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В Петербурге задержали подозреваемого в краже экспоната XII века
В Петербурге задержали подозреваемого в краже экспоната XII века
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в кражах исторических ценностей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T09:46
2021-01-13T13:51
васильевский остров
ирина волк
выборгский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в кражах исторических ценностей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Полицейские подозревают в совершении преступления 23-летнего неработающего жителя Выборгского района города.По ее словам, 6 января в полицию Центрального района поступило сообщение о краже из корпуса научного института на Дворцовой набережной. Неизвестный повредил навесной замок на металлической двери подвала, вскрыл входную дверь в кабинет, похитил из металлического ящика 26 предметов, обнаруженных в ходе археологических раскопок. Их стоимость оценивается примерно в пять миллионов рублей.Следствие возбудило уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража". "В дальнейшем установлена причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений на территории Василеостровского и Петроградского районов Санкт-Петербурга. Так, по версии полиции, он причастен к хищениям исторических ценностей из помещений двух учреждений - института на улице Рентгена и филиала архива на Биржевой линии Васильевского острова. Эти кражи имели место в конце декабря 2020 года - начале января 2021 года", - отметила Волк.Она сообщила, что при обыске у подозреваемого изъяты орудия взлома, а также часть похищенного, в том числе фрагмент оттиска печати с рукописи XII века из архива на Васильевском острове стоимостью около 8 миллионов рублей."В ближайшее время полицейские планируют вернуть найденные раритеты законным владельцам", – заключила Волк.
https://ria.ru/20201105/dokument-1583244620.html
https://ria.ru/20201215/dengi-1589298590.html
васильевский остров
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васильевский остров, ирина волк, выборгский район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в краже экспоната XII века

09:46 13.01.2021 (обновлено: 13:51 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в кражах исторических ценностей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские подозревают в совершении преступления 23-летнего неработающего жителя Выборгского района города.
По ее словам, 6 января в полицию Центрального района поступило сообщение о краже из корпуса научного института на Дворцовой набережной. Неизвестный повредил навесной замок на металлической двери подвала, вскрыл входную дверь в кабинет, похитил из металлического ящика 26 предметов, обнаруженных в ходе археологических раскопок. Их стоимость оценивается примерно в пять миллионов рублей.
Следствие возбудило уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража".
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"В дальнейшем установлена причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений на территории Василеостровского и Петроградского районов Санкт-Петербурга. Так, по версии полиции, он причастен к хищениям исторических ценностей из помещений двух учреждений - института на улице Рентгена и филиала архива на Биржевой линии Васильевского острова. Эти кражи имели место в конце декабря 2020 года - начале января 2021 года", - отметила Волк.
Она сообщила, что при обыске у подозреваемого изъяты орудия взлома, а также часть похищенного, в том числе фрагмент оттиска печати с рукописи XII века из архива на Васильевском острове стоимостью около 8 миллионов рублей.
"В ближайшее время полицейские планируют вернуть найденные раритеты законным владельцам", – заключила Волк.
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