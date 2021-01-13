Журналист: власти Латвии пытаются криминализировать любые связи с Россией
© Фото : Алла БерезовскаяСотрудник полиции ведет Владимира Линдермана в зал заседаний суда в Риге
© Фото : Алла Березовская
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Власти Латвии пытаются криминализировать любые связи с Россией, в том числе любые профессиональные контакты журналистов, заявил латвийский публицист, общественный деятель Владимир Линдерман, пишущий для Sputnik.Латвия и Baltnews.
"Власти Латвии пытаются криминализировать любые контакты с Россией, то есть чтобы иметь против любого человека, который поддерживает какие-либо профессиональные контакты с Россией, чтобы на него в любой момент завести уголовное дело", - заявил он в интервью RT.
По его словам, сам он пишет статьи, которые публикуются в Sputnik.Латвия и Baltnews. Он рассказал, что 3 декабря у него в квартире был проведен обыск.
"Ясно одно, что цель запугиваний – лишить издание "Россия сегодня" здесь корреспондентов, чтобы люди боялись сотрудничать с российскими изданиями и чтобы влияние российских СМИ здесь упало", - считает журналист. По его словам, во время обыска у него дома, который длился 4 часа, латвийских правоохранителей интересовали документы, подтверждающие его сотрудничество с "Россией сегодня", которые и были изъяты.
По мнению Линдермана, его ситуация не подпадает под нарушение санкций. "Наши статьи, которые мы посылаем в "Россия сегодня", не имеют отношения к хозяйственной деятельности. Важный момент, что это ФГУП, и (гендиректор МИА "Россия сегодня" - ред.) Дмитрий Киселев из санкционного списка не является владельцем. Но латвийские власти рассчитывают, что им удастся раздвинуть европейские нормы", - полагает публицист.
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Как ранее сообщалось, русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
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