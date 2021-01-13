https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592910596.html

Российские ученые нашли способ подавить коронавирус

Российские ученые нашли способ подавить коронавирус

Российские ученые под руководством заведующего лабораторией Института биоорганической химии РАН Юрия Уткина нашли способ подавить коронавирус с помощью... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T18:16

2021-01-13T18:16

2021-01-13T19:11

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

российская академия наук

бразилия

сша

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские ученые под руководством заведующего лабораторией Института биоорганической химии РАН Юрия Уткина нашли способ подавить коронавирус с помощью фермента, входящего в состав змеиного яда. Результаты их трудов опубликованы на портале препринтов bioRxiv.Помимо этого, биологи выяснили, что наиболее эффективным оказался яд гадюк Никольского (Vipera nikolskii). Он обладал мощной вирулицидной активностью против возбудителя COVID-19. Эти пресмыкающиеся обитают на юго-западе России и на Украине.Результаты работы ученых говорят о том, что яды змей могут быть перспективным средством для создания лекарств, атакующих оболочку вируса.По последним данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились уже 90 миллионов человек, свыше 1,9 миллиона скончались. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Также эти страны лидируют по числу умерших больных.

https://ria.ru/20201120/otvar-1585535877.html

бразилия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, российская академия наук, бразилия, сша