряду с Краснодарским и Ставропольским краем, Татарстаном, а также некоторыми другими регионами, сообщил глава региона Игорь Артамонов, ссылаясь на данные Минсельхоза России.
Он уточнил, что к концу декабря 2020 года на четырёх комплексах региона собраны более 149 тысяч тонн овощей закрытого грунта, что на 40 тысяч больше, чем в 2019 году. В целом валовой сбор тепличных овощей с начала развития этого направления в 2014 году вырос в 25 раз. В 2020 на душу населения в регионе приходится 130 килограммов тепличных овощей. Большая часть произведенной продукции – огурцы. Их собрали почти 87 тысяч тонн. Томатов выращены 61,8 тысячи тонн, около 300 тонн баклажанов.
По словам Артамонова, в области уже сложился кластер по производству овощей закрытого грунта.
"Тепличное овощеводство – это приоритетное направление регионального агропромышленного комплекса. Благодаря господдержке в совокупности с областными мерами позволила инвесторам увеличить площадь современных теплиц пятого поколения в 20 раз", - сказал Артамонов.
В 2020 году площадь теплиц пятого поколения в регионе составила 224 гектара. В ближайшие годы в Липецкой области планируется построить ещё 70 гектаров теплиц, что позволит увеличить объём производства овощей в закрытом грунте до 220 тысяч тонн.
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Липецкая областьИгорь АртамоновМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Липецкая областьЭкономика
 
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