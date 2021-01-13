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Российские ученые нашли способ подавить коронавирус
Российские ученые нашли способ подавить коронавирус
Российские ученые под руководством заведующего лабораторией Института биоорганической химии РАН Юрия Уткина нашли способ подавить коронавирус с помощью... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T18:16
2021-01-13T19:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
российская академия наук
бразилия
сша
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские ученые под руководством заведующего лабораторией Института биоорганической химии РАН Юрия Уткина нашли способ подавить коронавирус с помощью фермента, входящего в состав змеиного яда. Результаты их трудов опубликованы на портале препринтов bioRxiv.Помимо этого, биологи выяснили, что наиболее эффективным оказался яд гадюк Никольского (Vipera nikolskii). Он обладал мощной вирулицидной активностью против возбудителя COVID-19. Эти пресмыкающиеся обитают на юго-западе России и на Украине.Результаты работы ученых говорят о том, что яды змей могут быть перспективным средством для создания лекарств, атакующих оболочку вируса.По последним данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились уже 90 миллионов человек, свыше 1,9 миллиона скончались. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Также эти страны лидируют по числу умерших больных.
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коронавирус covid-19, российская академия наук, бразилия, сша

Российские ученые нашли способ подавить коронавирус

18:16 13.01.2021 (обновлено: 19:11 13.01.2021)
 
CC0 / kkolosov / МикроскопМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
CC0 / kkolosov / Микроскоп
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские ученые под руководством заведующего лабораторией Института биоорганической химии РАН Юрия Уткина нашли способ подавить коронавирус с помощью фермента, входящего в состав змеиного яда. Результаты их трудов опубликованы на портале препринтов bioRxiv.

"Мы показали, что извлеченные из яда разных видов змей фосфолипазы А2 (PLA2) способны в разной степени защитить от коронавируса SARS-CoV-2 клетки (Vero E6), широко используемые в опытах с вирусами", — пишут исследователи.

Помимо этого, биологи выяснили, что наиболее эффективным оказался яд гадюк Никольского (Vipera nikolskii). Он обладал мощной вирулицидной активностью против возбудителя COVID-19. Эти пресмыкающиеся обитают на юго-западе России и на Украине.
Результаты работы ученых говорят о том, что яды змей могут быть перспективным средством для создания лекарств, атакующих оболочку вируса.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились уже 90 миллионов человек, свыше 1,9 миллиона скончались. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Также эти страны лидируют по числу умерших больных.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Российская академия наукБразилияСША
 
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