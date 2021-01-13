https://ria.ru/20210113/kosmos-1592866406.html
Совет РАН считает, что нужно пересмотреть сроки полета МКС
Совет РАН считает, что нужно пересмотреть сроки полета МКС
Сроки полета Международной космической станции (МКС) нужно пересмотреть из-за неизбежного увеличения трат на поддержание ее эксплуатации, необходимо... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:26
2021-01-13T14:26
2021-01-13T14:26
наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591421394_0:589:1080:1197_1920x0_80_0_0_f4d68e08ed7022cd7e03d3c21083d728.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сроки полета Международной космической станции (МКС) нужно пересмотреть из-за неизбежного увеличения трат на поддержание ее эксплуатации, необходимо спроектировать российскую орбитальную станцию, следует из решения совета РАН по космосу."Российская Федерация до 2025 года имеет обязательства по участию в проекте МКС. Дальнейшее продолжение полета российского сегмента МКС неизбежно повлечет значительное увеличение доли ресурсов, расходуемых на поддержание работоспособности и безопасной эксплуатации модулей МКС", - говорится в решении, опубликованном на сайте совета РАН по космосу.Отмечается, что, "исходя из этих обстоятельств, необходимо пересмотреть сроки программы полета МКС и приступить к разработке новой концепции развития российской пилотируемой космонавтики, в том числе создания национальной пилотируемой инфраструктуры на околоземной орбите".В декабре вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что судьба МКС будет определена в первом квартале 2021 года.В ноябре руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев заявил, что ряд элементов МКС серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации, многие из них не подлежат замене. После 2025 года он прогнозирует лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.В октябре Соловьев представил облик новой российской орбитальной служебной станции. Планируется, что в ее состав войдут, как минимум, пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi. Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей.
https://ria.ru/20201227/utechka-1591147248.html
https://ria.ru/20201220/mks-1590080963.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591421394_0:488:1080:1298_1920x0_80_0_0_fdce2044513c7f6e642780574ba7b832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, российская академия наук
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Сроки полета Международной космической станции
(МКС) нужно пересмотреть из-за неизбежного увеличения трат на поддержание ее эксплуатации, необходимо спроектировать российскую орбитальную станцию, следует из решения совета РАН
по космосу.
"Российская Федерация до 2025 года имеет обязательства по участию в проекте МКС. Дальнейшее продолжение полета российского сегмента МКС неизбежно повлечет значительное увеличение доли ресурсов, расходуемых на поддержание работоспособности и безопасной эксплуатации модулей МКС", - говорится в решении, опубликованном на сайте совета РАН по космосу.
Отмечается, что, "исходя из этих обстоятельств, необходимо пересмотреть сроки программы полета МКС и приступить к разработке новой концепции развития российской пилотируемой космонавтики, в том числе создания национальной пилотируемой инфраструктуры на околоземной орбите".
В декабре вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что судьба МКС будет определена в первом квартале 2021 года.
В ноябре руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев заявил, что ряд элементов МКС серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации, многие из них не подлежат замене. После 2025 года он прогнозирует лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.
В октябре Соловьев представил облик новой российской орбитальной служебной станции. Планируется, что в ее состав войдут, как минимум, пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi. Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей.