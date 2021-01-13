https://ria.ru/20210113/krazha-1592819914.html

В Петербурге задержали подозреваемого в краже экспоната XII века

В Петербурге задержали подозреваемого в краже экспоната XII века

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в кражах исторических ценностей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T09:46

2021-01-13T09:46

2021-01-13T13:51

васильевский остров

ирина волк

выборгский район

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в кражах исторических ценностей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Полицейские подозревают в совершении преступления 23-летнего неработающего жителя Выборгского района города.По ее словам, 6 января в полицию Центрального района поступило сообщение о краже из корпуса научного института на Дворцовой набережной. Неизвестный повредил навесной замок на металлической двери подвала, вскрыл входную дверь в кабинет, похитил из металлического ящика 26 предметов, обнаруженных в ходе археологических раскопок. Их стоимость оценивается примерно в пять миллионов рублей.Следствие возбудило уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража". "В дальнейшем установлена причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений на территории Василеостровского и Петроградского районов Санкт-Петербурга. Так, по версии полиции, он причастен к хищениям исторических ценностей из помещений двух учреждений - института на улице Рентгена и филиала архива на Биржевой линии Васильевского острова. Эти кражи имели место в конце декабря 2020 года - начале января 2021 года", - отметила Волк.Она сообщила, что при обыске у подозреваемого изъяты орудия взлома, а также часть похищенного, в том числе фрагмент оттиска печати с рукописи XII века из архива на Васильевском острове стоимостью около 8 миллионов рублей."В ближайшее время полицейские планируют вернуть найденные раритеты законным владельцам", – заключила Волк.

https://ria.ru/20201105/dokument-1583244620.html

https://ria.ru/20201215/dengi-1589298590.html

васильевский остров

выборгский район

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

васильевский остров, ирина волк, выборгский район, санкт-петербург, происшествия