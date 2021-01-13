https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592848081.html

Гинцбург оценил риск появления новых мутаций коронавируса

Гинцбург оценил риск появления новых мутаций коронавируса

Чем дольше длится пандемия, тем больше риск возникновения мутаций коронавируса, поэтому с вирусом надо бороться сообща с другими странами, но в первую очередь... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T12:43

2021-01-13T12:43

2021-01-13T12:45

нии им. гамалеи

российский фонд прямых инвестиций

южная корея

венесуэла

белоруссия

распространение коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_daf7c79236132463bb408f543b25b081.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Чем дольше длится пандемия, тем больше риск возникновения мутаций коронавируса, поэтому с вирусом надо бороться сообща с другими странами, но в первую очередь следует защищать с помощью вакцины своих граждан, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Чем дольше длится пандемия, тем больше риск возникновения мутаций, поэтому надо бороться сообща с вирусом, сначала надо защитить себя, потом всех своих соседей, а потом весь земной шар", - сказал Гинцбург.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/mutatsii-1592720699.html

южная корея

венесуэла

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, южная корея, венесуэла, белоруссия, новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, общество