https://ria.ru/20210113/latviya-1592836955.html

Журналист: власти Латвии пытаются криминализировать любые связи с Россией

Журналист: власти Латвии пытаются криминализировать любые связи с Россией

Власти Латвии пытаются криминализировать любые связи с Россией, в том числе любые профессиональные контакты журналистов, заявил латвийский публицист,... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:34

2021-01-13T11:34

2021-01-13T11:34

владимир линдерман

евросоюз

дмитрий киселев

маргарита симоньян

латвия

в мире

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Власти Латвии пытаются криминализировать любые связи с Россией, в том числе любые профессиональные контакты журналистов, заявил латвийский публицист, общественный деятель Владимир Линдерман, пишущий для Sputnik.Латвия и Baltnews."Власти Латвии пытаются криминализировать любые контакты с Россией, то есть чтобы иметь против любого человека, который поддерживает какие-либо профессиональные контакты с Россией, чтобы на него в любой момент завести уголовное дело", - заявил он в интервью RT.По его словам, сам он пишет статьи, которые публикуются в Sputnik.Латвия и Baltnews. Он рассказал, что 3 декабря у него в квартире был проведен обыск."Ясно одно, что цель запугиваний – лишить издание "Россия сегодня" здесь корреспондентов, чтобы люди боялись сотрудничать с российскими изданиями и чтобы влияние российских СМИ здесь упало", - считает журналист. По его словам, во время обыска у него дома, который длился 4 часа, латвийских правоохранителей интересовали документы, подтверждающие его сотрудничество с "Россией сегодня", которые и были изъяты.По мнению Линдермана, его ситуация не подпадает под нарушение санкций. "Наши статьи, которые мы посылаем в "Россия сегодня", не имеют отношения к хозяйственной деятельности. Важный момент, что это ФГУП, и (гендиректор МИА "Россия сегодня" - ред.) Дмитрий Киселев из санкционного списка не является владельцем. Но латвийские власти рассчитывают, что им удастся раздвинуть европейские нормы", - полагает публицист.Как ранее сообщалось, русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210113/mid-1592826237.html

https://ria.ru/20201224/smi-1590777983.html

https://ria.ru/20201216/zaderzhanie-1589521957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир линдерман, евросоюз, дмитрий киселев, маргарита симоньян, латвия, в мире